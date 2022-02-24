Українці - витривалі люди, які НІКОЛИ не погодяться, щоб ними керував Путін. Американські сенатори про війну Росії.

Кілька американських законодавців з обох провідних партій, негайно відреагували та засудили збройний напад Росії.

Марко Рубіо, сенатор-республіканець:

«Щоб прояснити: те, що відбувається – це повномасштабний і всеосяжний військовий штурм по всій Україні. Повітряно-десантні, морські, ракетні удари – з повітря, землі і військово-морських сил, електронні і кібератаки, а також масштабні наземні сили для окупації великої частини території.

Українці - це витривалі люди, які НІКОЛИ не погодяться на те, щоб ними керував Путін. Чоловіки, жінки, діти, літні люди, вони збираються воювати, калічити і убивати багато росіян».

Марк Ворнер, голова сенатського комітету із питань розвідки, демократ:

«Понад 70 років ми уникали повномасштабної війни в Європі. Своїм незаконним вторгненням в Україну, Володимир Путін трагічно поклав край десятиліттям загального миру. Тепер США та наші союзники у НАТО мусять бути єдиними і рішучими у протидії зусиллям Путіна відновити Російську імперію за рахунок українського народу.

Президент Байден вже запровадив початковий етап санкцій, і тепер настав час підвищити рівень болю для російського уряду. Ми також повинні продовжувати зміцнювати оборону наших союзників по НАТО, і продовжувати вивчати, як ми можемо надалі допомагати українському народу у скрутний час.

Хоча у Росії досі є можливість змінити курс, ми більше не можемо сподіватися, що це протистояння буде вирішене мирним шляхом. Тому ми всі мусимо, в обох партіях, і по обидва боки Атлантики працювати разом, щоб продемонструвати Путіну, що ця агресія не залишиться безкарною».

Джим Ріш, сенатор-республіканець:

«Сьогоднішнє вторгнення Росії в Україну є навмисним і зухвалим актом війни. Попри віддані зусилля знайти дипломатичне рішення, Путін порушив кордон суверенної країни. Це нікого не має здивувати. Американські установи оприлюднили факти, щоб показати світові, що на нас чекає. Путін завжди використовував силу, щоб отримати те, що він хоче, від окупації Абхазії та Південної Осетії в Грузії до вторгнення в Україну 2014 року та військової окупації Білорусі. Це не вчинки гордої нації і народу, а дії відчайдушної людини, єдине бажання якої осіяти хаос, щоб виглядати сильним.

Путін повинен визнати територіальну цілісність України та відвести свої позиції до міжнародно визнаних кордонів між двома країнами. Наслідки цього вторгнення будуть болючими і швидкими. Єдиний спосіб уникнути цієї реальності для Путіна – негайно змінити курс».

Kонгресмен Адам Шифф, конгресмен - демократ

«Протягом останніх кількох місяців поки Росія накопичувала великі військові сили на кордоні України, ми намагалися запобігти та стримати вторгнення. Зрозуміло, що, незважаючи на наші об’єднані зусилля з нашими союзниками та Україною, Володимир Путін обрав війну. Почалося масове вторгнення Росії в Україну.

Ми не можемо бути впевнені в тому, що буде далі, але незалежно від того, що принесуть наступні дні та тижні, Сполучені Штати будуть стояти з народом України – зараз і завжди. Це починається зі швидкого переходу від значних санкцій, які вже оголосила адміністрація Байдена, до повного відключення провідних фінансових установ Росії від глобальної економіки та остаточного припинення залежності Європи від російської нафти.

Історія покаже, що ця війна вибору є нищівним стратегічним прорахунком Путіна, який не додасть Росії безпеки, але зміцнить рішучість НАТО та демократій у всьому світі».