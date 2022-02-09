У Києві приземлились ще два літаки з військовою допомогою від США

Ще два літаки з американськими боєприпасами приземлились в аеропорту Бориспіль у середу 9 лютого. Про це повідомило посольство США в Україні.

Як сказано у повідомленні, це частина готової до використання безпекової допомоги на суму 200 млн. доларів, ухваленої у січні.

"США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності", - запевнило посольство.

Відколи наприкінці січня Київ почав отримувати від США додаткову безпекову допомогу, в Україну прибуло вже дев'ять літаків з американським військовим обладнанням.

"Дев'ята пташка від наших партнерів!" - прокоментував подію міністр оборони України Олексій Резніков. Як він уточнив, останнім літаком отримано понад 80 тонн амуніції.

Сьогодні ж до Києва прибув літак з військовим спорядженням, наданим Великою Британією.

Днями США та інші країни НАТО створили "повітряний міст" для безперебійного постачання зброї Україні на тлі ескалації російської агресії.

У середу речниця МЗС Росії заявила, що досягнути деескалації щодо України можна, якщо буде припинено поставки до країни озброєнь, відкликано західних військових радників, інструкторів, припинено спільні навчання ЗСУ та НАТО, та ін.

Москва заперечує, що має плани відновлення агресії. Росія виступає проти приєднання України до НАТО, вимагає від США відповідних юридичних гарантій, та наполягає, що безпека одних країн не може укріплюватись за рахунок безпеки інших.

У статті використано матеріали РИА Новости.