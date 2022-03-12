Камала Гарріс: РФ загрожує не лише українській демократії, але й демократії та безпеці Європи

“Вторгнення Росії загрожує не лише українській демократії, воно загрожує демократії та безпеці всієї Європи... І океан, що розділяє нас, не вбереже нас від цієї агресії.”

Віце-президентка США, Камала Гарріс прокоментувала свій триденний візит до Польщі та Румунії, 9-11 березня. Відповідну заяву вона зробила під час Зимового засідання Демократичного національного комітету, в суботу 12го березня.

“Вторгнення Росії загрожує не лише українській демократії, воно загрожує демократії та безпеці всієї Європи. А коли існує загроза для демократії, це загроза для усіх нас. І океан, що розділяє нас, не вбереже нас від цієї агресії, ” - цитує посадовицю офіційний сайт Білого Дому.

Гарріс, у черговий раз наголосила, що “Сполучені Штати твердо стоять на стороні українського народу і на захисті Альянсу НАТО”, - а також підкреслила, що демократичний світ об’єднався навколо України, - “Наша колективна рішучість зміцніла після повторного вторгнення росіян в Україну та війни Путіна”.

Під час свого візиту віце-президентка США зустрілася із польськими та румунськими чиновниками, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та вплив війни на регіон. Посадовиця також поспілкувалась із переселенцями з України. Як із українськими громадянами, так і з студентами з інших держав, які навчались в Україні і були вимушені тікати від обстрілів.

“Знаєте, вони почуваються дуже самотніми. Звісно, через той досвід, який вони пережили. Одним з них був 22-річний студент з Марокко, який втік сам, немаючи жодних знайомих”, - розповіла Гарріс.

Нагадаємо, раніше віце-президентка США заявила, що нове вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу наріжні принципи важливості суверенітету та територіальної цілісності.