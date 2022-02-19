Польща може придбати новітні американські танки "Абрамс"

США планують продати Польщі 250 новітніх танків "Абрамс". Таку інформацію підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Варшави у п'ятницю.

"Це найсучасніша версія "Абрамс", яка надасть Польщі просунуті танкові можливості ", - заявив Остін в п'ятницю під час спільної прес-конференції зі своїм польським колегою.

Остін підкреслив, що оборонна допомога "зміцнить нашу взаємодію з польськими збройними силами, посилить довіру до наших спільних з союзниками по НАТО об'єднаних зусиль із стримування".

Державний департмент США схвалив продаж Польщі танків М1 "Абрамс" та іншого обладнання на суму 6 мільярдів доларів. Відповідну інформацію викладено в повідомленні Агенції із оборонної співпраці США наданій Конгресу в п'ятницю.

США, Німеччина та Велика Британія заявила про передислокацію військових з метою зміцнення східного флангу НАТО.

США планують більш ніж подвоїти контингент військових, які перебувають в Польщі. У Польщі на тимчасовій основі буде додатково розміщено 4 700 військових США.

В уряді США вважають нову російську агресію проти України можливою вже у найближчі дні. "Вони розгортають сили і готуються до нападу", - заявив Остін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом в суботу. Остін додав: військові "пересуваються на позиції, щоб бути здатними атакувати".