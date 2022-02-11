Столтенберґ: існує ризик не лише "повномасштабного вторгнення" Росії, а й "спроб повалити уряд", кібератак в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ попередив про "ризик збройного конфлікту в Європі" під час свого візиту до Румунії на авіабазу "Міхаїл Когальнічану" на узбережжі Чорного моря.

"Існує ризик повномасштабного вторгнення, але також ризик інших видів агресивних дій, включаючи спроби повалити уряд у Києві, гібридні кібератаки та багато інших видів російської агресії", - наголосив він.

Генсек НАТО зазначив, що союзники не мають певності щодо того, що станеться, і знову закликав Росію до деескалації. "Ось чому ми пильні та готові, ось чому присутність військ НАТО в Румунії є такою важливою", – додав він.

Столтенберґ зазначив: "Ми також посилили готовність сил відповіді НАТО. Ці військовики дислоковані на своїх домашніх базах, але вони можуть бути швидко перекинуті будь-куди до країн Альянсу, якщо буде потрібно".

У цей же день, 11 лютого до румунської бази прибули американські військові конвої з бронетехнікою. На тлі зростання напруженості між Росією та Україною Сполучені Штати ухвалили рішення передислокувати із Німеччини до Румунії 1000 військовиків для підтримки східного флангу Альянсу.

Як відомо, до вимог Росії щодо гарантій безпеки для неї входило виведення сил НАТО із Болгарії та Румунії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс висловив вдячність президенту США Джо Байдену за відправлення військ до його країни, назвавши це "доказом солідарності союзників". Він назвав поточну ситуацію "вирішальним моментом для євроатлантичної безпеки".

Йоганніс також звернув увагу на те, що база розташована "всього в 200 милях від незаконно анексованого Криму", й підкреслив: "Я послідовно просив про більшу присутність НАТО, США та інших союзників у Чорноморському регіоні".

"Ми також маємо частину спільних північних і східних кордонів з Україною — ми чітко сприймаємо поточну загрозу безпеці", – додав він.

Американські військовослужбовці приєднуються до близько 900 армійців США, які вже перебувають у Румунії. Раніше спрямувати до країни війська обіцяла також Франція. Румунія приєдналась до НАТО у 2004 році.

Бухарест розміщує систему протиракетної оборони НАТО на півдні країни на військовій базі "Девеселу". Москва стверджувала, що з цієї бази можна запускати крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд. Вашингтон відкидав ці звинувачення.

Наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. Столтенберґ заявив, що там обговорюватимуть довготривале посилення присутності Альянсу у Південно-Східній Європі, зокрема, у Румунії та інших країнах Чорноморського регіону.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"