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Блінкен: незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж буде Володимир Путін
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Путіна зупинити війну і висловив впевненість, що "Україна, незалежна Україна, буде існувати значно довше, ніж буде Володимир Путін". "Справжнє питання - скільки смертей та руйнувань принесе російська агресія до того часу і ми тяжко працюємо, щоб це обмежити, зупинити, припинити війну, яку Росія веде за власним вибором", - заявив він в інтерв'ю CNN у вівторок.
Блінкен також прокоментував нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського щодо вступу України до НАТО і назвав її "визнанням реальності" .
Напередодні Зеленський вказав на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force: "Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми – адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почали також розуміти, що нам туди не увійти".
Коментуючи заяву Зеленського, Блінкен в інтерв'ю CNN зауважив, що США надають "надзвичайну безпекову допомогу" Україні, а закиди російського президента Володимира Путіна про буцімто занепокоєність можливим вступом України до НАТО є брехнею: "Йдеться, як продемонстрував Путін, про заперечення незалежного існування України".
Держсекретар висловив занепокоєння через ризик того, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України. Він також назвав "вершиною безвідповідальності" заяви Росії щодо застосування ядерної зброї. Блінкен запевнив - напади на цивільних та порушення прав людини ретельно документуються і ведеться робота, щоб визначити, чи підпадають дії Росії під визначення військових злочинів.
Наступного тижня президент США Джо Байден проведе візит до Європи, де зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, додав Блінкен.
В статті використано матеріали CNN.
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З Києва під вогнем Зеленський промовлятиме до Конгресу США
У Конгресі США очікують промови українського президента Володимира Зеленського, який використає нагоду для, як передбачають, нових закликів до американців підтримати Україну в умовах повномасштабної російської агресії.
Зеленський впродовж понад трьох тижнів від початку російського вторгнення вже промовляв до депутатів Європейського парламенту, Британського парламенту, а також до парламентарів Канади та до учасників масових демонстрацій на підтримку України у європейських містах.
17 березня очікують промови Володимира Зеленського до німецьких парламентарів у Бундестазі.
16 березня український президент матиме можливість безпосередньо подякувати США за вже надану допомогу і закликати до додаткових постачань зброї та запровадження нових жорсткіших санкцій проти Росії.
З Вашингтона повідомляють, що президент США Джо Байден виступить після президента Зеленського з оголошенням про виділення військової допомоги Україні ще на 800 мільйонів доларів.
Більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба.
Агентство Associated Press, посилаючись на неназваного офіційного представника, каже, що ті кошти, які разом з оголошеними минулого тижня сумами сягатимуть 1 мільярда, включають видатки на засоби протиповітряного захисту і протитанкову зброю.
Закриття українського неба для російських ракет і літаків, які невпинно бомбардують українські міста, ймовірно знову буде одним із закликів, що постійно лунають від України на адресу міжнародної спільноти.
Раніше президент Байден та інші західні лідери, включно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, заявляли, що альянс не може взяти на себе зобов’язання обороняти український повітряний простір, бо це означало б початок прямих бойових дій проти російської армії, а отже - розширення війни.
Український президент Зеленський на це зауважує, що найкращим способом запобігання розширенню війни у Європі були б ще активніші міжнародні дії проти Росії в усіх сферах.
Українські представники зокрема та деякі західні лідери наголошують, що є багато інших способів активної військової допомоги Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам цього тижня, що надання літаків - винищувачів «допомогло б створити противагу бойовій ситуації в небі».
Він підкреслив, що «більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба».
«Було б дуже важливо, щоб усі країни, які мають на складах зброю виготовлену в радянські часи передали її нам, щоб посилити нашу здатність оборонятися», - сказав Кулеба.
Польща пропонувала передати українській армії свої літаки радянського виробництва, на яких можуть літати українські пілоти, але ідея загрузла в суперечках щодо втілення тієї пропозиції.
Варшава наполягає, що такі дії повинні бути кроком не однієї окремої держави, а всього НАТО.
Польські урядовці також заявляли, що готові до такого кроку в комплексі заходів, які б означали, що Польща збереже свою обороноздатність, отримавши заміну для своєї авіації.
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