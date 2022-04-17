Актуально
- Голос Америки
Ми молимось за мир, свободу да фундаментальну гідність – президент Байден привітав християн з Великоднем
Президент Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден привітали християн світу з Великоднем – «днем радості, надії, відновлення та відродження».
Президент Байден зазначив, що американці вдячні мати змогу відсвяткувати цей день відновлення та радості після пандемії відвіданням церковних служб та в колі родин.
«Але ми знаємо, що цей день є важким для тих, хто втратив близьких та тих серед нас, хто живе у темній тіні війни, переслідування та бідності», - йдеться у привітанні, розміщеному на сторінці Білого дому.
«У цей день і кожного дня ми молимось за мир, свободу та фундаментальну гідність і повагу для всіх дітей божих», - зазначив президент Байден.
В матеріалі використані джерела Білого дому
Всі новини дня
- Голос Америки
Їжа використовується як «військова зброя» у російській війні проти України – ООН
Директор Світової програми харчів ООН Девід Бізлі заявив, що «їжа використовується як військова зброя» у війні Росії проти України.
«Ми бачимо, як бомблять склади з харчами. Я бачив склади, у яких нема нічого, крім харчів. І йдеться навіть не про Маріуполь. Так що навіть не має питання, чи використовується їжа у кілька різних способів як військова зброя», - відповів Бізлі на запитання ведучої програми «Обличчям до нації» на каналі CBS, чи використовує Путін голод як зброю. На запитання, чи має він впевненість, що Світова програма харчів зможе тримати відкритими лінії поставок харчів, він відповів, що не певний.
Він додав, що його робітники не мають доступу до Маріуполя.
«Ми маємо доступ до мільйонів людей, ми та наші партнери в міжнародній спільності, тут всередині України. Але є такі місця, до яких у нас нема доступу, такі як Маріуполь та інші місця, де росіяни оточили міст та не дають нам доступ, якого ми потребуємо», - додав посадовець.
Минулого місяця президент Байден попередив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до нестатку харчів у світі. Світові ціни на харчі вже досягли рекордних показників.
В матеріалі використані джерела CBS
- Голос Америки
Будьте сильні та майте у серці одвагу – Джонсон звернувся до українців у великодньому привітанні українською
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у привітанні з Великоднем, розміщеному у його Твітері, звернувся до українців українською мовою.
У привітанні англійською мовою Борис Джонсон згадав, що для українців «Христове послання любові, тріумфу життя над смертю та добра нал злом відгукнеться більше, ніж для будь-кого».
«Великдень каже нам, що за темрявою є світ, після страждань наступає порятунок», - сказав Джонсон на продовжив українською: «Будьте сильні та майте у серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа».
В матеріалі використані джерело - Твітер прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона
Битва за Донбас "може вплинути на хід усієї війни", - Зеленський для CNN
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Україна не відмовиться від своїх територій на сході країни, щоб припинити російську війну.
За словами українського глави, Росія зможе знову спробувати захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас. "Тому для нас дуже важливо не дозволити їм цього зробити, вистояти, тому що ця битва... може вплинути на хід усієї війни", - сказав Зеленський. Він також заявив, що після російської війни він більше не вірить "світові", "словам" політиків і країнам-"сусідам" України.
Днями в інтерв'ю інформагенції AP Зеленський сказав, що "Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні, воно б'ється, ми воюємо, ми міцні, якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцнішими будуть наші позиції на сході держави" і за столом переговорів.
Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC про те, що попри заяви Росії про повний контроль над Маріуполем, українські захисники не здалися. "Місто не впало. Там і досі є наші військовики, наші солдати, і вони продовжать боротись до останнього, поки вони у Маріуполі".
Також ефірі американського телеканалу український прем'єр, який разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком днями відвідають Вашингтон, закликав партнерів "допомогти припинити цю гуманітарну катастрофу" і підкреслив, що цивільні мешканці колись 400-тисячного міста страждають "без води, їжі, опалення й світла".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.
При цьому у Twitter журналіст The Time Саймон Шустер написав: "Я на зв'язку з одним із останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі, за його словами, "здатись неможливо". Він відчуває, що їхній підрозділ виконав свою місію. Вони взяли на себе стільки вогневої міці росіян, що це дало шанс іншим містам вижити".
11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти, що з ними "ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось", повідомляє "Радіо Свобода".
Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські підрозділи в оточеному Маріуполі не залишені напризволяще, а згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».
Президент Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.
У неділю генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю й готують морську піхоту "до проведення десантної морської операції". А у зверненні напередодні Зеленський сказав, що українська влада робить "все для порятунку наших людей" у Маріуполі.
Російське міністерство оборони повідомило напередодні, що в Маріуполі "здались" майже півтори тисячі українських військовиків. Росія називає свою війну в Україні "спецоперацією" з "демілітаризації" України, а бойовими діями в Маріуполі - "визволенням" міста.
У статті використано матеріали CNN, ABC News, Reuters, AP, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
- Reuters
Папа Франциск молився за мир в Україні під час великоднього послання «Urbi et Orbi»
Папа Римський Франциск приділив значну частину великоднього послання «Urbi et Orbi» війні в Україні.
«Нехай настане мир для багатостраждальної України, що переживає дуже важке випробування насильством та руйнуваннями жорстокої та безумної війни, в яку вона була втягнута. Нехай над цією жахливою ніччю страждання та смерті якнайшвидше зійде новий світанок надії!», - сказав папа.
Папа Франциск висловив смуток через страждання «численних українських жертв, мільйонів біженців, переміщених осіб, розділених сімей, розбитих життів та міст, стертих з лиця землі».
«Серед болю війни не бракує підбадьорливих знаків, як от відчинені двері багатьох сімей і спільнот, які в усій Європі приймають мігрантів і біженців. Нехай же ці численні акти милосердної любові стануть благословенням для наших суспільств, іноді деградованих через багато егоїзму та індивідуалізму, та причиняться до того, щоби зробити їх гостинними до всіх», - сказав понтифік.
Напередодні у суботу Папа Франциск засудив жорстокість війни в Україні під час великодньої меси, що відбулася у Ватикані.
На месі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими минулого місяця, а потім звільнено внаслідок обміну полоненими.
Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві вгору центральним нефом найбільшого храму християнського світу. Сам папа не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення невралгії сідничного нерву, що супроводжується сильним болем у ногах, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у кріслі і встав лише під час читання Євангелія.
Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту проподвіді, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його родини та трьох українських парламентарів. Папа засудив «темряву і жорстокість війни».
«Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося так багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше товариство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами"», - сказав Франциск.
Наприкінці проповіді він сказав «Христос воскрес» українською.
В матеріалі використані джерела "Vatican News"
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum