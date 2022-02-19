Віце-президентка США заявила про безпрецедентні економічні втрати Росії у разі подальшого наступу на Україну

У разі подальшого наступу на Україну, Росія зіткнеться із заходами у відповідь з боку США та союзників. Ці заходи завдадуть Москві "значних та безпрецедентних економічних втрат". Про це заявила віце-президента США Камала Гарріс, яка перебуває у Європі, де бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

У Мюнхені Гарріс заявила, що дії Росії в Україні стновлять загрозу для "основ європейської безпеки".

За словами Гарріс, дії Росії відповідають добре відомій "методичці".

"Росія удаватиме незнання та невинність, вона створюватиме неправдиві приводи для вторгнення, і вона накопичуватиме війська та вогневу міць у всіх на виду. Тепер ми отримуємо доповіді, про, як видаєтсья, провокації. І ми бачимо, що Росія поширює дезінформацію, брехню, та пропаганду", - заявила Гарріс.

Як заявила Гарріс, у разі наступу Росії на Україну, США не обмежаться санкціями і "ще більше посилять союзників по НАТО на східному фланзі".

Віце-президентка особливо наголосила на єдності США та союзників.

"Сьогодні, США, наші союзники, та наші партнери ближчі. Сьогодні, ми чітко розуміємо нашу мету. І сьогодні, ми навіть ще більше впевнені у нашому баченні. Нашу силу не можна недооцінювати, бо, зрештою, вона у нашій єдності. І як ми завжди демонстрували, для створення чогось необхідно значно більше сили, ніж для знищення.", - заявила Камала Гарріс.

У суботу Гарріс зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським.

"Віце-президентка підкреслила відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Вони обговорили спільний трансатлантичний підхід у разі подальшого вторгнення Росії в Україну, і віце-президентка окреслила швидкі та суворі заходи, які підготовлені разом с нашими союзниками та партнерами. Віце-президентка та президент Зеленський погодились щодо важливості дипломатії та деескалації", - повідомляє Білий дім.



Як раніше повідомляв "Голос Америки", європейський візит Гарріс називають дипломатичним тестом, своєрідною спробою перезавантаження для Гарріс, яку опозиція в країні критикує, ставлячи під сумнів її ефективність щодо низки важливих внутрішньоамериканських питань.

"Подорож до Мюнхена імовірно стане значним дипломатичним тестом для її віце-президентства та її найбільш значною міжнародною місією на сьогоднішній час", - писала інформаційна агенція Reuters.

Деякі коментатори вже називають місію Гарріс успішною.

Так, колишній високопосадовець Держдепу США Джоель Рубін твітує, що заяви Гарріс у ході конференції є проявом "американського лідерства у дії".

"Віце-президентка дуже потужна у Мюнхені. В найкращій формі. Дух забирає це бачити", - твітує сенатор-демократ Кріс Мерфі.

"З Мюхена повідомляють, що віце-президентка дуже вражає і діє ефективно у спілкуванні з союзниками та у публічних заявах. Це не наратив, який хтось проштовхує, це факти. Вона грає провідну, все більшу роль у закордонній політиці США", - пише американський експерт-міжнародник Девід Роткопф.

Натомість колишня речниця Білого дому за президентства Трампа Кайлі Макінені напередоні заявила, якщо Гарріс матиме провідну роль у недопущенні війни в Україні то це "не дасть результату".

На думку Макінені, раніше Гарріс не змогла розв'язти кризу на кордоні США із Мексикою.

"Зараз вона у Європі, намагаючись зупинити Третю світову війну, і пробачте мене, якщо мені бракує віри, що у неї я відповідні навички та гострота розуму, щоб зупинити війну. Сподіваюсь, що вона зможе", -заявила Макінені.

Напередодні президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про наступ на Україну, який може відбутись у найближчий час і буде також націлений на столицю України, Київ.

Росія заперечує намір проводити новий нступ. Напередодні президент Росії Путін закликав владу України до переговорів із очільниками підтримуваних Москвою "республік". Україна раніше виступала категорично проти такої пропозиції.