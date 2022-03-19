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4 морських піхотинців США загинули під час навчань в Норвегії, повідомила влада країни
Четверо морських піхотинців загинули через аварію літака під час навчань НАТО в Норвегії, повідомив прем'єр-міністр Норвегії в суботу. Літак V-22B Osprey належав Морській піхоті США.
"З великим сумом ми отримали повідомлення, що четверо американських військових загинули в авіакатастрофі минулого вечора, - заявив у суботу у Twitter прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе. - Військові брали участь в навчаннях НАТО Cold Response. Наші шлибокі співичуття родинам військових, рідним та співслужбовцям підрозділу".
В Корпусі Морської піхоти США підтвердили повідомлення про інцидент і заявили, що ведеться слідство.
"Ми можемо підтвердити, що стався інцидент за участі літака Морської піхоти MV-22B Osprey, - заявив речник Корпусу Морської піхоти США майор Джим Стенгер. - На час інциденту літак брав участь в навчаннях в Норвегії Cold Response 22".
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня розпочались масштабні навчання НАТО на півночі Альянсу. Більше 30 000 військових з 27 країн, включаючи партнерів НАТО Фінляндію та Швецію беруть участь в навчаннях НАТО в Норвегії, повідомляє Альянс. В навчаннях Cold Response задіяно приблизно 220 літаків і більше 50 кораблів.
Під час навчань відпрацьовується захист Норвегії у випадку нападу і введення в дію Статті 5 Альянсу. В рамках дотримання прозорості навчань, до спостережень було запрошено інші країни, включаючи Росію. Росія відхилила запрошення
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Джордж Буш та Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго
Колишні президенти США, Білл Клінтон та Джордж Буш відвідали українську католицьку церкву Святих Володимира та Ольги в Чикаго. На знак солідарності з народом України, Клінтон та Буш взяли участь в церемонії покладання квітів.
"Америка підтримує народ України в боротьбі за свободу і проти опресії", - написав колишній президент США від Демократичної партії Білл Клінтон у Twitter. Він розмістив відео церемонії.
Джордж Буш, колишній президент США від Республіканської партії, твітує: "Америка солідарна з Україною в боротьбі за її свободу та майбутнє".
Представники Церкви подякували колишнім американським президентам за візит. "Тепер Україна є фортецею боротьби за свободу", - йдеться у зверненні Церкви у Facebook.
Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю. Посадовець відзначив, що Маріуполь є центром грецької меншини в Україні.
"Греція готова відбудувати пологовий будинок в Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, місті, дорогому для наших сердець та символі варварства війни", - заявив посадовець у Twitter.
Міцотакіс наголосив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Італії, Іспанії, Португалії та Греції, що Маріуполь, до проживають більше 100 000 українців грецького походження став символом опору, повідомляє видання Ekathimerini.
"Дякуємо за підтримку", - написала офіційна сторінка Верховної Ради під дописом Міцотакіса.
Минулого тижня Греція оголосила, що надасть тимчасовий притулок для біженців з України. "Більшість прибулих наразі - це ті, хто має родичів або друзів, які можуть їх прийняти", - заявив заступник міністра закордонних справ Греції Мілтіадіс Варвіціотіс в інтерв'ю журналістці Російської Служби Голосу Америки Дарії Дієгуц.
Він вказав, що притік шукачів притулку не чинить тиск на систему прийому біженців, яка "існує з часів сирійської кризи".
"Ми готові запропонувати допомогу Польщі і прийняти біженців в Греції. Є багато програм, які ми можемо запропонувати: тимчасові робочі місця, тимчасові притулки. Звичайно, ми готові надати статус на рік. Якщо є необхідність, а я сподіваюсь, що цього не трапиться, але за необхідності цей статус буде подовжено наскільки це необхідно", - додав посадовець.
Вавріціотіс відзначив, що не бачить проблеми з тими, хто прибуває з України. "Це може бути інакше, якщо йдеться про людей з інших частин світу. - вказав він. - По-перше в Європі - нестача робочих рук. Я впевнений, що українці зможуть швидко стати частиною ринку праці. Майже у всіх країнах Європи існують чудові громади українців, тому вже є встановлені контакти. По-третє, наразі йдеться в основному про дітей та жінок, яких легше захистити в рамках існуючої системи. тому це велике навантаження, але не нерозв'язна задача".
В п'ятницю міністр закордонних справ Греції повідомив про успішну евакуацію з Маріуполя 11 представників грецької спільноти, включаючи консула Греції в Маріуполі Маноліса Андрулакіса.
Себастьян Юнгер: Три причини, чому Україна має великий шанс на перемогу. Інтерв'ю
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