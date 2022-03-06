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Байден засудив атаки росіян на ЗАЕС і привітав рішення Visa і Mastercard припинити роботу в Росії
Американські платіжні компанії Visa і Mastercard заявили в суботу, що призупиняють свої платіжні операції в Росії через вторгнення в Україну.
"Протягом наступних кількох днів усі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами Росії. Карти Visa, випущені за межами Росії, більше не працюватимуть усередині країни", - йдеться у повідомленні компанії Visa. - "Ця війна та постійна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми реагували відповідно до наших цінностей". Про аналогічне рішення повідомила компанія Mastercard.
При цьому Центробанк РФ заявив, що "всі картки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати на території Росії".
Президент Джо Байден привітав рішення компаній Visa і Mastercard і зазначив, що США збільшують безпекову, гуманітарну та економічну допомогу Україні, й адміністрація тісно співпрацює із Конгресом для отримання додаткового фінансування. Про це глава Білого дому заявив у розмові із президентом України Володимиром Зеленським.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Зеленський підкреслив, що у розмові йшлось, зокрема, про "питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ".
Крім того, Байден знову висловив стурбованість нещодавнім нападом Росії на українську атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та мужність українських операторів, які підтримували реактори у безпечному стані.
У п’ятницю найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв на вулицях міста Енергодара була захоплена збройними силами Російської Федерації. Американські експерти кажуть, що хоча безпека сучасних атомних станцій є набагато вищою, ніж була на Чорнобильській АЕС, загроза, пов'язана із ЗАЕС, все одно залишається.
Крім того, Зеленський і Байден "обговорили останні перемовини між Росією та Україною".
Раніше у МЗС Росії заявили, що поставки західних озброєнь "призведуть до ще більших втрат України".
У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки"
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Ердоган поговорить із Путіним у спробі зупинити війну в Україні – речник
Речник Реджепа Тайїпа Ердогана заявив, що президент Туреччини проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 6 березня, і що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.
Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив у Стамбулі 5 березня, що Туреччина «готова допомогти у врегулюванні кризи».
Він повторив пропозицію Туреччини провести переговори між Росією і Україною та закликав негайно припинити насильство.
Речник також повторив бажання Ердогана зберегти зв’язки як з Москвою, так і з Києвом.
Посол Росії в установах ООН в Женеві Геннадій Гатілов 4 березня привітав пропозицію Анкари про організацію зустрічі міністрів закордонних справ Росії й України під час дипломатичного форуму в Анталії 11-13 березня.
Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє РФ».
Подоляк припустив, що переговори можуть бути організовані Туреччиною, Угорщиною чи Польщею.
Від початку вторгнення РФ українські делегати провели два раунди переговорів із російськими колегами.
Ердоган провів окремі переговори із Володимиром Зеленським, який перебуває в Києві, керуючи військовою та цивільною обороною України, і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, який пообіцяв наступного тижня додаткові юридичні заходи для застосування санкцій проти багатих росіян, близьких до Кремля.
Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні.
26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.
27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.
Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.
Борис Джонсон подає план з 6 пунктів, щоб «провалити акт агресії Путіна» щодо України
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон виступив із закликом до негайних дій міжнародної спільноти у відповідь на російську війну в Україні.
«Акт агресії Володимира Путіна повинен провалитися і треба, щоб цей провал бачили», - пише Борис Джонсон в статті в американській газеті New York Times у неділю 6 березня.
Керівник британського уряду виокремив шість пунктів, які він вважає найважливішими:
- «Насамперед, ми повинні задіяти міжнародну гуманітарну коаліцію».
- «Друге, нам треба робити більше, щоб допомогти Україні захищатися».
- «Третє, ми повинні зробити економічний тиск на режим Путіна максимальним».
- «Четверте, незалежно скільки це триватиме, ми повинні запобігти повзучим намаганням нормалізувати те, що Росія робить в Україні».
- «П’яте, ми завжди маємо бути відкритими до дипломатії і деескалації за умови, що уряд України повністю задіяний у будь-яких потенційних домовленостях».
- «Шосте, ми повинні діяти вже, щоб посилити євроатлантичну безпеку».
Тим часом британське міністерство оборони зранку 6 березня у щоденно порирюваних оцінках перебігу російської війни в Україні пише, що російські війська збільшили обстріли й бомбардування житлових масивів, щоб «зламати український дух».
У недільному зведенні, поширеному для громадськості зокрема в Твіттері, йдеться:
«Розмах і сила українського спротиву надалі застає Росію зненацька. Вона у багатьох місцях відповідає, цілячись в житлові масиви, зокрема у Харкові, Чернігові і Маріуполі. Це ймовірно ознака намагань зламати український дух. Росія раніше використовувала таку тактику в Чечні 1999 року і в Сирії 2016 року, застосовуючи авіацію та наземну зброю».
«Російські канали постачання надалі залишаються під ударами, сповільнюючи наступ наземних сил. Зараз існує реальна можливість, що Росія тепер намагається замаскувати цистерни з пальним під звичайні вантажівки, щоб зменшити втрати».
Український президент Володимир Зеленський в ніч з 5 на 6 березня повідомив, що він розмовляв з президентом США Джо Байденом зокрема про «питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ».
У відеозверненні 6 березня Зеленський проголосив, що Україна «витримала перший удар» російського вторгнення і закликав українські сили «вигнати це зло геть з наших міст».
Американські ветерани йдуть воюювати за Україну добровольцями
Коли Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив в Армії (Сухопутні війська ЗС США - прим. ГА) США, почув, що російські війська вторглися в Україну, він подумав про американського солдата українського походження, який служив разом із ним у військах США в Іраку, і вирішив, що хоче допомогти українцям захищати свою Батьківщину.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен...у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".Метью Паркер, американський ветеран із 22-річним досвідом в армії США
"Зі мною в Іраку був солдат родом з України", - розповів він "Голосу Америки" про своє рішення приєднатися до того, що вважає боротьбою за справедливість і дружбу. "Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку".
"Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".
Паркер, який воював у Боснії та в Іраку, не єдиний.
Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
В емоційному відео, опублікованому в четвер на його Telegram-каналі, президент України Володимир Зеленський згадав про "міжнародний легіон" із 16 000 іноземних добровольців, які, за його словами, просять "приєднатися до захисту України, Європи та світу".
"Нам нічого втрачати, крім власної свободи", – сказав президент.
Месідж послання Зеленського вгадується і у дописі Збройних сил України у Facebook, де наголошується, що там шукають людей з бойовим досвідом, які "стоятимуть разом з Україною проти [російського] вторгнення". Уряд вже тимчасово скасував візові вимоги для волонтерів.
Паркер, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, ухвалив рішення воювати за Україну ще до звернення Зеленського.
Спочатку він і 12-ро ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.
Ситуація спростилась після того, як Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд створив процедуру для людей, які хочуть допомогти.
"Якби така процедура буда відсутня, нам би довелося вирішувати усе на кордоні. Не знаючи мови і намагаючись когось переконати. Але тепер, вони знатимуть про наш досвід. Вони знатимуть про нашу підготовку. Вони можуть відправити нас туди, де ми їм потрібні, – сказав він.
Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, сказав, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен", – каже Метью. "Або вони можуть залишити мене як інструктора з легіоном, щоб навчати українців користуватися різними системами озброєння. Таким чином у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".
Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.
"Те, з чим воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тим, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — сказав Паркер.
"Ми перешкоджаємо цим бандитам заподіяти біль жінкам і дітям".
Інший колишній бойовий побратим Паркера був з Грузії, де Росія влаштувала подібну війну в 2008-му році.
"Поряд зі мною також служили солдати з Грузії, в Іраку. І я знаю, що було з ними, коли на їхню країну нападали. Тепер у нас є ще одна вільна країна, подібна до Грузії, яка також ж жертвою нападу", – сказав він.
Паркер каже, що залишає свій бізнес у штаті Південна Кароліна, де він проводить тренінги з безпеки, а також свою сім'ю та трьох собак і вже наступного тижня прямує в Україну.
"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", — сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".
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