Гарріс: американці можуть зіткнутись із ростом цін на енергоресурси, у випадку нової агресії Росії проти України

Санкції, які США та союзники по НАТО планують запровадити проти Росії у випадку подальшого нападу на Україну, можуть позначитись і на американцях, заявила віце-президентка США Камала Гарріс під час спілкування з пресою в неділю.

Зокрема можуть зрости ціни на енергоресурси і прискоритись інфляція, адже Росія є значним постачальником газу та нафти, пояснила Гарріс в неділю в Мюнхені після зустрічі в НАТО. Вона однак зазначила, що рішуча позиція США та союзників щодо запровадження санкцій проти Росії у випадку подальшої агресії, є виправданою, адже "йдеться про можливу війну в Європі".

"Ми і кожна країна в Європі розуміємо, який вигляд матиме війна в Європі і що вона означатиме для громадян цих країн", - додала посадовиця.

"Коли Америка захищає своєї принципи і те, що нам дорого, це вимагає від нас дій, які можуть призвести до певних втрат, - заявила Гарріс. - В цій ситуації може йтися про енергетику, наприклад. Однак, ми робимо конкретні і відповідні кроки, на мою думку, щоб зменшити витрати, якщо таке станеться".

Відповідаючи на питання стосовно застережень Італії щодо можливого впливу санкцій на енергетику Європи, Гарріс зауважила, що кожна країна Альянсу має свої пріоритети та занепокоєння, але наголосила, що йдеться про "стримування Росії від вторгнення до суверенної країни". В п'ятницю заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі про те, що санкції не мусять включати енергетику, прокоментував радник з нацбезпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Сінгх вказав, що заходи США не зменшуватимуть і не обмежуватимуть здатність Росії постачати енергоресурси сівтові. Однак, додав Сінгх, для Росії буде нерозумно використовувати енергетику в якості зброї, адже це пришвидшить диверсифікацію енергопоставок в світі, а дві третини російського експорту та половина надходжень до бюджету РФ отримує від нафтогазового сектору.

США вживають заходів, щоб захиститись від погіршення ситуації на енергоринку, додав посадовець.

"Стосовно газу, ми працюємо з Європою, щоб збільшити поставки газу до Європи з Північної Африки, Близького Сходу, інших частин Європи, зі США та Азії, - заявив Сінгх. - І ми загалом успішно компенсуємо будь-яку нестачу, яка може виникнути в результаті зупинки поставок газу через Україну".

Попри повідомлення про значне нагромадження Росією сил на кордоні з Україною а також всередині України, Кремль відкидає плани проведення нового вторгнення.