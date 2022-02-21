Джерело: Байден у понеділок проводить термінову нараду щодо ситуації навколо України

Президент Байден проводить у понеділок нараду своєї команди у сфері національної безпеки для обговорення питання про кризу навколо України. Про це ЗМІ заявило джерело у Білому домі.

За його словами, у нараді беруть участь держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного кабінету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Як зазначає агенція Reuters, про терміновий характер наради свідчить, зокрема, та обставина, що вона була скликана на День президентів – свято федерального рівня, коли державні служби та відомства зазвичай закриті.

У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив у ході позачергового засідання Радбезу країни, що сьогодні оголосить рішення щодо питання визнання незалежності т.з. "республік" підтримуваних Росією.

Як повідомляє ТАСС, сьогодні у розмовах із президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Шольцем Путін заявив, що планує визнати незалежність т.з. "республік". "Голос Америки" поки не має незалежного підтвердження цієї інформації.

На момент написання цього матеріалу продовжується звернення Путіна до росіян.

Раніше у США заявили про можливість проведення саміту президентів США та Росії у разі, якщо Москва не здійснить до того часу нове вторгнення в Україну.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, ТАСС