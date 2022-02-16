ЄС каже, що сигнали Москви суперечливі, і закликає до пильності й солідарності з Україною

Керівники Європейського Союзу знову назвали Росію повністю відповідальною за створення становища, яке загрожує безпеці України та миру у Європі.

На обговоренні у Європейському парламенті російської загрози Україні голова Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що європейці не вірять Москві на слово про відсутність намірів нападати, бо, як він сказав, Росія «анексувала 2014 року частину української території - Крим і постійно підриває суверенітет України особливо на сході».

Вчора Росія надіслала безсумнівно суперечливі сигнали. З одного боку уряд оголосив відведення російських військ, а з іншого боку Дума голосувала за офіційне визнання Донецька і Луганська як незалежних республік.

Його колега Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську комісію, додала, що «українці потерпають від постійної агресії Кремля упродовж останніх 7 років».

«Оточення країни небаченою досі надзвичайною кількістю збройних сил може розглядатися лише як агресивна і загрозлива поведінка. Ця ескалація загрожує не лише стабільності і цілісності України. Вона також загрожує миру і безпеці у Європі та міжнародній системі заснованій на правилах », - зауважив Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн з гіркотою заявила: «Європейський союз був створений, щоб покласти край всім війнам у Європі. Тому мені особливо болісно промовляти до вас сьогодні, коли ми бачимо найбільше накопичення військ на європейських землях з найтемніших днів Холодної війни».

Вона сказала, що цими днями з'явилися «ознаки надії» на готовність Москви не вдаватися до силових кроків, «але тепер за словами повинні йти дії», зауважила вона.

«Вчора Росія надіслала безсумнівно суперечливі сигнали. З одного боку уряд оголосив відведення російських військ, а з іншого боку Дума голосувала за офіційне визнання Донецька і Луганська як незалежних республік», - вказала Урсула фон дер Ляєн.

Європейські лідери заявили, що віддають перевагу дипломатичним крокам, щоб переконати Росію припинити загрозливі дії, але підкреслили, що разом зі США, Великою Британією, Канадою та з іншими партнерами вже узгодили дії у відповідь на можливий російський напад.

«Ми не можемо вічно пробувати з дипломатією лише зі свого боку, якщо інша сторона стягує війська», - сказав Шарль Мішель.

За словами Урсули фон дер Ляєн «ми просто не можемо прийняти ідею, що Кремль повинен вирішувати, що українці можуть або не можуть хотіти».

«Так, це криза стосується України, але йдеться також про значно, значно більше. Йдеться також про те, що означає бути суверенною, незалежною і вільною країною в 21-му сторіччі, йдеться про право кожного бути вільним від страху і йдеться про право кожної країни визначити своє власне майбутнє. Це сигнал, який наш союз має послати Кремлю», - проголосила вона під оплески європейських депутатів.

В Брюсселі підкреслюють, що окрім дипломатії працюють над фінансовою підтримкою України і приготуваннями до санкцій, «наслідки яких для Росії повинні бути величезними».

«Ми готові до всіх можливих сценаріїв, якщо Росія захоче частково чи повністю припинити газопостачання до Європи», - заявила вона, - «Ми сподіваємося на краще, але готові до гіршого».

«Тепер вибір за Кремлем. Але, що б вони не вибрали, ми будемо стояти на своєму. Ми будемо згуртовані, на боці України, на боці миру і на боці європейців. Хай живе Європа!» -завершила свою промову Урсула фон дер Ляєн.

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