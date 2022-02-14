НАТО та країни-сусіди України прокоментували, як готуються до можливого потоку біженців з України  

Північноатлантичний альянс має розроблені плани, які готові до активації у випадку гуманітарної кризи, що може трапитись внаслідок масштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Голосу Америки розповів посадовець НАТО.

Великий конфлікт в Україні може призвести до того, що багато переміщених осіб втікатиме від бойових дій.

«Це небезпечний момент для європейської безпеки. Росія продовжує накопичувати війська в Україні та навколо неї. … Великий конфлікт в Україні може призвести до того, що велика кількість переміщених осіб втікатиме від бойових дій. Ще є час, щоб уникнути таких непотрібних страждань”, - заявив посадовець Альянсу.

Він також додав: “НАТО як оборонний альянс має розроблені плани, які ми можемо дуже швидко активувати, щоб захищати та обороняти своїх союзників. У питаннях гуманітарних криз першочергову відповідальність несуть влади країн. То ж ми вітаємо те, що наші союзники переводять у режим очікування тисячі військ, які також будуть готові відповісти на можливу гуманітарну кризу”.

Він також нагадав, що інші організації, такі як ООН та ЄС, також мають відповідні мандати, щоб реагувати на гуманітарну книзу.

Попри все, посадовець НАТО наголосив, що союзники все ще сподіваються на дипломатичне врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні.

“Саме тому ми продовжуємо працювати над політичним рішенням. Ми також продовжуємо тісно консультуватися з нашими партнерами, зокрема регіональними та міжнародними організаціями. Росія все ще може ухвалити рішення знизити напругу, відвести свої сили та обрати політичний шлях», - сказав представник Альянсу.

Він додав, що традиційно НАТО відповідає на запити підтримати міжнародні зусилля у гуманітарних кризах. Участь у кожному окремому випадку вирішується союзниками на запит якоїсь організації чи країни. Щодо ситуації в Україні, “ми не отримували такого запиту”, - додав посадовець НАТО.

Польща

Напередодні уряд Польщі заявив, що разом із губернаторами розробляє план на випадок можливого прибуття до країни мільйона біженців з України, якщо Росія піде на вторгнення.

Зокрема міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський заявив, що країна готова до кризи, яка може стати найбільшою кризою біженців з 2015 року, коли до Європейського Союзу прибуло понад мільйон біженців і мігрантів з Близького Сходу та півдня Африки.

"Очевидно, що у зв’язку з ситуацією в Україні ми готуємося до різних сценаріїв, – написав у Twitter глава МВС Польщі. - Один з них передбачає роботу губернаторів провінцій з потенційним напливом біженців з України, які можуть шукати притулку в нашій країні внаслідок потенційного конфлікту".

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що в Україні “військовий конфлікт вже не є малоймовірним сценарієм”, а Європа перебуває “на межі війни”.

Країни Балтії

Латвія також заявила, що готується прийняти близько 10 тисяч біженців з України у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед планів латвійського МВС - організувати центри для біженців вздовж східного кордону країни для розміщення людей, які прибули з України, без документів, які не мають місця для проживання. Втім цей план потребує схвалення уряду.

Міністр внутрішніх справ Литви заявив, що уряд попросив представників влади на місцях скласти списки доступного житла. Він додав, що швидше всього біженці з України будуть прибувати в країну з Польщі або авіарейсами.

Президент Естонії в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що між Естонією та Росією може виникнути міграційна криза, подібна до тієї, що сталась торік між Польщею та Білоруссю, коли мігрантів відштовхнули до кордону, очевидно, намагаючись створити хаос на прикордонній території.

Країни Балтії, зазначив він, мають підготуватися до використання Росією тактики гібридної війни, до кібератак і потоків мігрантів, які будуть використані проти них.

"Я не думаю, що Росія зараз буде кидати виклик НАТО. Але, звичайно, якщо щось станеться, згодом виникає проблема з міграцією", - сказав Алар Каріс.

Румунія

Міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде в інтерв'ю місцевому каналу В1 також підтвердив, що його уряд розробляє план реагування на можливий потік біженців з України.

“Ми знаємо, що Польща гоитується прийняти мільйон мігрантів. А чи Румунія готова взяти сотні тисяч біженців в час неконтрольованого наприву? Ми розглянули кілька гіпотез. Наразі ми аналізуємо, скільки таборів для біженців ми можемо встановити за відносно короткий час - 10,12,24 години. Ми аналізуємо наявні можливості проживання в прикордонних округах”, - заявив глава МВС Румунії.

Словаччина та Угорщина

Міністр внутрішніх справ Словаччини заявив, що його уряд готується до різних сценаріїв і тісно контактує з владою в Україні.

А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд вже має план дій на випадок війни. Орбан не виключив можливості прибуття до його країни сотень тисяч українських біженців.

“Згадайте 90-ті роки, коли десятки тисяч людей прибули до нас з колишніх югославських територій. Це теж було нелегкоє. Але з України приїде значно більше, і напевне без надії на повернення», – заявив у суботу, 12 лютого, глава угорського уряду.