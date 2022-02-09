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Віце-президентка США відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

На фото: Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Віце-президентка США Камала Гарріс відвідає Мюнхенську конференцію б безпеки 18-20 лютого. Про це повідомляє Білий дім.

Як відзначається, участь Гарріс у заході стане демонстрацією непохитної відданості США союзникам по НАТО, підтвердить спільний інтерес у підтримці принципів на яких засновано безпеку Європи з часу Другої світової війни, та підкреслить відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Як відзначають у Reuters, візит стане значним дипломатичним тестом для Гарріс. Опозиція до Байдена гостро критикує Гарріс, ставлячи під сумнів її ефективність щодо низки важливих внутрішньоамериканських питань.

"Байден регулярно закликав віце-президентку прямо контактувати із іноземними лідерами та розвивати власні контакти з ключовими союзниками США, кажуть джерела у Білому домі, і подорож до Мюнхена імовірно стане значним дипломатичним тестом для її віце-президентства та її найбільш значною міжнародною місією на сьогоднішній час", - пише інформаційна агенція.

У конференції не братимуть участь представники Росії. В МЗС країни заявили, що захід втрачає об'єктивність.

Як повідомляла "Німецька хвиля", на форумі очікуються президент України Зеленський, генсекретар НАТО Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У статті викорисатно матеріали "Німецької хвиля", РИА Новости, Reuters.

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