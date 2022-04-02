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Прокуратура України: журналіста Макса Левіна застрелили військові РФ
Українського фотографа і документаліста Макса Левіна знайшли мертвим на Київщині. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, в Суботу 2-го квітня. Про зникнення фото-журналіста повідомили на його сторінці у соцмережі Facebook більше двох тижнів тому.
"Беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.Генпрокурора України
"Загинув професійний фотограф та документаліст Макс Левін.Він зник 13 березня в зоні бойових дій на Київщині. 1 квітня його тіло знайшли неподалік села Гута Межигірська. Мені дуже сумно, я співчуваю його дружині та дітям", - написав Єрмак в Telegram.
Міжнародна громадська організація, яка покликана захищати права людини та свободу слова «Репортери без кордонів» також підтвердила повідомлення про смерть фото-журналіста на своїй сторінці у в Twitter. «Репортери без кордонів» зазначають, що Левіна вбили, як і п’ятьох інших журналістів, від початку неспровокованої війни РФ проти України, 24-го лютого, 2022.
«Полювання на журналістів є воєнним злочином», — заявили у штаб-квартирі «Репортерів без кордонів» в Парижі, додавши, що Левін був «беззбройним і був одягнений у жилетку з написом преса».
На офіційній сторінці Генпрокурори України повідомили, що, за попередніми висновками, - “беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.
Максу Левіну було 40-к років, він мав цивільну дружину, був батьком чотирьох дітей і працював з багатьма українськими та міжнародними ЗМІ, включаючи Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske та LB.ua.
Джон Пулман, головний редактор Reuters із візуальних матеріалів, також прокоментувв убивство журналіста: «Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Максима (Макса) Левіна, давнього співробітника Reuters, в Україні».
"Макс відправляв Reuters захоплюючі фотографії та відео з України, починаючи із 2013 року. Його смерть є величезною втратою для світу журналістики. У цей важкий час наші думки з його сім'єю”, - передає коментар Пулмана, британське агентство новин Reuters.
Коментують, загибиль Макса Левіна і його колеги, журналісти:
“Під Києвом знайшли мертвим фотожурналіста Макса Левіна, який зник майже 3 тижні тому. Він документував війну, коли військові дії загострилися. У нього залишилися дружина, батьки та 4 сини. Іще одна страшна трагедія”, - написала у Twitter журналістка видання “Kyiv Independent”, Анастасія Лапатіна.
“Українського фотографа Макса Левіна знайшли мертвим під Києвом, де він документував російські військові злочини. Макс був хоробрим журналістом і хорошим батьком чотирьох дітей. Я не хочу вірити, що він пішов”, - написала у Twitter Катерина Сергацкова, головна редакторка “Заборона медіа”.
«Жахливо. Повідомляють, що наш колега, фотожурналіст Макс Левін був убитий російськими військами під час виконання завдань на півночі від Києва. Я працював з Максом у Східній Україні протягом 2014-2015 років. Він був талановитим і безстрашним. Я не хочу казати RIP, тому що я не можу повірити", - написав у Twitter Олівер Керролл, кореспондент "The Economist”.
Окрім журналістських робіт, Макс Левін також створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.
Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла, що за місяць війни в Україні загинуло 12-ро журналістів, іще 10-ро отримали поранення. "Загалом було зафіксовано 148 злочинів, вчинених окупантами проти працівників ЗМІ", - йдеться на сторінці Венедиктової у Facebook. (ред. дані опубліковані до інформації про загибель Макса Левіна)
Загалом, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)станом на 28 березня, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло 1179 мирних українців, іще 1860 зазнали поранень.
Більшість людей загинули від вибухової зброї, - уточнюють в організації. Зокрема, йдеться про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
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- Голос Америки
"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео
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Вашингтон перетинає "червону лінію" Макрона - експерти про підготовку США передачі Україні радянських танків
США стануть посередниками під час передання танків радянського виробництва з країн Євросоюзу Україні. "Радіо Свобода" подає матеріал The New York Times відповідного змісту. Співрозмовник американської газети у Білому домі, повідомив, що Вашингтон вирішив виконати таку роль після запиту президента України Володимира Зеленського.
За даними джерел, постачання танків, якими вміють керувати українські військові, розпочнуться найближчим часом. Скільки одиниць техніки буде передано і з яких країн, не уточнюється. Озброєння дозволить українським військовим завдавати ударів по російських обʼєктах на Донбасі, зазначає The New York Times.
Американська газета також вказує на зміну тлумачення терміну "оборонні озброєння" з плином війни.
Раніше президент Франції Емануель Макрон висловлювався проти поставок до України танків та бойових літаків, і заявив, що це могло би зробити НАТО учасником війни в Україні.
"Передачею вироблених в СРСР танків, адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти, що вона думаю про "червону лінію" Макрона", - твітує сьогодні аналітикиня каналу CNN Біанна Голодрига.
CNN також повідомляє про схвалення Німеччиною передачі Україні 56 бойових танків радянського виробництва. Як повідомляється, йдеться про танки, які належали НДР і пізніше було продані Швеції, а пізніше перепродані Чехії, яка і доставить їх до України.
"[...]важливий момент: перша відкрита передача іноземної броні Україні. Рушиться ще одне табу", - твітував редактор видання The Economist з питань безпеки Шашанк Джоші.
Міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що західні поставки зброї до України стануть цілями російських військових.
У США відзначали, що Росія не завдає ударів по поставках зброї до України.
Раніше Зеленський вчергове заявив, що Україні потрібні озброєння включно з танками.
Перебуваючи із візитом у Києві, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що хоче переконатися, що Україна має "все, що потрібно, щоб виграти цю війну".
"Тому що якщо ви виграєте – весь світ виграє", – сказала Роберта Мецола.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times, CNN.
Прапори України на випічці у Вашингтоні
Сестри з України відкрили кав'ярню у Вашингтоні, де збирають пожертвування на допомогу рідній країні.
Аромат здобної випічки та свіжозавареної кави, живі квіти на столах, легка музика, іноді із загального гулу можна розібрати фрази англійською, російською та українською. Господині "D light Café & Bakerty" у модному столичному районі Адамс Морган - Віра та Анастасія Дерун.
Сестри кажуть, що «з дитинства печуть. Їхня бабуся була шеф-кухаркою, у неї завжди був ресторан». «Цей запах випічки… я дивилася на неї, вона для мене була ідеалом», – ділиться Настя.
Бабуся Віра Петрівна, на честь якої назвали молодшу із сестер, сьогодні живе із ними у Вашингтоні. Однак, замість радості за успіх онучок, у неї болить серце за сина, який залишився в Україні, в Білій Церкві. 15 березня, разом із невісткою Віра Петрівна була вимушена покинути країну.
«Діти не пускають назад, онуки кажуть: «Бабусю, пересидьте з мамою тут»! Але там же – син. І там начебто з нашого боку вщухло трішки. Вони стояли 20 км. від Києва, але їх відкинули на 70 км. Я ніколи не думала, що Росія нападе на Україну. Я би очі видряпала, щиро вам кажу. Мій другий син живе у Москві, там невістка і там онуки; онук вже одружений, правнучці 3 роки. Але я не можу до них поїхати. Зараз скрізь важко, їм там теж. І санкції наклали. Не знаю, але російські люди дуже налаштовані проти України, дуже. 70% за війну з Україною, кажуть, що їхній президент гарний, він знає, що робить. А він убиває дітей, мирне населення. Це жах, що робиться! Я б ніколи не подумала, що таке може бути. Зрівняли із землею Маріуполь, зруйнували Херсон, Харків, це ж друга столиця України, що вони зробили, Боже», - розповіла бабуся Віра Пондо.
Молодшій, Вірі – 21 рік. Її старша сестра Анастасія закінчила школу управління готельним бізнесом у Люцерні, Швейцарія. Разом, дівчата втілюють мрію про власний ресторан. Їхня кав'ярня відкрилась трохи менше року тому і, незважаючи на високу конкуренцію в дорогому районі Вашингтона, заклад швидко став популярним серед місцевих. На вихідних відвідувачі стоять у чергах не лише щоб відвідати ресторан, але й щоб підтримати сестер, які збирають допомогу та відправляють на Батьківщину.
«Протягом останніх трьох тижнів черга починалась о 7-й ранку, а закінчувалась о 4-й дня, бо вже не було, що продавати. Колосальна підтримка. Раніше, у нас сталась пожежа і наш район дуже допомагав грошима. Зараз нам приносять багато ліків, речей для жінок, для дітей, дуже допомагають морально, плачуть, обіймають. Іноді приходять люди і сміються, мовляв, ви стали такими популярними. Але причина популярності – це не та причина, яка може нас потішити. Навіть безглуздо говорити таке. Краще розвиватися тихенько, але мирно, ніж за таких обставин і збирати допомогу», - діляться сестри Дерун.
«Мені подобається місце, подобається працювати за комп'ютером тут, тут приємна атмосфера, смачна кава, їжа чудова та сестри-господарки чудові. Коли почалася війна в Україні, я сприйняла це близько до серця. Моя сім'я у Палестині. Я знаю, що таке гноблення, втрата будинку, війна. Я принесла дівчатам квіти, коли все це сталося, щоб трохи підбадьорити їх. Приємно бачити, як інші місцеві жителі згуртувалися, приходять сюди і підтримують, роблять пожертвування та просто допомагають», - розповіла одна із відвідувачок кав'ярні, Джинан Діна.
У мирній атмосфері кав’ярні ніби нічого не нагадує про війну, але водночас вона усюди: в очах та думках сестер, у прапорах на випічці, у підтримці місцевої громади, у зборі коштів на допомогу українському народу.
До статті додано публікації із соціальних медіа кав'ярні "D light Café & Bakerty".
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