МАГАТЕ висловило глибоке занепокоєння ситуацією на ЗАЕС

Україна поінформувала МАГАТЕ, що хоча звичайний склад ЗАЕС продовжує працювати, керівництво станції перебуває під наказами командира російських військ, які взяли контроль над об’єктом минулого тижня, йдеться у повідомленні керівника міжнародного відомства Рафаеля Гроссі.

Він також повідомив, що будь-які дії, пов’язані з технічним управлінням станцією, повинні отримати попередній дозвіл російських військових.

Директор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння з приводу цього розвитку, оскільки він порушує засади ядерної безпеки.

«Оперативний склад має бути здатний виконувати свої безпекові обов’язки та повинні мати можливість приймати рішення, не перебуваючи під тиском», - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Міжнародне відомство також зазначило, що Україна повідомила, що російські сили на об’єкті вимкнули певні мобільні мережі та інтернет з тим, щоб унеможливити надходження надійної інформації з об’єкта по нормальних каналах комунікації.

Це, наголошують в МАГАТЕ порушує принцип наявності «надійного зв’язку з регулятором та іншими».

«Попри проблеми зі зв’язком, наголошують в МАГАТЕ, відомство змогло отримати останню інформацію про операційний стан ЗАЕС та підтвердити, що рівень радіації залишається в нормі», - йдеться в повідомленні.

В МАГАТЕ також кажуть, що оперативний склад станції працює в три зміни. Щоправда, є проблеми з доступом до харчів.

В матеріалі використані джерела МАГАТЕ.