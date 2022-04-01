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Заступниця голови Пентагону: «Треба забезпечити українцям можливість боротися»
Адміністрація США продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні в її протистоянні з Росією, але ретельно стежить за тим, щоб не вступати в конфлікт як воююча сторона. Про це сказала в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» Лора Коупер – заступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії.
«Наразі Сполучені Штати та наші союзники та партнери фокусують зусилля на тому, щоб забезпечити українцям можливість продовжувати боротися, а також допомогти їм зміцнити позиції [Києва] за столом переговорів. Я не думаю, що у світі залишився ще хтось, хто не вірить, що українські збройні сили – одні з найхоробріших і найвідважніших. Ми також переконалися в їхньому тактичному вмінні: їхня військова підготовка чудово проявилася на полі бою, і ми продовжуватимемо їх підтримувати і допомагати їм».
На питання про те, наскільки активно зараз діють канали зв'язку між військовими відомствами США та Російської Федерації, Лора Коупер відповіла, що зараз іде, скоріше, «тестування» цих каналів.
«З 24 лютого у нас було не так багато істотних бесід [з російською стороною], – сказала вона. – Такий вибір зробило міністерство оборони Росії. Але ми залишаємося відкритими для контактів, і, зокрема, нам вдалося активізувати контакти між нашим посольством у Москві та російським посольством у Вашингтоні, тому цей канал зв'язку завжди доступний... Ми ясно дали зрозуміти, що ми не прагнемо конфлікту між США та Росією або між НАТО та Росією. І саме з цього ми виходимо, проводячи будь-які операції, бо інакше це може призвести до прямого конфлікту».
Слідом за допомогою, яку надають Києву Сполучені Штати та уряди європейських держав, у п'ятницю влада Австралії заявила, що направить Україні бронетехніку після прохання про надання військової допомоги з боку президента Володимира Зеленського під час його звернення до австралійського парламенту.
У четвер президент України заявив законодавцям по відеозв'язку з України, що ті, хто «бореться зі злом», мають бути озброєні. Він закликав Австралію надіслати Україні бронетранспортери Bushmaster виробництва французької компанії Thales.
Дані бронемашини пристосовані для безпечного перевезення у зонах конфлікту до 10 солдатів. Вони мають великий балістичний захист і оснащені V-подібним днищем, призначеним для більш ефективного розсіювання вибухової хвилі в порівнянні з традиційною пласкою поверхнею.
Міністр оборони Австралії Пітер Даттон заявив у п'ятницю, що планування поставок вже ведеться, хоча влада країни поки не підтвердила, скільки БТРів, і коли, буде відправлено в Україну.
«Ми працюємо з логістикою, щоб доставити Bushmasters туди у необхідній кількості, – сказав він. – Навіть на одному з величезних літаків, ймовірно, можна помістити лише три, можливо чотири машини. Зазвичай, ми перевозимо їх на кораблях, але я не думаю, що у нас є для цього час».
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон раніше засудив "жорстоке, незаконне та невиправдане вторгнення Росії" в Україну.
Після цього Австралія вже відправила Києву ракети та гуманітарні вантажі. Крім того, Канберра запровадила санкції щодо сотень російських політиків, воєначальників та бізнесменів, а також 35-відсоткове мито на імпорт товарів з Росії та Білорусі.
Моррісон назвав ці кроки «найбільшими з будь-коли запроваджених Австралією санкцій проти окремо взятої країни».
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Блінкен та Трасс обговорили підтримку України, тиск на Росію
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс обговорили подальші ""швидкі, істотні" заходи проти тих, хто підтримує війну Росії проти України. Про це повідомляє Держдеп США.
Як відзначається, у ході розмови дипломати підкреслили і важливість трансатлантичної єдності для підтримки України.
"Вони обговорили майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО та розробку додаткових можливих заходів для посилення відповіді на напад, що тривая, Путіна на український народ", - йдеться у заяві.
Про розмову з державним секретарем США сьогодні повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Розмова з державним секретарем США щодо кроків для економічного та військового підсилення України, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати напади Росії. Вдячний США за вже надану підтримку. Поперуд більше ударів по економіці Росії, фінансовій системі, торгівлі", - твітує Кулеба.
"Кожен день починали з того, що ми досі живі", - евакуйована жителька Маріуполя
Першого квітня українська влада повідомила про відкриття гуманітарного коридору для евакуації жителів Маріуполя. Як зазначає Маріупольська міська рада, лише автобусами вдалось вивезти 2 тисячі людей.
За приблизними оцінками, через атаки російської армії у Маріуполі знищено 90% інфраструктури, на відновлення якої знадобиться 10 мільярдів доларів.
Місто давно не придатне до життя, розповідає шкільна учительна Маріанна, яка прожила там 30 років і змогла евакуюватись 15 березня.
В інтерв'ю "Голосу Америки" вона згадала про пережиті жахи: вбитих друзів, авіаудари по школах, дитсадках, лікарнях і про те, як разом із сусідами вели щоденник, кожен день в якому починали зі слів "ми досі живі".
США підтримують відмову країн Європи платити за газ у рублях
США підтримують відмову низки країн Європи платити в рублях за постачання російського природного газу, заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.
У відповідь на запитання чи підтримують США їх європейських союзників щодо оплати, Бедінгфілд відповіла коротким: "Так".
"Вважаю, канцлер ФРН чітко заявив, що контракти є такими, які вони є, і змін там не буде", - сказала вона.
"Що ми тут бачимо, так це штучну підтримку рубля російським Центробанком та владою Росії", - зауважила директорка з комунікацій Білого дому. "Я б також сказала, що в перші кілька днів після початку конфлікту рубль був заслуговуючим на довіру мірилом стану російської економіки. Але зараз це вже не так, частково через те, що було вжито ці штучні заходи".
На думку Бедінгфілд, слід звернути увагу на "різку інфляцію в Росії" та на "відхід приватних інвестицій" з країни.
"Я маю на увазі, що це точніший показник стану російської економіки зараз", - наголосила вона.
У четвер президент Росії Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків із «недружніми» країнами за постачання російського газу на рублі з 1 квітня.
Незгодним із новою системою оплат загрожує припинення постачання.
За даними економістів, це не відбудеться відразу, оскільки оплата за деякими контрактами має бути проведена у другій половині квітня, а здебільшого угод — у травні.
Однак Німеччина вже заявила, що ЄС продовжить платити в євро, і назвала дії РФ "шантажем".
Тим не менш, Росія попередила, що якщо клієнти «Газпрому» відмовляться від нової схеми розрахунку, РФ розцінюватиме це як невиконання зобов'язань і припинить постачання.
«Нам ніхто нічого безплатно не продає, і ми теж не збираємося займатися благодійністю. Тобто чинні контракти буде зупинено», - сказав президент Путін на нараді з урядовцями.
Коментуючи указ Путіна, експерт голландської фінансової компанії Rabobank Бас ван Геффен заявив виданню Financial Times, що рішення Росії "або примусть Захід уникати власних санкцій або по-суті позначить кінець поставок газу з Росії до Європи".
Як повідомляє Reuters, європейські чиновники та експерти вважають погрози Путіна блефом.
"Європейські гроші потрібні Росії, у будь-яких грошових одиницях, так само, як Європі потрібен газ", - твітує журналіст видання The Economist Джеймс Франшам.
Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters, у п’ятницю, 1 квітня, російський газ продовжує надходити до європейських споживачів.
Як відзначає це ЗМІ, речник Кремля пояснив це тим, що указ президента Росії не вплине на поставки, які вже були оплачені, це стане проблемою лише після того, як у другій половині квітня настане час нових платежів.
Євросоюз планує зменшити закупівлі газу з РФ на дві третини до кінця нинішнього року і повністю відмовитися від них до 2030 року.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", Financial Times, Retuers.
Росія застосовує проти українців заборонені касетні боєприпаси – Amnesty International
У широкомасштабній війні проти України Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси, чим порушує міжнародне право – такого висновку дійшли дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
«В останні тижні російські сили використовували зброю невибіркової дії, як то касетні боєприпаси, і неточну зброю з широким радіусом дії, таку як некеровані «тупі» бомби та залпи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) при атаках на густонаселені цивільні райони», – заявляють правозахисники.
За їхніми словами, це є воєнним злочином.
Один із прикладів, який наводять у Amnesty International, – обстріл Салтівського району Харкова у період з 27 лютого по 16 березня.
«Кризова лабораторія Amnesty International підтвердила 22 інциденти в районі, що свідчать про пошкодження житлових масивів, включно зі школами, житловими будинками, продовольчими ринками та трамвайним депо. На фотографіях з місця обстрілу видно залишки ракет «Смерч» та касетні боєприпаси, розкидані по всьому району», – зазначають правозахисники.
Окрім того, в Amnesty International додають, що від касетних боєприпасів загинула дитина та двоє інших мирних жителів, які ховалися в дитячому садку на Сумщині, і цивільне населення, яке стояло у черзі за їжею у Чернігові.
За словами правозахисників, обстріли українських міст боєприпасами невибіркової дії Росія, зокрема, використовує для облоги цих населених пунктів.
«Amnesty International раніше задокументувала, як цивільні особи в Ізюмі перебувають на межі гуманітарної катастрофи, оскільки російські війська обстрілюють місто з початку вторгнення», – зазначають в організації.
Правозахисники наголошують, що цивільні особи, які опинилися у містах в облозі, мають терміново отримати гуманітарну допомогу, а також доступ до гуманітарних коридорів.
Дослідження Amnesty International базується на аналізі супутникових знімків, перевірці відео та фотографій інцидентів, а також на особистих та дистанційних інтерв’ю з людьми, які пережили облогу у п’яти містах.
27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.
31 березня в ООН заявили, що невибіркові удари Росії в Україні «можуть бути воєнними злочинами».
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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