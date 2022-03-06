Ердоган поговорить із Путіним у спробі зупинити війну в Україні – речник

Речник Реджепа Тайїпа Ердогана заявив, що президент Туреччини проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 6 березня, і що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.

Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив у Стамбулі 5 березня, що Туреччина «готова допомогти у врегулюванні кризи».

Він повторив пропозицію Туреччини провести переговори між Росією і Україною та закликав негайно припинити насильство.

Речник також повторив бажання Ердогана зберегти зв’язки як з Москвою, так і з Києвом.

Посол Росії в установах ООН в Женеві Геннадій Гатілов 4 березня привітав пропозицію Анкари про організацію зустрічі міністрів закордонних справ Росії й України під час дипломатичного форуму в Анталії 11-13 березня.

Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє РФ».

Подоляк припустив, що переговори можуть бути організовані Туреччиною, Угорщиною чи Польщею.

Від початку вторгнення РФ українські делегати провели два раунди переговорів із російськими колегами.

Ердоган провів окремі переговори із Володимиром Зеленським, який перебуває в Києві, керуючи військовою та цивільною обороною України, і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, який пообіцяв наступного тижня додаткові юридичні заходи для застосування санкцій проти багатих росіян, близьких до Кремля.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні.

26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.

27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.

Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.