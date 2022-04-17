Папа Франциск молився за мир в Україні під час великоднього послання «Urbi et Orbi»

Папа Римський Франциск приділив значну частину великоднього послання «Urbi et Orbi» війні в Україні.

«Нехай настане мир для багатостраждальної України, що переживає дуже важке випробування насильством та руйнуваннями жорстокої та безумної війни, в яку вона була втягнута. Нехай над цією жахливою ніччю страждання та смерті якнайшвидше зійде новий світанок надії!», - сказав папа.

Папа Франциск висловив смуток через страждання «численних українських жертв, мільйонів біженців, переміщених осіб, розділених сімей, розбитих життів та міст, стертих з лиця землі».

«Серед болю війни не бракує підбадьорливих знаків, як от відчинені двері багатьох сімей і спільнот, які в усій Європі приймають мігрантів і біженців. Нехай же ці численні акти милосердної любові стануть благословенням для наших суспільств, іноді деградованих через багато егоїзму та індивідуалізму, та причиняться до того, щоби зробити їх гостинними до всіх», - сказав понтифік.

Напередодні у суботу Папа Франциск засудив жорстокість війни в Україні під час великодньої меси, що відбулася у Ватикані.

На месі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими минулого місяця, а потім звільнено внаслідок обміну полоненими.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві вгору центральним нефом найбільшого храму християнського світу. Сам папа не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення невралгії сідничного нерву, що супроводжується сильним болем у ногах, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у кріслі і встав лише під час читання Євангелія.

Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту проподвіді, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його родини та трьох українських парламентарів. Папа засудив «темряву і жорстокість війни».

«Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося так багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше товариство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами"», - сказав Франциск.

Наприкінці проповіді він сказав «Христос воскрес» українською.

В матеріалі використані джерела "Vatican News"