Актуально
Українські активісти вийшли на масштабний мітинг в столиці США, Вашингтоні
Українці в США зібрались мітинг біля Меморіалу Лінкольна в американській столиці, місті Вашингтон. Акцію приурочили до відрахування одного місяця із дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалось 24-го лютого, 2022 р.
Організаторами події виступили такі громадські об'єднання як United Help Ukraine, Український Конгресовий Комітет Америки, U.S. Ukrainian Activists, Razom, а також "Renew Democracy Initiative". Як стверджують активісти, вони вдячні тій роботі на підтримку України, яку вже проробила чинна адміністрація 46-го президента США Джо Байдена, "але іще багато роботи попереду". Вони закликають США:
1. Закрити небо і забезпечити Україну ефективними системами протиповітряної оборони;
2. Припинити ділові зв'язки з РФ та відключити усі рос. банки від SWIFT;
3. Надати гуманітарну допомогу;
4. Спростити процедури для українських біженців у США.
В рамках події слово мають: Президент Зеленський (відеозвернення), посолка України в США Оксана Маркарова, колишня посолка США в Україні Марі Йованович, директор відділу захисту демократії та засновник "Weekly Standard" Білл Крістол, старший радник із зовнішньої політики сенатора Бенджаміна Кардіна Том Меліа, та та інші.
Акція почалась о 14:00 за Вашингтоном, 21:00 за Києвом. У соцмережі Фейсбук свою присутність на події підтвердили майже 500 людей. Пряму трансляцію із місця події веде журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.
Всі новини дня
- Голос Америки
Великобританія припиняє дослідницьку співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям
Великобританія припиняє значну частину дослідницької співпраці з Росією та виділить з мільйона фунтів-стерлінгів для фінансування українських дослідників, які мусили залишити Україну через війну, повідомляє портал timehighereducation.com з посиланням на заяви міністрів.
У неділю міністри заявили, що уряд «призупиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російською державою та інституціями» та «зупинять всі поточні проекти, які напряму приносять користь російському режиму. Великобританія також не буде фінансувати нові партнерські проекти з Росією після її вторгнення в Україну.
Раніше головний фонд UK Research and Innovation заморозив всі виплати та гранти науковцям в Росії. Йдеться про 50 грантів на загальну суму десятки мільйонів фунтів-стерлінгів. Уряд попросив британські інституції переглянути будь-які додаткові фінансові та академічні зв’язки з Росією, які не мають державного фінансування.
В матеріалі використані джерела timehighereducation.com.
- Голос Америки
Папа Римський закликав людство відмовитися від воєн: "Війна руйнує майбутнє України"
Загроза глобального конфлікту, пов'язана з російським вторгненням в Україну, має переконати всіх у тому, що настав час, коли людству слід відмовитися від воєн, допоки війни не знищили все людство, - про це заявив під час недільного Богослужіння Папа Римський Франциск.
«Минуло більше місяця з моменту вторгнення в Україну... Як і будь-яка війна, ця (війна) є поразкою для всіх і для кожного», - сказав Понтифік, звертаючись до тисяч вірян на площі Святого Петра.
"Ми повинні відкинути війну - місце смерті, де батьки та матері ховають своїх дітей, де чоловіки вбивають своїх братів, навіть не бачачи їх, де сильні вирішують, а бідні вмирають", - сказав понтифік.
Папа Франциск наголосив, що війна в Україні руйнує майбутнє цієї країни.
Він згадав статистику, яка свідчить про те, що половина всіх дітей в Україні були змушені залишити країну.
"Це жахлива жорстокість війни, варварство і блюзнірство", - сказав Папа, закликавши людей не сприймати війну як щось неминуче.
“Якщо ми вийдемо з цієї (війни) такими, якими були раніше, то ми всі будемо в чомусь винні. Зіткнувшись із небезпекою самознищення, людство має зрозуміти, що настав час відмовитись від воєн, прибрати їх з людської історії, перш ніж війни викреслять людину з історії”, - зазначив Папа Франциск.
Від початку російського вторгнення в Україні 24 лютого, Папа Римський неодноразово у молитвах та проповідях закликав до миру.
«Досить! Стоп! Нехай замовкне зброя. Ведіть переговори про мир по-справжньому», - додав глава Католицької церкви.
Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію вручення «Оскарів», якщо Зеленському не дадуть можливості на ній виступити
Американський актор Шон Пенн закликав надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії «Оскар», лауреатом якої він сам ставав двічі. Про це повідомляє CNN.
«Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому можливість звернутися до усіх нас», – заявив Пенн.
Він додав: якщо цього не станеться, це буле «найсумніший момент в історії Голівуду».
На думку актора, це може стати висловленням протесту Американської кіноакадемії проти російської агресії в Україні.
«Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду», – зазначив Пенн.
Американський актор закликав учасників церемонії бойкотувати її, якщо Зеленському не дадуть можливості виступити.
Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня (за українським часом).
В останні тижні президент України Володимир Зеленський онлайн виступив у парламентах багатьох країни, зокрема, США, Великої Британії та Ізраїлю.
В матеріалі використані джерела CNN
На саміті в Ізраїлі глави МЗС США та Близького Сходу обговорюють ізоляцію Росії та допомогу Україні
У Ізраїлі почався "історичний саміт" глав МЗС арабських країн та США.
Зустріч проходить у місті Сде-Бокер, що у пустелі Негев на півдні Ізраїлю, у ній беруть участь глави зовнішньополітичних відомств Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Марокко, Єгипту, а також Ізраїлю та США.
... цей саміт надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії.видання The New York Times
“На запрошення міністра закордонних справ Яіра Лапіда у неділю та понеділок … історичний дипломатичний саміт відбудеться в Ізраїлі”, - заявило у п'ятницю ізраїльське МЗС.
Як пише американське видання The New York Times, цей саміт може стати “форумом для обговорення непорозумінь та спільних стурбованостей щодо України і надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії”.
“Під час своєї поїздки Державний секретар США наголосить всім іноземним лідерам, з якими він зустрінеться, що Сполучені Штати солідарні з урядом і народом України перед обличчям агресії Кремля. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб збільшити ціну для Путіна та тих, хто сприяє його політиці, якщо Путін не змінить курс”, - мовиться у повідомленні Державного департаменту США.
Під час спільної прес-конференції з Ентоні Блінкеном, глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив: “Ізраїль засуджує вторгнення та надає військову допомогу Україні з першого дня війни. В час, коли ми тут стоїмо, ізраїльські медичні бригади ризикують своїм життям у польовому шпиталі, який ми створили в Україні. Ізраїль продовжує передавати вантажівки з гуманітарною допомогою та всіляко допомагати біженцям”.
Держсекретар Блінкен на цій прес-конференції заявив, що отримав від Ізраїлю зобов'язання, що ця країна “не буде використовуватись будь-яким чином, аби обійти санкції щодо Росії”.
Раніше США закликали ОАЕ збільшити видобуток нафти, щоб допомогти американським союзникам знайти альтернативу російському газу. Допоки Емірати ухилялись від цих вимог.
Офіційний Київ критикував Ізраїль за слабку реакцію на російське вторгнення в Україну. Ізраїльський уряд уникає запровадження санкцій щодо Росії, його також критикують за небажання збільшити кількість українських біженців в країну.
Марокко - які низка інших країн Близького Сходу - значною мірою залежить від імпорту зерна з України та Росії. Якщо війна в Україні затягнеться, країна може опинитись в економічній кризі.
“Війна в Росії, серед іншого, спричиняє зростання цін на продукти харчування, особливо на пшеницю, в час, коли економіка відновлюється від пандемії. Цей вплив гостро відчувається в цьому регіоні, де більшість країн імпортують щонайменше половину своєї пшениці, значна частина якої надходить з України. Ціна на основні продукти харчування, як-от хліб, зростає, що суттєво б’є по найбільш уразливих катеріях населення”, - заявив Ентоні Блінкен в Ізраїлі.
Після саміту в Ізраїлі Держсекретар Блінкен має намір відвідати Алжир та Марокко.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum