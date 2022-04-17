Ми молимось за мир, свободу да фундаментальну гідність – президент Байден привітав християн з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Україна не відмовиться від своїх територій на сході країни, щоб припинити російську війну.

За словами українського глави, Росія зможе знову спробувати захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас. "Тому для нас дуже важливо не дозволити їм цього зробити, вистояти, тому що ця битва... може вплинути на хід усієї війни", - сказав Зеленський. Він також заявив, що після російської війни він більше не вірить "світові", "словам" політиків і країнам-"сусідам" України.

Днями в інтерв'ю інформагенції AP Зеленський сказав, що "Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні, воно б'ється, ми воюємо, ми міцні, якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцнішими будуть наші позиції на сході держави" і за столом переговорів.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC про те, що попри заяви Росії про повний контроль над Маріуполем, українські захисники не здалися. "Місто не впало. Там і досі є наші військовики, наші солдати, і вони продовжать боротись до останнього, поки вони у Маріуполі".

Також ефірі американського телеканалу український прем'єр, який разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком днями відвідають Вашингтон, закликав партнерів "допомогти припинити цю гуманітарну катастрофу" і підкреслив, що цивільні мешканці колись 400-тисячного міста страждають "без води, їжі, опалення й світла".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.

При цьому у Twitter журналіст The Time Саймон Шустер написав: "Я на зв'язку з одним із останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі, за його словами, "здатись неможливо". Він відчуває, що їхній підрозділ виконав свою місію. Вони взяли на себе стільки вогневої міці росіян, що це дало шанс іншим містам вижити".

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти, що з ними "ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось", повідомляє "Радіо Свобода".

Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські підрозділи в оточеному Маріуполі не залишені напризволяще, а згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».

Президент Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

У неділю генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю й готують морську піхоту "до проведення десантної морської операції". А у зверненні напередодні Зеленський сказав, що українська влада робить "все для порятунку наших людей" у Маріуполі.

Російське міністерство оборони повідомило напередодні, що в Маріуполі "здались" майже півтори тисячі українських військовиків. Росія називає свою війну в Україні "спецоперацією" з "демілітаризації" України, а бойовими діями в Маріуполі - "визволенням" міста.

У статті використано матеріали CNN, ABC News, Reuters, AP, "Радіо Свобода"