Актуально
- Голос Америки
- Reuters
Папа Франциск молився за мир в Україні під час великоднього послання «Urbi et Orbi»
Папа Римський Франциск приділив значну частину великоднього послання «Urbi et Orbi» війні в Україні.
«Нехай настане мир для багатостраждальної України, що переживає дуже важке випробування насильством та руйнуваннями жорстокої та безумної війни, в яку вона була втягнута. Нехай над цією жахливою ніччю страждання та смерті якнайшвидше зійде новий світанок надії!», - сказав папа.
Папа Франциск висловив смуток через страждання «численних українських жертв, мільйонів біженців, переміщених осіб, розділених сімей, розбитих життів та міст, стертих з лиця землі».
«Серед болю війни не бракує підбадьорливих знаків, як от відчинені двері багатьох сімей і спільнот, які в усій Європі приймають мігрантів і біженців. Нехай же ці численні акти милосердної любові стануть благословенням для наших суспільств, іноді деградованих через багато егоїзму та індивідуалізму, та причиняться до того, щоби зробити їх гостинними до всіх», - сказав понтифік.
Напередодні у суботу Папа Франциск засудив жорстокість війни в Україні під час великодньої меси, що відбулася у Ватикані.
На месі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими минулого місяця, а потім звільнено внаслідок обміну полоненими.
Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві вгору центральним нефом найбільшого храму християнського світу. Сам папа не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення невралгії сідничного нерву, що супроводжується сильним болем у ногах, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у кріслі і встав лише під час читання Євангелія.
Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту проподвіді, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його родини та трьох українських парламентарів. Папа засудив «темряву і жорстокість війни».
«Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося так багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше товариство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами"», - сказав Франциск.
Наприкінці проповіді він сказав «Христос воскрес» українською.
В матеріалі використані джерела "Vatican News"
Всі новини дня
Битва за Донбас "може вплинути на хід усієї війни", - Зеленський для CNN
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Україна не відмовиться від своїх територій на сході країни, щоб припинити російську війну.
За словами українського глави, Росія зможе знову спробувати захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас. "Тому для нас дуже важливо не дозволити їм цього зробити, вистояти, тому що ця битва... може вплинути на хід усієї війни", - сказав Зеленський. Він також заявив, що після російської війни він більше не вірить "світові", "словам" політиків і країнам-"сусідам" України.
Днями в інтерв'ю інформагенції AP Зеленський сказав, що "Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні, воно б'ється, ми воюємо, ми міцні, якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцнішими будуть наші позиції на сході держави" і за столом переговорів.
Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC про те, що попри заяви Росії про повний контроль над Маріуполем, українські захисники не здалися. "Місто не впало. Там і досі є наші військовики, наші солдати, і вони продовжать боротись до останнього, поки вони у Маріуполі".
Також ефірі американського телеканалу український прем'єр, який разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком днями відвідають Вашингтон, закликав партнерів "допомогти припинити цю гуманітарну катастрофу" і підкреслив, що цивільні мешканці колись 400-тисячного міста страждають "без води, їжі, опалення й світла".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.
При цьому у Twitter журналіст The Time Саймон Шустер написав: "Я на зв'язку з одним із останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі, за його словами, "здатись неможливо". Він відчуває, що їхній підрозділ виконав свою місію. Вони взяли на себе стільки вогневої міці росіян, що це дало шанс іншим містам вижити".
11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти, що з ними "ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось", повідомляє "Радіо Свобода".
Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські підрозділи в оточеному Маріуполі не залишені напризволяще, а згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».
Президент Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.
У неділю генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю й готують морську піхоту "до проведення десантної морської операції". А у зверненні напередодні Зеленський сказав, що українська влада робить "все для порятунку наших людей" у Маріуполі.
Російське міністерство оборони повідомило напередодні, що в Маріуполі "здались" майже півтори тисячі українських військовиків. Росія називає свою війну в Україні "спецоперацією" з "демілітаризації" України, а бойовими діями в Маріуполі - "визволенням" міста.
У статті використано матеріали CNN, ABC News, Reuters, AP, "Радіо Свобода"
Новий пакет санкцій ЄС проти Москви торкнеться «Сбербанка» і постачань нафти
Обговорюваний шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти, повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Далі ми дивимося на банки, особливо «Сбербанк», на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання, пов’язані з енергетикою», – сказала фон дер Ляєн у відповідь на прохання виділити ключові пункти подальших санкцій.
Як зазначила голова Єврокомісії, Брюссель зараз розробляє «розумні механізми», які дозволять включити до нового пакету обмежень заходи, пов’язані з російською нафтою. «Не можна допустити, щоб президент Путін отримав ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які інакше пішли б до Європейського союзу», – сказала фон дер Ляєн, назвавши головним завданням європейського керівництва «скорочення доходів Путіна».
Агентство Reuters у зв’язку з висловлюваннями фон дер Ляєн пише, що досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.
П’ятий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадив раніше у квітні. Він передбачає, серед іншого, закриття країнами-членами європейського блоку портів для суден із Росії – за низкою винятків.
Агентство Associated Press повідомило 17 квітня, що влада Болгарії заборонила російським суднам заходити в порти країни. Виняток Софія робить для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС. Напередодні стало відомо про аналогічне розпорядження влади Італії.
В матеріалі використані джерела Bild am Sonntag та Reuters.
До України "почала надходити" військова допомога у рамках нового пакету підтримки зі США – CNN
Військова допомога від США в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів вже «почала надходити» до України, повідомив 16 квітня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.
Подробиць у повідомленні немає. Офіційно цю інформацію представники влади США і України не коментували.
13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.
Тоді ж стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Днями Росія надіслала США офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що поставки США та НАТО «найважливіших» систем озброєння в Україну «додають палива» у конфлікт там і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків». У відповідь представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України.
Тим часом, 17 квітня голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив про додатковий пакет допомоги 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для підтримки України.
«Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки в боротьбі з гендерним насильством», – йдеться в повідомленні у Twitter голови представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса.
У Єврокомісії уточнили, що таким чином загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході Stand Up For Ukraine минулого тижня.
Москва ввела санкції проти американських та британських політиків
Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, міністру закордонних справ Ліз Трасс, міністру оборони Бену Воллесу та 10-ом іншим членам британського уряду та політикам. Відповідна заява російського відомства була опублікована, в суботу 16-го квітня.
Рішення влада РФ пояснила буцімто безпрецедентними ворожими діями уряду Великої Британії, що проявляються, зокрема, у запровадженні санкцій щодо вищих посадових осіб Російської Федерації". Про це заявили в російському міністерстві та додали, що санкційний список незабаром буде розширено.
Раніше, в коментарі російським ЗМІ прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона "найактивнішим учасником антиросійських перегонів".
Нагадаємо, що минулої суботи, 9-го квітня, Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери подякували одне одному за плідну співпрацю після повномасштабного російського вторгнення, яке Москва називає “спецоперацією”.
У відповідь на російські санкції уряд Великої Британії заявив, що залишається “рішучим” у своїй підтримці України, “незважаючи на цей крок”. Також в Лондоні додали, що засуджують “обурливі дії” Росії в Україні – повідомляє ВВС.
Раніше, в середу 13-го квітня Росія ввела санкції проти 398-ми членів Палати представників США.
Нові “дзеркальні санкції” Росія назвала відповіддю на санкції, які адміністрація Байдена оголосила 24-го березня, йдеться у заяві МЗС Росії. У відомстві підкреслили, що разом із іншими американськими законодавцями, кому в'їзд до РФ був закритий раніше, санкції наразі накладені на усіх членів палати представників США.
“Російський уряд накладає санкції на членів Конгресу за те, що вони виступають на захист України від неспровокованої російської війни”, – прокоментував російські санкції виданню Axios речник Держдепу і додав, - "Ми не маємо коментарів щодо думок або процесу міркування Володимира Путіна".
"Здається, я не проведу свої весняні канікули в Сочі. Маю честь бути конгресменом №369 в оголошеному Росією санкційному переліку", - написав у своєму Твіттері Джаред Вільям Хаффман, конгресмен-демократ від 2-го виборчого округу Каліфорнії.
"Ну, ось і пропали мої плани на весняні канікули!" - додав Брендан Бойл, член Палати представників Конгресу США від демократичної партії, який представляє округ Філадельфії.
"Сьогодні Путін ввів проти мене санкції. Я буду вважати це почесною відзнакою", - написав у соцмережі Дасті Джонсон, республіканський конгресмен від загального виборчого округу штату Південна Дакота.
Раніше, РФ вже вводила санкції проти високопоставлених членів Палати представників США, таких як спікерка Ненсі Пелосі, а також представників нацбезпеки. Минулого місяця Кремль ввів санкції проти президента Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та інших у відповідь на попередні санкції США.
На додаток до 398 законодавців США, санкції також накладені на 87 канадських сенаторів.
Натомість, згідно з інформацією Білого дому, санкції введені США 24-го березня, були накладені на 400 осіб, у тому числі представників російської еліти, понад 300 депутатів російської Думи, а також тих, хто пов’язаний з російськими оборонними компаніями.
Дивіться також: Як країни-агресори використовують сексуальну наругу, як зброю у війні.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum