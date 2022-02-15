Шольц у Москві на тлі російських заяв про можливість вторгнення в Україну «в разі провокації»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідує Москву 15 лютого після переговорів у Києві у межах міжнародних намагань переконати Путіна не застосовувати силу проти України.

Чільні російські представники подають суперечливі сигнали, заявляючи з одного боку про відсутність планів нападу на Україну, але з іншого - також кажуть про готовність до військових дій.

Ми не вторгатимемося в Україну, якщо нас не спровокують на це.

Російський посол у Європейському Союзі Володимир Чижов сказав в інтерв'ю опублікованому 14 лютого газетою Guardian: «Ми не вторгатимемося в Україну, якщо нас не спровокують на це».

«Під провокаціями я маю на увазі, що вони можуть влаштувати інцидент проти самопроголошених республік на Донбасі, спровокувати їх, а потім вдарити по них з усієї сили, таким чином провокуючи Росію на реакцію, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на своїх кордонах», - цитує часопис російського дипломата.

Раніше уряд США застерігав, що має розвіддані про плани Москви влаштувати провокації проти України зокрема у вигляді обманних операцій, щоб отримати привід для відкритого застосування своїх військ.

Російське міністерство оборони 15 лютого повідомило, що деякі військові підрозділи завершили участь у велетенських навчальних маневрах довкола України і повертаються на місця постійного розташування, але західні уряди вказують, що більшість стягнутих до України російських військ залишаються напоготові.

Залишається вирішальна можливість для дипломатії, щоб Росія відступилася від своїх погроз на адресу України.

Президент США Джо Байден і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон після телефонної розмови 14 лютого застерегли, каже Білий дім, що російська загроза зберігається і «переглянули триваючі дипломатичні і стримувальні намагання у відповідь на подальше військове скупчення на кордонах України».

У британському викладі тієї розмови сказано, що керівники «погодилися з тим, що залишається вирішальна можливість для дипломатії, щоб Росія відступилася від своїх погроз на адресу України».

«Вони (Джонсон і Байден) погодилися, що західні союзники перед лицем російських погроз повинні залишатися об'єднаними, включно з запровадженням значного набору санкцій, якщо російська агресія збільшиться. Вони також погодилися з потребою для європейських країн зменшити залежність від російського газу, і що такий крок, більше ніж будь-які інші, поцілив би у серце стратегічних інтересів Росії», - повідомляє Лондон.