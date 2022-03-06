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США та їхні союзники в Європі розглядають можливість відмови від російської нафти – Блінкен
Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв’ю на каналі CNN, повідомляє Державний департамент США.
За його словами, Вашингтон разом із союзниками в Європі вивчають таку можливість.
«Коли йдеться про нафту, російську нафту – я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему, і ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки. У цю мить ведеться активне обговорення цього», – сказав Блінкен в інтерв’ю ведучому каналу Джейку Тепперу.
Блінкен також додав, що майже кожного дня США у координації з Європою вводять нові санкції проти Росії. І якщо виникають якісь розбіжності, чи прогалина з тієї чи іншої сторони, вони їх закривають.
Голова МЗС Дмитро Кулеба 4 березня повідомив, що закликав Євросоюз запровадити санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.
Білнкен також зазначив, що вони США підтримують надання Польщею Україні літаки МіГ та Су. Також він сказав, що США намагають дати Польщі додаткову техніку, щоб компенсувати її нестачі в Польщі через поставки в Україну.
Блінкен також зазначив, що США мають «дуже надійні» повідомлення того, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільне населення в Україні, що є воєнним злочином.
«Ми зараз все документуємо, збираємо всі дані, аналізуємо їх, щоб переконатися, що ми підтримуємо роботу всіх тих осіб, відповідних організацій та інституцій, які розслідують, чи були скоєні чи скоюються воєнні злочини», - сказав Блінкен, додавши, що США також все документують.
В маеріалі використані джерела держдепартаменту США
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Червоний Хрест закликає забезпечити евакуацію людей з Маріуполя, ООН повідомляє про 1,5 мільйонів біженців з України
Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити евакуацію цивільного населення із Маріуполя.
"Невдалі спроби (евакуації) вчора і сьогодні підкреслюють відсутність детальної і функціонуючої згоди між сторонами конфлікту", - йдеться у заяві. Там підкреслено, що Червоний Хрест - "нейтральний та безсторонній гумінатарний посередник", що закликає сторони чітко окреслити конкретний час, місце й маршрути евакуації.
"Ми продовжуємо нагадувати сторонам конфлікту про їхні зобов'язання поважати міжнародне гуманітарне право і захищати цивільне населення та інфраструктуру", - підкреслює Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Тим часом, у неділю Маріупольська міська рада повідомила: "Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно".
Там також зазначили: "Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і на даний час знаходиться в дорозі".
Напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив "неонацистів" у тому, що вони не випускають цивільне населення з Маріуполя, повідомляють російські медіа.
За 10 днів російської війни понад 1,5 мільйонів біженців з України перетнули кордони сусідніх держав, повідомив Верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. За його словами, це криза із біженцями у Європі, що зростає найшвидшими темпами із часу Другої світової.
Крім того, в ООН порахували, що від початку військового вторгнення Росії 24 лютого до 4 березня в Україні загинули понад 350 мирних громадян та ще 707 - отримали поранення. Серед загиблих – 28 дітей.
За даними правозахисного бюро ООН, більшість людей загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема, внаслідок обстрілів із важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".
У статті використано матеріали УНІАН, "Радіо Свобода", Ria.ru
Президент Туреччини Ердоган закликав Путіна припинити вогонь в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові закликав президента РФ Володимира Путіна оголосити про припинення вогню в Україні, відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення та підписати мирну угоду, повідомляє агентство Рейтер.
Він також заявив, що Туреччина готова надати допомогу у мирному вирішенні конфлікту. Про це повідомила канцелярія президента.
У свою чергу, згідно з прес-службою Кремля, Володимир Путін заявив Ердогану, що вторгнення в Україну буде призупинено лише у разі «припинення Києвом боїв та виконання вимог Росії».
Ердоган востаннє перед сьогоднішньою розмовою говорив з Путіним 23 лютого. Він вже третій лідер країн-членів НАТО, хто мав розмову з Кремлем після початку війни в Україні.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль продовжить спроби покласти край війні між Росією та Україною, навіть якщо успіх видається малоймовірним. Про це Беннет заявив після повернення з Москви, де зустрівся з Володимиром Путіним.
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням виступити у ролі посередника на переговорах через теплі відносини між Єрусалимом, Києвом і Москвою.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Ердоган поговорить із Путіним у спробі зупинити війну в Україні – речник
Речник Реджепа Тайїпа Ердогана заявив, що президент Туреччини проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 6 березня, і що Анкара готова зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні.
Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив у Стамбулі 5 березня, що Туреччина «готова допомогти у врегулюванні кризи».
Він повторив пропозицію Туреччини провести переговори між Росією і Україною та закликав негайно припинити насильство.
Речник також повторив бажання Ердогана зберегти зв’язки як з Москвою, так і з Києвом.
Посол Росії в установах ООН в Женеві Геннадій Гатілов 4 березня привітав пропозицію Анкари про організацію зустрічі міністрів закордонних справ Росії й України під час дипломатичного форуму в Анталії 11-13 березня.
Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє РФ».
Подоляк припустив, що переговори можуть бути організовані Туреччиною, Угорщиною чи Польщею.
Від початку вторгнення РФ українські делегати провели два раунди переговорів із російськими колегами.
Ердоган провів окремі переговори із Володимиром Зеленським, який перебуває в Києві, керуючи військовою та цивільною обороною України, і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, який пообіцяв наступного тижня додаткові юридичні заходи для застосування санкцій проти багатих росіян, близьких до Кремля.
Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні.
26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.
27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.
Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.
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