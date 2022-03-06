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Борис Джонсон подає план з 6 пунктів, щоб «провалити акт агресії Путіна» щодо України
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон виступив із закликом до негайних дій міжнародної спільноти у відповідь на російську війну в Україні.
«Акт агресії Володимира Путіна повинен провалитися і треба, щоб цей провал бачили», - пише Борис Джонсон в статті в американській газеті New York Times у неділю 6 березня.
Керівник британського уряду виокремив шість пунктів, які він вважає найважливішими:
- «Насамперед, ми повинні задіяти міжнародну гуманітарну коаліцію».
- «Друге, нам треба робити більше, щоб допомогти Україні захищатися».
- «Третє, ми повинні зробити економічний тиск на режим Путіна максимальним».
- «Четверте, незалежно скільки це триватиме, ми повинні запобігти повзучим намаганням нормалізувати те, що Росія робить в Україні».
- «П’яте, ми завжди маємо бути відкритими до дипломатії і деескалації за умови, що уряд України повністю задіяний у будь-яких потенційних домовленостях».
- «Шосте, ми повинні діяти вже, щоб посилити євроатлантичну безпеку».
Тим часом британське міністерство оборони зранку 6 березня у щоденно порирюваних оцінках перебігу російської війни в Україні пише, що російські війська збільшили обстріли й бомбардування житлових масивів, щоб «зламати український дух».
У недільному зведенні, поширеному для громадськості зокрема в Твіттері, йдеться:
«Розмах і сила українського спротиву надалі застає Росію зненацька. Вона у багатьох місцях відповідає, цілячись в житлові масиви, зокрема у Харкові, Чернігові і Маріуполі. Це ймовірно ознака намагань зламати український дух. Росія раніше використовувала таку тактику в Чечні 1999 року і в Сирії 2016 року, застосовуючи авіацію та наземну зброю».
«Російські канали постачання надалі залишаються під ударами, сповільнюючи наступ наземних сил. Зараз існує реальна можливість, що Росія тепер намагається замаскувати цистерни з пальним під звичайні вантажівки, щоб зменшити втрати».
Український президент Володимир Зеленський в ніч з 5 на 6 березня повідомив, що він розмовляв з президентом США Джо Байденом зокрема про «питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ».
У відеозверненні 6 березня Зеленський проголосив, що Україна «витримала перший удар» російського вторгнення і закликав українські сили «вигнати це зло геть з наших міст».
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Американські ветерани йдуть воюювати за Україну добровольцями
Коли Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив в Армії (Сухопутні війська ЗС США - прим. ГА) США, почув, що російські війська вторглися в Україну, він подумав про американського солдата українського походження, який служив разом із ним у військах США в Іраку, і вирішив, що хоче допомогти українцям захищати свою Батьківщину.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен...у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".Метью Паркер, американський ветеран із 22-річним досвідом в армії США
"Зі мною в Іраку був солдат родом з України", - розповів він "Голосу Америки" про своє рішення приєднатися до того, що вважає боротьбою за справедливість і дружбу. "Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку".
"Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".
Паркер, який воював у Боснії та в Іраку, не єдиний.
Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
В емоційному відео, опублікованому в четвер на його Telegram-каналі, президент України Володимир Зеленський згадав про "міжнародний легіон" із 16 000 іноземних добровольців, які, за його словами, просять "приєднатися до захисту України, Європи та світу".
"Нам нічого втрачати, крім власної свободи", – сказав президент.
Месідж послання Зеленського вгадується і у дописі Збройних сил України у Facebook, де наголошується, що там шукають людей з бойовим досвідом, які "стоятимуть разом з Україною проти [російського] вторгнення". Уряд вже тимчасово скасував візові вимоги для волонтерів.
Паркер, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, ухвалив рішення воювати за Україну ще до звернення Зеленського.
Спочатку він і 12-ро ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.
Ситуація спростилась після того, як Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд створив процедуру для людей, які хочуть допомогти.
"Якби така процедура буда відсутня, нам би довелося вирішувати усе на кордоні. Не знаючи мови і намагаючись когось переконати. Але тепер, вони знатимуть про наш досвід. Вони знатимуть про нашу підготовку. Вони можуть відправити нас туди, де ми їм потрібні, – сказав він.
Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, сказав, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен", – каже Метью. "Або вони можуть залишити мене як інструктора з легіоном, щоб навчати українців користуватися різними системами озброєння. Таким чином у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".
Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.
"Те, з чим воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тим, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — сказав Паркер.
"Ми перешкоджаємо цим бандитам заподіяти біль жінкам і дітям".
Інший колишній бойовий побратим Паркера був з Грузії, де Росія влаштувала подібну війну в 2008-му році.
"Поряд зі мною також служили солдати з Грузії, в Іраку. І я знаю, що було з ними, коли на їхню країну нападали. Тепер у нас є ще одна вільна країна, подібна до Грузії, яка також ж жертвою нападу", – сказав він.
Паркер каже, що залишає свій бізнес у штаті Південна Кароліна, де він проводить тренінги з безпеки, а також свою сім'ю та трьох собак і вже наступного тижня прямує в Україну.
"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", — сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".
Блінкен та Кулеба заявили про впевненість у перемозі України, висловились про її ціну
Безпекова, гуманітарна, економічна підтримка України з боку світової спільноти зростатиме. Про це спілкуючись із ЗМІ разом з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою у суботу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Державний департамент США.
"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.
Між тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що Україна "у будь-якому разі" переможе у війні.
"Питання у ціні, ціні перемоги. І якщо наші партнери продовжуватимуть ухвалювати рішучі, системні рішення щодо посилення економічного та політичного тиску щодо України, якщо вони будуть продовжувати постачати нам необхідні озброєння, ціна буде меншою", - заявив Кулеба.
Говорячи про ціну перемоги України, Блінкен заявив, що США прагнуть, щоб її ціна була якнайменшою, а перемогу було здобуто якнайшвидше.
"Але ми у цьому разом з Україною, так чи інакше. У короткостроковій перспективі, у середньостроковій, у довгостроковій. Ми у цьому разом. Ми матимемо успіх разом. Україна переможе", - заявив Блінкен.
Блінкену поставили запитання про прохання України надати бойові літаки. У відповідь американський посадовець заявив, що робота та переговори проводяться щодо "всього".
"Зрештою, їх [українців] сила, їх рішучість, їх відданість, за підтримки США та підтримки світу - переможе", - заявив Блінкен.
Як повідомляє "Укрінформ", міністр закордонних справ України заявив у суботу, що мав продуктивну розмову з Блінкеном. За його словами, розмова стосувалась ефективності санкцій, а також майбутніх кроків щодо постачання Україні необхідного озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше у Пентагоні заявили, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.
Як повідомляв кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, у США поінформовані про заперечення Росії щодо надання Заходом безпекової підтримки Україн. При цьому у Пентагоні відмовляються спекулюувати, чому Росія поки не створює перепон безпековій допомозі.
Раніше у МЗС Росії заявили, що поставки західних озброєнь "призведуть до ще більших втрат України". У Кремі також заявили, що це призведе до поширення цих озброєнь в країнах Європи.
У статті використано матеріали Lenta.ru, "Укрінформ".
Фінляндія зміцнює партнерство із США та НАТО на тлі війни РФ проти України
Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе, у Вашингтоні, в п’ятницю, 4-го березня, 2022 р. Як повідомляють на сайті Білого Дому, лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та забезпечення оборони і стримування у Північній Європі.
"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність".Джо Байден, президент США
"Фінляндія є важливим партнером Сполучених Штатів, сильним партнером у сфері оборони та партнером НАТО. Особливо у зміцненні безпеки в районі Балтійського моря", - заявив президент США, під час формальної частини зустрічі із лідером Фінляндії.
Важливою темою Білий Дім назвав трансатлантичну координацію для притягнення Росії до відповідальності за її військове вторгнення в Україну. Обговорили й безпекову та гуманітарну допомогу Україні.
"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність.
Ми прагнемо допомогти Україні, захистити себе і підтримати гуманітарні потреби України та її народу. Ми скоординовані у всьому: від санкцій до контролю за експортом і ширших глобальних питань енергетики, безпеки, клімату та прав людини", - наголосив американський лідер.
"Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни"Марія Захарова, офіційна представниця МЗС РФ
Президенти взяли на себе зобов’язання розпочати процес, який зміцнить співробітництво між США та Фінляндією у сфері безпеки. А також обговорили важливість політики відкритих дверей НАТО.
Нагадаємо, що наразі Фінляндія є єдиною країною Євросоюзу із власними кордонами з РФ, яка немає членства в НАТО.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував Швеції та Фінляндії взяти участь у віртуальному екстреному саміті, присвяченому російській війні в Україні.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вже заявила на засіданні місцевого парламенту, що країна готова приєднатися до НАТО, якщо постане питання національної безпеки.
В МЗС РФ прокоментували ймовірне членство Фінляндії та Швеції в НАТО. За словами речниці відомства Марії Захарової, таке рішення потягне “серйозні військово-політичні наслідки”.
"Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, яке є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни (РФ)", - заявила Захарова під час брифінгу.
У статті використано матеріали "Газета.ру".
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