Радник США з нацбезпеки говорив з генсеком НАТО про посилення східного флангу Альянсу

Радник США з нацбезпеки та генеральний секретар НАТО напередодні обговорили спільні занепокоєння щодо накопичення Росією сил вздовж кордону України та підкреслили відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Вони обговорили готовність США та НАТО надалі вести діалог з Росією, щоб знайти дипломатичний шлях до деескалації. Вони також підкреслили готовність Альянсу захищати територію союзників від будь-якої загрози, у тому числі і шляхом посилення східного флангу у відповідь на потенційну агресію Росії", - відзначає сайт Білого дому.

Росія заперечує наявність планів нападу на Україну та звинувачує Захід у підготовці провокацій на сході України.

У середу речниця МЗС Росії заявила, що досягнути деескалації щодо України можна, якщо буде припинено поставки до країни озброєнь, відкликано західних військових радників, інструкторів, припинено спільні навчання ЗСУ та НАТО, та ін.

Москва виступає проти приєднання України до НАТО, вимагає від США відповідних юридичних гарантій, на наполягає, що безпека одних країн не може укріплюватись за рахунок безпеки інших.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше генеральний секретар НАТО в ефірі CNN заявив, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.

Генсек Альянсу також підкреслив, що Україна - "жертва агресії" і "має право на самозахист". "Україна - це партнер (НАТО - прим.ГА), якому ми надаємо допомогу, але лише для союзників по НАТО ми маємо абсолютно непорушні, непохитні гарантії безпеки" відповідно до статті 5 угоди щодо колективної безпеки про те, що "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу", - додав Столтенберг.

У статті використано матеріали РИА Новости.