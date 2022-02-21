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Білий дім повідомив про розмови Байдена з Зеленським, Макроном, Шольцем

На фото: Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден сьогодні провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, спілкувався з президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Шольцем. Про це повідомляють у Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про проведення розмов з президентом США Байденом та плани провести розмову з прем'єром Великої Британії Джонсоном.

У понеділок президент Росії Володимир Путіна підписав укази про визнання незалежності та суверенітету т.з. "республік" підтримуваних Кремлем.

Як відзначає сайт президента Росії, Путін заключив з очільниками "республік" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

У статті використано матеріали "Української правди", ТАСС.

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