Німеччина припинила сертифікацію "Північного потоку-2" - «ситуація засадничо змінилася»

Німеччина заявила про припинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на рішення Москви вважати райони Донецької та Луганської областей незалежними державами і надіслати туди російські війська.

Рішення Берліна фактично стало частиною санкцій, які Захід ще раніше пригрозив запровадити у відповідь на подальшу російську агресію проти України.

Без цієї сертифікації Північний потік 2 не зможе стати до дії.

«У світлі найостанніших подій ми мусимо переглянути ситуацію, особливо що стосується Північного потоку 2», - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц зранку у вівторок 22 лютого.

Шольц сказав, що останнє рішення російського президента Володимира Путіна порушує міжнародний закон та домовленості Росії з Заходом.

«Я сьогодні попросив німецьке міністерство економіки відкликати звіт про аналіз гарантій енергопостачання. Це лунає технічно, але це потрібна процедура, щоб зараз сертифікації трубопроводу не відбулося. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може стати до дії», - пояснив канцлер.

Західні партнери, зокрема США, віддавна критикували Німеччину за рішення будувати той газопровід, який пролягає по дну Балтійського моря на додаток до вже діючого трубопроводу "Північний потік-1".

Німецькі урядовці досі наполягали, що "Північний потік" є суто комерційним і не пов’язаним з політикою проектом, але визнавали, що Росія з його допомогою отримає можливість повністю перекрити газопостачання через Україну, яка досі була важливим транзитером російського газу до Європи.

Українські представники гучно застерігали, що Росія використовуватиме "Північний потік", щоб позбавити Україну приблизно 2-3 мільярдів доларів надходжень за транзит газу українським трубопроводами, і що запуск того газопроводу збільшив би загрозу нападу Росії.