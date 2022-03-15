Час-Тайм. Закрити українське небо. Як це може працювати?

В ефірі Час-Тайм. Очікування у США від звернення президента України до Конгресу. У Джо Байдена запланований візит до Європи, який стосуватиметься Російської війни проти України – деталі поїздки. Байден підписав бюджетний закон, де серед іншого закладено понад 13 з половиною мільярдів доларів для допомоги Україні. Столтенберг: Росія може провести операцію "під чужим прапором" в Україні та застосувати хімічну зброю. До України продовжує надходити допомога від США та союзників. Включення ниживо із польсько-українського кордону в Медиці. У Санта-Моніці сотні людей вимагали надати польські винищувачі Україні, а також запровадити ембарго на всі російські товари. Переселенців з Донецька російський снаряд настиг у Києві.