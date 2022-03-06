Борис Джонсон подає план з 6 пунктів, щоб «провалити акт агресії Путіна» щодо України

Коли Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив в Армії (Сухопутні війська ЗС США - прим. ГА) США, почув, що російські війська вторглися в Україну, він подумав про американського солдата українського походження, який служив разом із ним у військах США в Іраку, і вирішив, що хоче допомогти українцям захищати свою Батьківщину.

"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен...у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".

"Зі мною в Іраку був солдат родом з України", - розповів він "Голосу Америки" про своє рішення приєднатися до того, що вважає боротьбою за справедливість і дружбу. "Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку".

"Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".

Паркер, який воював у Боснії та в Іраку, не єдиний.

Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

В емоційному відео, опублікованому в четвер на його Telegram-каналі, президент України Володимир Зеленський згадав про "міжнародний легіон" із 16 000 іноземних добровольців, які, за його словами, просять "приєднатися до захисту України, Європи та світу".

"Нам нічого втрачати, крім власної свободи", – сказав президент.

Месідж послання Зеленського вгадується і у дописі Збройних сил України у Facebook, де наголошується, що там шукають людей з бойовим досвідом, які "стоятимуть разом з Україною проти [російського] вторгнення". Уряд вже тимчасово скасував візові вимоги для волонтерів.

Паркер, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, ухвалив рішення воювати за Україну ще до звернення Зеленського.

Спочатку він і 12-ро ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.

Ситуація спростилась після того, як Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд створив процедуру для людей, які хочуть допомогти.

"Якби така процедура буда відсутня, нам би довелося вирішувати усе на кордоні. Не знаючи мови і намагаючись когось переконати. Але тепер, вони знатимуть про наш досвід. Вони знатимуть про нашу підготовку. Вони можуть відправити нас туди, де ми їм потрібні, – сказав він.

Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, сказав, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.

"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен", – каже Метью. "Або вони можуть залишити мене як інструктора з легіоном, щоб навчати українців користуватися різними системами озброєння. Таким чином у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".

Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

"Те, з чим воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тим, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — сказав Паркер.

"Ми перешкоджаємо цим бандитам заподіяти біль жінкам і дітям".

Інший колишній бойовий побратим Паркера був з Грузії, де Росія влаштувала подібну війну в 2008-му році.

"Поряд зі мною також служили солдати з Грузії, в Іраку. І я знаю, що було з ними, коли на їхню країну нападали. Тепер у нас є ще одна вільна країна, подібна до Грузії, яка також ж жертвою нападу", – сказав він.

Паркер каже, що залишає свій бізнес у штаті Південна Кароліна, де він проводить тренінги з безпеки, а також свою сім'ю та трьох собак і вже наступного тижня прямує в Україну.

"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", — сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".