Росії закидають брехню про відведення військ від України і прагнення руйнувати безпеку в Європі

Представники західних країн, а також офіційний Київ назвали неправдивими повідомлення Росії, що вона почала відводити війська накопичені довкола України.

«Ми не бачимо поки що змін. Бачимо велике скупчення військ, воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші невеликі ротації. Я б не називав сьогодні ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації», - сказав український президент Володимир Зеленський у середу 16 лютого.

Я з сумом кажу, що це нова нормальність у Європі.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс у середу заявив, що дані вказують про «більше російських сил на (українському) кордоні і вони викликають стурбованість пересуваннями на наступальні позиції».

Американські представники окремо звертають увагу на те, що Москва озвучує щодо України звинувачення, зокрема про так званий «геноцид» на Донбасі чи про «провокативні» дії українських військових, що можуть бути використані в будь-який момент як привід для нападу.

«Ми повинні не дозволити заколисати себе у стан фальшивої безпечності твердженнями Росії, що деякі військові повертаються в казарми, коли насправді нема ознак, що процес накопичення російських військ сповільнюється», - написала в газеті Telegraph очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс, вирушаючи з черговим візитом до Києва 17 лютого.

Після засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 16 лютого генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ сказав: «Ми почули знаки з Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Але досі ми не побачили жодної деескалації на місцях. Навпаки - виглядає, що Росія продовжує накопичення військ».

Єнс Столтенберґ також вказав, що дії Москви вказують на довготерміновість проблем з безпекою у Європі, які Росія створила на сході континенту.

«Москва дала чітко зрозуміти, що вона готова оспорювати засадничі принципи, на яких упродовж десятирічь трималася наша безпека, і що вона готова робити це силою. Я з сумом кажу, що це нова нормальність у Європі», - сказав генеральний секретар НАТО.

Він повідомив, що у відповідь на російські дії країни Альянсу вирішили «розробити варіанти посилення НАТОвського стримування й оборони, включно зі створенням нових бойових груп у центральній та східній і південносхідній Європі та привітали пропозицію Франції очолити таку групу в Румунії».

17 лютого до наради міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі через відеозв'язок долучався також український міністр Олексій Резніков.

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