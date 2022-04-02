Прокуратура України: журналіста Макса Левіна застрелили військові РФ

Українського фотографа і документаліста Макса Левіна знайшли мертвим на Київщині. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, в Суботу 2-го квітня. Про зникнення фото-журналіста повідомили на його сторінці у соцмережі Facebook більше двох тижнів тому.

"Беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.

"Загинув професійний фотограф та документаліст Макс Левін.Він зник 13 березня в зоні бойових дій на Київщині. 1 квітня його тіло знайшли неподалік села Гута Межигірська. Мені дуже сумно, я співчуваю його дружині та дітям", - написав Єрмак в Telegram.

Міжнародна громадська організація, яка покликана захищати права людини та свободу слова «Репортери без кордонів» також підтвердила повідомлення про смерть фото-журналіста на своїй сторінці у в Twitter. «Репортери без кордонів» зазначають, що Левіна вбили, як і п’ятьох інших журналістів, від початку неспровокованої війни РФ проти України, 24-го лютого, 2022.

«Полювання на журналістів є воєнним злочином», — заявили у штаб-квартирі «Репортерів без кордонів» в Парижі, додавши, що Левін був «беззбройним і був одягнений у жилетку з написом преса».

На офіційній сторінці Генпрокурори України повідомили, що, за попередніми висновками, - “беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.

Максу Левіну було 40-к років, він мав цивільну дружину, був батьком чотирьох дітей і працював з багатьма українськими та міжнародними ЗМІ, включаючи Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske та LB.ua.

Джон Пулман, головний редактор Reuters із візуальних матеріалів, також прокоментувв убивство журналіста: «Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Максима (Макса) Левіна, давнього співробітника Reuters, в Україні».

"Макс відправляв Reuters захоплюючі фотографії та відео з України, починаючи із 2013 року. Його смерть є величезною втратою для світу журналістики. У цей важкий час наші думки з його сім'єю”, - передає коментар Пулмана, британське агентство новин Reuters.

Коментують, загибиль Макса Левіна і його колеги, журналісти:

“Під Києвом знайшли мертвим фотожурналіста Макса Левіна, який зник майже 3 тижні тому. Він документував війну, коли військові дії загострилися. У нього залишилися дружина, батьки та 4 сини. Іще одна страшна трагедія”, - написала у Twitter журналістка видання “Kyiv Independent”, Анастасія Лапатіна.

“Українського фотографа Макса Левіна знайшли мертвим під Києвом, де він документував російські військові злочини. Макс був хоробрим журналістом і хорошим батьком чотирьох дітей. Я не хочу вірити, що він пішов”, - написала у Twitter Катерина Сергацкова, головна редакторка “Заборона медіа”.

«Жахливо. Повідомляють, що наш колега, фотожурналіст Макс Левін був убитий російськими військами під час виконання завдань на півночі від Києва. Я працював з Максом у Східній Україні протягом 2014-2015 років. Він був талановитим і безстрашним. Я не хочу казати RIP, тому що я не можу повірити", - написав у Twitter Олівер Керролл, кореспондент "The Economist”.

Окрім журналістських робіт, Макс Левін також створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла, що за місяць війни в Україні загинуло 12-ро журналістів, іще 10-ро отримали поранення. "Загалом було зафіксовано 148 злочинів, вчинених окупантами проти працівників ЗМІ", - йдеться на сторінці Венедиктової у Facebook. (ред. дані опубліковані до інформації про загибель Макса Левіна)

Загалом, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)станом на 28 березня, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло 1179 мирних українців, іще 1860 зазнали поранень.

Більшість людей загинули від вибухової зброї, - уточнюють в організації. Зокрема, йдеться про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.