Виклад розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щодо необґрунтованої та неспровокованої війни Росії проти України.

Міністр Остін чітко заявив, що підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною, і що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні оборонну допомогу. Міністр Остін та міністр Резніков зобов’язалися продовжувати тісну координацію дій під час цього конфлікту, який створила лише Росія.

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