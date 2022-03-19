4 морських піхотинців США загинули під час навчань в Норвегії, повідомила влада країни

Четверо морських піхотинців загинули через аварію літака під час навчань НАТО в Норвегії, повідомив прем'єр-міністр Норвегії в суботу. Літак V-22B Osprey належав Морській піхоті США.

"З великим сумом ми отримали повідомлення, що четверо американських військових загинули в авіакатастрофі минулого вечора, - заявив у суботу у Twitter прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе. - Військові брали участь в навчаннях НАТО Cold Response. Наші шлибокі співичуття родинам військових, рідним та співслужбовцям підрозділу".

В Корпусі Морської піхоти США підтвердили повідомлення про інцидент і заявили, що ведеться слідство.

"Ми можемо підтвердити, що стався інцидент за участі літака Морської піхоти MV-22B Osprey, - заявив речник Корпусу Морської піхоти США майор Джим Стенгер. - На час інциденту літак брав участь в навчаннях в Норвегії Cold Response 22".

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня розпочались масштабні навчання НАТО на півночі Альянсу. Більше 30 000 військових з 27 країн, включаючи партнерів НАТО Фінляндію та Швецію беруть участь в навчаннях НАТО в Норвегії, повідомляє Альянс. В навчаннях Cold Response задіяно приблизно 220 літаків і більше 50 кораблів.

Під час навчань відпрацьовується захист Норвегії у випадку нападу і введення в дію Статті 5 Альянсу. В рамках дотримання прозорості навчань, до спостережень було запрошено інші країни, включаючи Росію. Росія відхилила запрошення