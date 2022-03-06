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Блінкен: США вивчають постачання Польщі літаків, якщо Варшава надасть їх Україні, і мають дані, що армія РФ навмисне атакує мирних українців
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".
Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.
При цьому у коментарі CNN Блінкен сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти.
Крім того, Блінкен заявив, що США мають "дуже достовірні повідомлення", що російська армія здійснює цілеспрямовані атаки по цивільному населенню України. За його словами, ці повідомлення документуються, задля того аби відповідні організації могли здійснити розслідування того, чи були здійснені воєнні злочини.
На початку минулого тижня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що суд розслідуватиме можливі воєнні злочини, або злочини проти людяності в Україні.
Раніше США та Велика Британія заявили про розміщення Росією термобаричної зброї, або так званих вакуумних бомб в Україні. Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби.
"Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією, - заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Пізніше посольство США в Україні написало у Twitter: "Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у суботу 5 березня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч на українсько-польському прикордонному переході у Польщі.
"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода"
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Компанія Shell пообіцяла скерувати прибуток від російської нафти на підтримку України
Нафтогазова компанія Shell, яка відмовилася припиняти купівлю російської нафти, пообіцяла направити прибуток від неї на допомогу Україні.
«Щоб внести ясність, зазначимо, що за відсутності безперебійного постачання сирої нафти на НПЗ енергетична промисловість найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів по всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не прийшли б досить швидко, щоб уникнути перебоїв з постачанням», – йдеться у заяві компанії в твітері.
Shell втм зіуважує, що робитиме вибір на користь альтернатив російської нафти «скрізь, де це можливо», але відмова від нафти з Росії не може статися одразу через важливу роль, яку вона відіграє у глобальному ланцюжку поставок.
Shell пообіцяла перерахувати прибуток від російської нафти, яку вони закуповують, до спеціального фонду.
«Найближчими днями та тижнями ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними організаціями, щоб визначити, де найкраще використовувати ці кошти так, аби пом’якшити жахливі наслідки цієї війни для народу України», – йдеться у заяві.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував нідерландську нафтогазову компанію Shell за купівлю російської нафти, запитавши, «чи російська нафтра не пахне кров'ю українців?».
Компанія Shell і раніше казала, що «приголомшена війною в Україні», обіцяючи знижувати використання російської нафти по мірі того, як стає доступною альтернативна сировина. Тим не менше компанія казала, що паливо з Росії має «значущу роль у глобальному постачанні» і наразі на ринках альтернатив йому недостатньо.
- Голос Америки
США та їхні союзники в Європі розглядають можливість відмови від російської нафти – Блінкен
Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв’ю на каналі CNN, повідомляє Державний департамент США.
За його словами, Вашингтон разом із союзниками в Європі вивчають таку можливість.
«Коли йдеться про нафту, російську нафту – я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему, і ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки. У цю мить ведеться активне обговорення цього», – сказав Блінкен в інтерв’ю ведучому каналу Джейку Тепперу.
Блінкен також додав, що майже кожного дня США у координації з Європою вводять нові санкції проти Росії. І якщо виникають якісь розбіжності, чи прогалина з тієї чи іншої сторони, вони їх закривають.
Голова МЗС Дмитро Кулеба 4 березня повідомив, що закликав Євросоюз запровадити санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.
Білнкен також зазначив, що вони США підтримують надання Польщею Україні літаки МіГ та Су. Також він сказав, що США намагають дати Польщі додаткову техніку, щоб компенсувати її нестачі в Польщі через поставки в Україну.
Блінкен також зазначив, що США мають «дуже надійні» повідомлення того, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільне населення в Україні, що є воєнним злочином.
«Ми зараз все документуємо, збираємо всі дані, аналізуємо їх, щоб переконатися, що ми підтримуємо роботу всіх тих осіб, відповідних організацій та інституцій, які розслідують, чи були скоєні чи скоюються воєнні злочини», - сказав Блінкен, додавши, що США також все документують.
В маеріалі використані джерела держдепартаменту США
Американські поліцейські передали Україні бронежилети. Відео
- Голос Америки
Червоний Хрест закликає забезпечити евакуацію людей з Маріуполя, ООН повідомляє про 1,5 мільйонів біженців з України
Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити евакуацію цивільного населення із Маріуполя.
"Невдалі спроби (евакуації) вчора і сьогодні підкреслюють відсутність детальної і функціонуючої згоди між сторонами конфлікту", - йдеться у заяві. Там підкреслено, що Червоний Хрест - "нейтральний та безсторонній гумінатарний посередник", що закликає сторони чітко окреслити конкретний час, місце й маршрути евакуації.
"Ми продовжуємо нагадувати сторонам конфлікту про їхні зобов'язання поважати міжнародне гуманітарне право і захищати цивільне населення та інфраструктуру", - підкреслює Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Тим часом, у неділю Маріупольська міська рада повідомила: "Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно".
Там також зазначили: "Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і на даний час знаходиться в дорозі".
Напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив "неонацистів" у тому, що вони не випускають цивільне населення з Маріуполя, повідомляють російські медіа.
За 10 днів російської війни понад 1,5 мільйонів біженців з України перетнули кордони сусідніх держав, повідомив Верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. За його словами, це криза із біженцями у Європі, що зростає найшвидшими темпами із часу Другої світової.
Крім того, в ООН порахували, що від початку військового вторгнення Росії 24 лютого до 4 березня в Україні загинули понад 350 мирних громадян та ще 707 - отримали поранення. Серед загиблих – 28 дітей.
За даними правозахисного бюро ООН, більшість людей загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема, внаслідок обстрілів із важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".
У статті використано матеріали УНІАН, "Радіо Свобода", Ria.ru
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