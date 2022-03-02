Їжа закінчується, ситуація критична – інтерв’ю з родичкою працівника ЧАЕС, який перебуває у заручниках росіян

«У середу, 23-го лютого, зміна ЧАЕС, як звичайно, відправилась на нічну зміну. А зранку у четвер мій близький родич зателефонував і сказав, що там чутні вибухи і їм сказали залишатися на станції», - розповідає Наталія (із міркувань безпеки ГА не розголошує її прізвище). Жінка мешкає в Німеччині, але продовжує підтримувати зв’язок із близькою людиною, яка стала одним із заручників персоналу ЧАЕС, захопленого російськими військами.

У перший день війни, 24 лютого, збройні сили Російської Федерації захопили ДСП «Чорнобильська АЕС», роззброївши та взявши у полон 150 солдатів Нацгвардії. З того часу, та ж зміна із 95 працівників залишається на майданчику. Крім них, на території ЧАЕС також перебувають медперсонал Славутицької міської лікарні, пожежники та 4 «сталкери», які попросили прихистку – усього близько 300 громадян України. У Міноборони Росії 26-го лютого заявили, повідомляє ТАСС, про досягнення домовленності про спільне забезпечення безпеки на ЧАЕС силами ВДВ Росії та військовослужбовцями Нацгвардії.

«Замість 12-ти годин, які зазвичай триває зміна, вони там понад 144 години виконують свої обов’язки. Роботи там багато, тобто часу спати, враховуючи, що це була нічна зміна, а персоналу там, зазвичай, мінімум, мало. Вони дуже втомлені, зморені, не їли, не спали, навіть одягу чистого там нема, мило, миючі засоби закінчуються, тобто нормальних умов там взагалі немає. Їх взяли в заручники, але немає жодних умов, щоб вони могли працювати нормально», - говорить жінка.

За її словами, на станції також холодно, люди, зазвичай, працюють у зимовому одязі, а її родич спить на столі, закутаний у фуфайки. Роблять працівники це по черзі, хоча б по три години, щоб зовсім не втратити глузд, каже вона.

Також Наталія, чий родинний зв’язок із працівником ЧАЕС, Українська служба "Голосу Америки" змогла підтвердити, розповідає, що якщо зміну спочатку годували два рази на добу, то тепер лише один. Усі, й працівники ЧАЕС, й бійці Нацгвардії, і медперсонал, та російські військові харчуються в одній їдальні. Усі цукерки та печиво, говорить вона, що були в кабінетах, шухлядах, вже з’їли.

До суботи на станції працював мобільний та Інтернет-зв'язок, який зараз є недоступним. Це сталося після того, як на території ЧАЕС побували знімальні групи російського телебачення, говорить жінка.

«Спеціалістів також не вистачає. Проблема ще в тому, що прилади треба також частково ремонтувати, вони можуть вийти ладу, тобто постачати треба не тільки їжу, але й запчастини», - розповідає Наталія.

Критична ситуація на ЧАЕС та взагалі щодо ядерної безпеки в Україні в умовах війни також піднімалася на засідання МАГАТЕ у середу, 2 березня.

У своїй заяві до Ради керуючих МАГАТЕ генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що напередодні отримав лист від Державної інспекції ядерного регулювання України з проханням про "негайну допомогу для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС та інших ядерних об'єктів в країні". Гроссі сказав, що вони почали консультації для вирішення цього запиту.

На зустрічі він також закликав "до стриманості від усіх заходів або дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерного та іншого радіоактивного матеріалу, а також безпечної експлуатації будь-яких ядерних об'єктів в Україні, оскільки будь-який подібний інцидент може мати серйозні наслідки, посилюючи людські страждання і завдаючи шкоди навколишньому середовищу".

«Надзвичайно важливо, щоб співробітники спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» могли безпечно та ефективно виконувати свою роботу, а їх особисте благополуччя гарантували ті, хто встановив контроль», – зазначив Генеральний директор МАГАТЕ.

Незважаючи на обставини, повідомив він, українські атомні електростанції працюють у штатному режимі, але серйозна небезпека залишається.

«Це перший випадок військового конфлікту в країні, де існують об'єкти великої, давно запровадженої програми атомної енергетики, яка в даному випадку також включає місце аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС», - йдеться в заяві.