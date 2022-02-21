Москва окреслила наступні кроки - експерти коментують заяви Путіна, членів Радбезу РФ

Озвучені у ході засідання Радбезу Росії позиції окреслюють подальші кроки Москви. На це вказують численні оглядачі, експерти, коментуючи можливість визнання Росією у найближчий час т.з. "республік" та дій спрямованих на їх захист. Заява Путіна пролунала перед запланованими на цей тиждень зустрічами США-Росія на найвищому рівні, під час яких погроза визнання "республік" може стати частиною інструментів Росії.

"Якщо буде вирішено визнати республіки у кордонах, які на 2014 рік мали регіони Донецька та Луганська - це означає війну", - пише журналіст видання The Guardian Шон Волкер.

Видання The New York Times сьогодні відзначає, що США та союзники побоюються, що визнання "двох анклавів[...] може відкрити можливість для Росії ввести більше військ до України".

"Аудиторія та актори театру Путіна не виглядають щасливими, але все вказує на те, що Росія відкине Мінські угоди та визнає незалежність двох своїх маріонеткових сателітиків", - пише колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, нині один із очільників аналітичного центру ECFR .

"Нова ескалація, - пише про засідання кореспондент The Globe and Mail Марк Маккіннон, - Путіну радять визнати Донецьку та Луганську республіки у їх кордонах до 2014-го року - тож включно зі Слов'янськом, Маріуполем та Краматорськом, які зараз перебувають під контролем України".

На думку оглядача Леоніда Бершидського Путін готовий перейти до прямих погроз використання переважаючої військової сили для досягнення своїх цілей, відкинувши Мінські угоди.

"Я прогнозував визнання Л/ДНР від часу початку кризи. Але закінчиться ситуація не цим. Момент істини наступить, коли регулярні російські війська досягнуть контактної лінії. У цій ситуації у України не залишиться хороших кроків. Зеленський може уникнути великої війни, пожертвувавши своїм президентством. Це більш-менш все", - пише оглядач видання Bloomberg Леонід Бершидський.

На думку Бершидського, у разі якщо війська Росії зупиняться на контактній лінії, Захід може не мати єдності щодо запровадження суворих санкцій у відповідь .

"Чимало європейців будуть заявляти, що мало що змінилось і суворі прогнози США були перебільшені", - пише Бершидський.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол закликає Захід негайно накласти на Росію санкції у разі визнання Путіним "республік".

"Після визнання Путіним Донецька та Луганська, Зеленському доведеться відповідати, правильно? І якщо він відповість, тоді Путін може виправдати вторгнення як реакцію на українську "агресію" та "щоб захистити" нових союзників", - також відзначає Макфол.

"Путін, у стилі Трампа, вважає себе майстерним перемовцем, який займає жорстку позицію будучи переконаним, що інша сторона поступиться. Але він схоже не розуміє, що якщо він виконає погрозу (прийміть мої умови, або буде війна), наслідки для нього будуть абсолютно руйнівними", - пише американський політолог Девід Роткопф.

"[...]стає очевидним, що незалежність республік Донбасу не буде визнано до саміту Путіна з Байденом", - пише журналіст-міжнародних Леонід Рагозін.

У понеділок президент Росії Володимир Путін, по завершенні позачергового засідання Ради безпеки Російської Федерації, заявив, що вже сьогодні ухвалить рішення щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

Учасники засідання висловились на підтримку такого рішення. При цьому звучали позиції щодо того, в яких кордонах Росія повинна визнати т.з. "республіки". Окремі учасники, високопосадовці уряду Росії, висловлювались щодо входження "республік" до складу Російської Федерації.

Сьогодні ж міністр закордонних справ України Кулеба заявив про відправку до держав-членів Радбезу ООН запиту на основі ст. 6 Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

Учасники позачергового засідання Радбезу РФ наполягали на невиконанні Україною Мінських угод, заявляли, що США контролюють рішення уряду України, а вона, за нагоди, спробує військовим чином відновити контроль на контрольованими підтримуваними Росією силами. Вказувалось також на буцімто загрозу отримання Україною ядерних озброєнь, загрози, яку буцімто становлять неконтрольовані Києвом озброєні загони, та ін.

У ході засідання було висловлено позицію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який цього тижня має зустрітись із державним секретарем США Блінкеном, що Москва має попередити США про можливість визнання ОРДЛО, щоб Вашингтон натиснув на Україну щодо виконання Мінських угод.

Раніше у США висловили переконання, що Путін вже ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну.

Цього тижня може відбутись і зустріч президентів США та Росії за умови, що Росія не поновить вторгнення.

Оглядачі вказують, що визнання Росією т.з "республік" означатиме провал дипломатії.

"Путін каже світу, що він визнає та вторгнеться /“захистить” суверенну територію іншої країни. Щойно віз заявить про це, переговори зазнають краху", - пише американський політолог Ян Бреммер.

У статті використано матеріали ТАСС, The New York Times.