США та їхні союзники в Європі розглядають можливість відмови від російської нафти – Блінкен

Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв’ю на каналі CNN, повідомляє Державний департамент США.

За його словами, Вашингтон разом із союзниками в Європі вивчають таку можливість.

«Коли йдеться про нафту, російську нафту – я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему, і ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки. У цю мить ведеться активне обговорення цього», – сказав Блінкен в інтерв’ю ведучому каналу Джейку Тепперу.

Блінкен також додав, що майже кожного дня США у координації з Європою вводять нові санкції проти Росії. І якщо виникають якісь розбіжності, чи прогалина з тієї чи іншої сторони, вони їх закривають.

Голова МЗС Дмитро Кулеба 4 березня повідомив, що закликав Євросоюз запровадити санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.

Білнкен також зазначив, що вони США підтримують надання Польщею Україні літаки МіГ та Су. Також він сказав, що США намагають дати Польщі додаткову техніку, щоб компенсувати її нестачі в Польщі через поставки в Україну.

Блінкен також зазначив, що США мають «дуже надійні» повідомлення того, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільне населення в Україні, що є воєнним злочином.

«Ми зараз все документуємо, збираємо всі дані, аналізуємо їх, щоб переконатися, що ми підтримуємо роботу всіх тих осіб, відповідних організацій та інституцій, які розслідують, чи були скоєні чи скоюються воєнні злочини», - сказав Блінкен, додавши, що США також все документують.

В маеріалі використані джерела держдепартаменту США