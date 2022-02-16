Росія може використати хибні заяви про "геноцид" на Донбасі, розробку"біологічної чи хімічної зброї" для нового вторгнення - Держдеп

Речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у середу підкреслив, що у випадку нового російського вторгнення до України оборонна безпекова допомога з боку США "продовжиться і посилиться". Він підкреслив, що американська влада вважає, що загроза нової російської агресії щодо України і досі зберігається, й це може статись у найближчі дні чи тижні, під час або після Олімпіади.

Попри заяви у Москві про повернення частини військових підрозділів до постійних місць дислокації, за словами Прайса, в останні тижні й дні Кремль лише продовжує накопичувати сили неподалік українських кордонів, а й фабрикує низку брехливих повідомлень у медіа, можуть використати як привід до вторгнення, що може статись "будь-якої миті".

"Вони можуть включати заяви про українські військові дії на Донбасі, неправдиві заяви про дії США чи НАТО на землі чи на морі чи у повітрі, навіть заяви про вторгнення з боку України чи НАТО на російські території. Ми особливо занепокоєні тим, що президент Путін та інші російські посадовці продовжують згадувати - цитата - "геноцид на Донбасі". Жоден з цих закидів не підкріплений правдою - підкреслив Прайс. - "Але це не зупиняє росіян від просування таких звинувачень, включно з повідомленнями про безіменні братські могили із цивільним населенням, яких, як вони закидають, вбили українські військовики, чи заяви, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю для подальшого використання на контрольованих Росією територіях, або що Захід постачає терористів для вбивства місцевих жителів".

Ці звинувачення - "цілковито, повністю неправдиві", - підкреслив представник американського зовнішньополітичного відомства і нагадав, що ці закиди фактично повторюють те, що Росія говорила про "захист російськомовного населення" як привід до своїх дій у 2014 році.

Нагадаємо, за даними джерел Reuters у західних спецслужбах, лютий лишається критичним моментом для можливого вторгнення в Україну: західні розвідслужби дійшли висновку, що саме зараз настав період, коли загроза конфлікту чи ненавмисного військового інциденту є найвищою.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен засудив намір депутатів Держдуми РФ звернутися до президента Росії Путіна із закликом офіційно визнати самопроголошені сепаратистські "республіки" на сході України.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства, ухвалення цієї резолюції "буде рівносильне повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань щодо Мінських угод" і "ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, стане грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлене Росією зобов'язання продовжувати дипломатичні кроки з метою мирного врегулювання цієї кризи".

Москва стверджує, що не планує нове вторгнення в Україну.