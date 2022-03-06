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- Голос Америки
МАГАТЕ висловило глибоке занепокоєння ситуацією на ЗАЕС
Україна поінформувала МАГАТЕ, що хоча звичайний склад ЗАЕС продовжує працювати, керівництво станції перебуває під наказами командира російських військ, які взяли контроль над об’єктом минулого тижня, йдеться у повідомленні керівника міжнародного відомства Рафаеля Гроссі.
Він також повідомив, що будь-які дії, пов’язані з технічним управлінням станцією, повинні отримати попередній дозвіл російських військових.
Директор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння з приводу цього розвитку, оскільки він порушує засади ядерної безпеки.
«Оперативний склад має бути здатний виконувати свої безпекові обов’язки та повинні мати можливість приймати рішення, не перебуваючи під тиском», - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Міжнародне відомство також зазначило, що Україна повідомила, що російські сили на об’єкті вимкнули певні мобільні мережі та інтернет з тим, щоб унеможливити надходження надійної інформації з об’єкта по нормальних каналах комунікації.
Це, наголошують в МАГАТЕ порушує принцип наявності «надійного зв’язку з регулятором та іншими».
«Попри проблеми зі зв’язком, наголошують в МАГАТЕ, відомство змогло отримати останню інформацію про операційний стан ЗАЕС та підтвердити, що рівень радіації залишається в нормі», - йдеться в повідомленні.
В МАГАТЕ також кажуть, що оперативний склад станції працює в три зміни. Щоправда, є проблеми з доступом до харчів.
В матеріалі використані джерела МАГАТЕ.
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- Голос Америки
Розвідка Британії: Росія хоче перекласти на Київ провину за жертви серед мирного населення під час евакуації у Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном подальше посилення санкцій проти Росії і наступні спільні кроки.
«Продовжив діалог із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм і воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії й узгодили наступні спільні кроки», – написав він Зеленський у твітері 6 березня.
При цьому британська військова розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, звинувачує Україну у порушенні домовленості про перемир'я в Маріуполі, щоб перекласти на Київ провину за жертви серед цивільного населення, що намагалось евакуюватись.
"Як і вчора, Росія звинуватила Україну у порушенні домовленості про припинення вогню. Це, ймовірно, додаткова спроба применшити відповідальність за цивільні жертви через продовження бомбардування міста Росією", - повідомляє розвідка.
Тим часом, у неділю президент Франції Емманюель Макрон провів майже двогодинну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав Кремль зупинити воєнні дії в Україні. Зокрема, Макрон висловив особливу стривоженість ймовірною загрозою наступу російської армії на Одесу і закликав гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
Блінкен: США вивчають постачання Польщі літаків, якщо Варшава надасть їх Україні, і мають дані, що армія РФ навмисне атакує мирних українців
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".
Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.
При цьому у коментарі CNN Блінкен сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти.
Крім того, Блінкен заявив, що США мають "дуже достовірні повідомлення", що російська армія здійснює цілеспрямовані атаки по цивільному населенню України. За його словами, ці повідомлення документуються, задля того аби відповідні організації могли здійснити розслідування того, чи були здійснені воєнні злочини.
На початку минулого тижня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що суд розслідуватиме можливі воєнні злочини, або злочини проти людяності в Україні.
Раніше США та Велика Британія заявили про розміщення Росією термобаричної зброї, або так званих вакуумних бомб в Україні. Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби.
"Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією, - заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Пізніше посольство США в Україні написало у Twitter: "Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у суботу 5 березня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч на українсько-польському прикордонному переході у Польщі.
"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода"
Компанія Shell пообіцяла скерувати прибуток від російської нафти на підтримку України
Нафтогазова компанія Shell, яка відмовилася припиняти купівлю російської нафти, пообіцяла направити прибуток від неї на допомогу Україні.
«Щоб внести ясність, зазначимо, що за відсутності безперебійного постачання сирої нафти на НПЗ енергетична промисловість найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів по всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не прийшли б досить швидко, щоб уникнути перебоїв з постачанням», – йдеться у заяві компанії в твітері.
Shell втм зіуважує, що робитиме вибір на користь альтернатив російської нафти «скрізь, де це можливо», але відмова від нафти з Росії не може статися одразу через важливу роль, яку вона відіграє у глобальному ланцюжку поставок.
Shell пообіцяла перерахувати прибуток від російської нафти, яку вони закуповують, до спеціального фонду.
«Найближчими днями та тижнями ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними організаціями, щоб визначити, де найкраще використовувати ці кошти так, аби пом’якшити жахливі наслідки цієї війни для народу України», – йдеться у заяві.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував нідерландську нафтогазову компанію Shell за купівлю російської нафти, запитавши, «чи російська нафтра не пахне кров'ю українців?».
Компанія Shell і раніше казала, що «приголомшена війною в Україні», обіцяючи знижувати використання російської нафти по мірі того, як стає доступною альтернативна сировина. Тим не менше компанія казала, що паливо з Росії має «значущу роль у глобальному постачанні» і наразі на ринках альтернатив йому недостатньо.
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