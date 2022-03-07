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Ціни на нафту злетіли на тлі обговорень можливих нових обмежень щодо РФ
Ціна на нафту досягла найвищого значення за 13 років і сягнула 139 доларів за барель нафти брент і 130.5 дол за WTI, повідомляють західні ЗМІ.
У своєму відеозверненні український президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту бойкотувати російські нафтопродукти.
Європейська Комісія розгляне шляхи обмеження залежності від російського викопного палива вже у вівторок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу для преси з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі.
Пропозиції Єврокомісії спрямовані на диверсифікацію енергопоставок, інвестиції у відновлювані джерела енергії, покращення енергоефективності.
Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв’ю на каналі CNN, у неділю, повідомляє Державний департамент США.
За його словами, Вашингтон разом із союзниками в Європі вивчають таку можливість.
«Коли йдеться про нафту, російську нафту – я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему, і ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки. У цю мить ведеться активне обговорення цього», – сказав Блінкен в інтерв’ю ведучому каналу Джейку Тепперу.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в листі до конгресменів оголосила про розробку нового закону, який би заборонив імпорт енергопродуктів з Росії, що " і далі ізолювало б російську економіку". Крім обмежень на імпорт, законопроект може передбачати обмеження торгівлі США з Росією та Білоруссю а також кроки з виключення Росії зі Світової організації торгівлі.
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Чому Макрон підтримує спілкування з Путіним?
Президент Франції Еммануель Макрон залишається серед небагатьох західних лідерів, які регулярно спілкуються з президентом Росії Володимиром Путіним, який опинився під персональними санкціями ЄС і США за новий російський напад на Україні.
6 березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року.
Французька сторона фактично визнала, що Путін вчергове не бажав говорити про припинення його війни проти України, але Макрон мав можливість сказати Путіну про особливу стурбованість безпекою українських атомних електростанцій та про захист цивільних.
(Макрон) тримає для Заходу відкритий дипломатичний канал на випадок, якби Путін захотів піти на деескалацію і шукати виходу з кризи.Бенджамін Гаддад
«Він (Макрон) наголосив на важливості досягнення переговорного вирішення, повністю прийнятного для українців», - йдеться у викладі розмови 6 березня, поданому Єлисейським палацом.
Офіційний Париж повідомляє, що Макрон одразу ж того дня телефонував українському президентові Володимиру Зеленському, щоб передати зміст своєї розмови з Путіним.
«Президент республіки зосереджений на потребах України і Франція буде далі збільшувати підтримку в цьому напрямку», - сказано на завершення повідомлення про розмову Макрона з Зеленським.
Сумні досягнення
Західні коментатори вказують, що досі дипломатичні намагання президента Макрона і зокрема його поїздки до Москви зазнали невдачі - він, як і інші західні лідери, не зміг переконати Путіна відмовитися від нового нападу на Україну.
Американське агентство Associated Press (AP) вважає, що «невпинне намагання Макрона проштовхувати діалог є відображенням французької традиції після Другої світової війни намагатися визначати власний геополітичний шлях і відмовлятися сліпо слідувати за Сполученими Штатами».
«Він (Макрон) тримає для Заходу відкритий дипломатичний канал на випадок, якби Путін захотів піти на деескалацію і шукати виходу з кризи», - цитує АР Бенджаміна Гаддада, директора аналітичного центру Атлантична рада в Парижі.
Гаддад вважає, що тим часом Макрон намагається досягти хоча б окремого поступу в таких питаннях як місцеві припинення вогню, безпечна евакуація цивільних та доступ для гуманітарної допомоги.
«В Єлисейському палаці зовсім нема ілюзій, що Путін дотримуватиметься будь яких обіцянок», - стверджує Гаддад, але вважає важливим, щоб Макрон намагався тримати зв’язок з Путіним, в той час як Захід карає Москву і надає Україні допомогу.
Видання Politico.eu звертає увагу на «прохолодність представника Єлисейського палацу у зв’язку з повідомленнями, що США працюють з Польщею над планами передати Україні бойові літаки радянського виробництва».
«Завдання повинні залишатися тими ж: збільшувати ціну війни для Путіна, водночас наголошуючи, що ми не воюємо проти Росії», - передає слова неназваного французького посадовця Politico.
Спостерігачі вказують на те, що зазвичай мовчазні французькі посадовці йдуть на незвичні кроки, оприлюднюючи подробиці розмов Макрона з Путіним і висловлюють оцінки почутого від російського керівника.
Наприклад паризька кореспондентка журналу Economist Софі Педдер доповнює свої повідомлення зауваженнями представників Єлисейського палацу, що розмови Макрона з Путіним зараз не дають підстав сподіватися на краще.
«Зараз дуже тяжкий момент», пише вона в Твіттері.
Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо заяв про геноцид
У Міжнародному суді в Гаазі розпочалося слухання за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну. Представники Москви на засідання не з’явилися.
Суд ООН відкрив справу 7 березня.
Україна домагається ухвали суду, щоб Росія «негайно зупинила військові операції», розпочаті Москвою 24 лютого, «заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду» у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.
Київ називає ці заяви сфабрикованим приводом, який президент Росії Володимир Путін використовує для вторгнення в Україну.
Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.
«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.
Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні.
Юридичні аналітики кажуть, що навіть якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ, через який вже понад 1,5 мільйона українців втекли до сусідніх країн.
Авіаміст західної військової допомоги Україні змагається з російським наступом
Західні і зокрема американські засоби масової інформації повідомляють, що потік військової допомоги Україні, який почав діяти ще до початку російського вторгнення, зараз перетворився на постійно діючий авіаміст.
Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на представника американського міністерства оборони, що «голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі цими днями відвідав неназваний аеродром поблизу українського кордону, що став осередком постачання зброї, аби на власні очі бачити міжнародні зусилля для постачання зброї в Україну у відповідь на неспровоковану агресію Росії».
«Це місце в останні дні стало осередком активності, спочатку приймавши по кілька рейсів на день, а тепер приймає максимальну можливу для аеродрому кількість - 17 літаків щоденно», - пише CNN.
Російські війська ще не атакували ті вантажі на українській території, але припускають, що Росія почне брати ті постачання під приціл.
New York Times вважає, що «Сполучені Штати підійшли до прямого конфлікту з Росією, здійснюючи операцію, яка нагадує “берлінський авіаміст” 1948-49 років, але насправді є набагато комплекснішою».
Та газета повідомляє з авіабази в Естонії, де у неділю (06.03) зранку «ящики з гвинтівками, набоями та іншою зброєю вантажили в один з найбільших транспортних літаків у світі, Антонов АН-124, що належить українським військовоповітряним силам».
«Це частина величезної авіатранспортної операції, яку американські та європейські представники називають відчайдушним намаганням випередити час, щоб передати тонни зброї в руки українських військових поки канали постачання залишаються відкритими», - пишуть кореспонденти New York Times.
В статті стверджується, що «впродовж менш ніж тижня США і НАТО надіслали через кордони Польщі та Румунії понад 17 000 одиниць антитанкової зброї, включно ракетами Джавелін, які з літаків перевантажували на наземний транспорт, щоб та зброя була доставлена до Києва та інших великих міст».
«Російські військові ще не атакували ті вантажі на українській території, але є стурбованість, що Росія почне брати ті постачання під приціл в ході наступу», - переповідає слова неназваного представника CNN.
New York Times також про це згадує, вказуючи: «Досі російські військові були такі стурбовані іншими частинами України, що не намагалися завдавати ударів по каналах постачання зброї, проте мало хто вважає, що так буде тривати і далі».
Розвіддані для українських військових
«Але це лише найбільш видимі зусилля. Сховані на базах у східній Європі діють “кібер групи” Кіберкомандування США, щоб діяти проти російських кібератак і проти російського зв’язку, хоча визначити рівень їхнього успіху важко», - написано в газеті.
Американський часопис повідомляє, що «у Вашингтоні і в Німеччині службовці розвідслужб поспішають поєднати супутникові фото з перехопленими електронними даними зв’язку між російським підрозділами, знімають з тих даних ознаки джерел походженні і впродовж години чи двох передають розвіддані українським військовим підрозділам».
«Президент Зеленський, - вказує часопис, - дякував за ту допомогу, але також неодноразово заявляв, що цього може бути недостатньо з огляду на потреби».
New York Times зокрема заторкує питання можливої передачі Україні літаків радянського виробництва, що залишаються на озброєнні деяких східноєвропейських країн НАТО.
Подана цитата держсекретаря США Ентоні Блінкена: «Я не можу казати про часові параметри, але я можу лише сказати, що ми це дуже, дуже активно розглядаємо».
ЗМІ зауважують, що цей процес складний зокрема тому, що такі країни як Польща стурбовані тим, як це зробити практично і чи не стане їхня країна ціллю для Росії.
Журналісти озвучують також розповідають західній аудиторії про погрозливі заяви Москви іншим країнам і про стурбованість тих на Заході, хто говорить про небезпеку втягування інших країн в більшу міжнародну війну з Росією.
У Сан-Хосе, штат Каліфорнія, пройшов мітинг CancelRussia. Відео
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