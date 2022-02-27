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США назвали неприйнятною ескалацією наказ Путіна привести сили стримування в режим підвищеної готовності

  • Голос Америки
посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд

Наказ Володимира Путіна привести сили стримування РФ, які включають ядерну зброю, у стан підвищеної готовності є неприйнятною ескалацією, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Це означає, що президент путін продовжує ескалацію цієї війни у спосіб, який є абсолютно неприйнятним, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найбільш потужним чином», - заявила дипломатка в програмі «Обличчям до нації» телеканалу CBS.

27 лютого президент РФ наказав привести російські сили стримування в режим бойового чергування.

В матеріалі використані джерела CBS.

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