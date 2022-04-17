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Їжа використовується як «військова зброя» у російській війні проти України – ООН
Директор Світової програми харчів ООН Девід Бізлі заявив, що «їжа використовується як військова зброя» у війні Росії проти України.
«Ми бачимо, як бомблять склади з харчами. Я бачив склади, у яких нема нічого, крім харчів. І йдеться навіть не про Маріуполь. Так що навіть не має питання, чи використовується їжа у кілька різних способів як військова зброя», - відповів Бізлі на запитання ведучої програми «Обличчям до нації» на каналі CBS, чи використовує Путін голод як зброю. На запитання, чи має він впевненість, що Світова програма харчів зможе тримати відкритими лінії поставок харчів, він відповів, що не певний.
Він додав, що його робітники не мають доступу до Маріуполя.
«Ми маємо доступ до мільйонів людей, ми та наші партнери в міжнародній спільності, тут всередині України. Але є такі місця, до яких у нас нема доступу, такі як Маріуполь та інші місця, де росіяни оточили міст та не дають нам доступ, якого ми потребуємо», - додав посадовець.
Минулого місяця президент Байден попередив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до нестатку харчів у світі. Світові ціни на харчі вже досягли рекордних показників.
В матеріалі використані джерела CBS
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Як військовики країн-агресорів використовують зґвалтування як зброю у війні
Зґвалтування на окупованих військами РФ територіях Київщини мали масовий характер, але поки що порахувати кількість випадків неможливо, нещодавно заявила "Радіо Свобода" уповноважена Верховної Ради з прав людина Людмила Денісова.
Зґвалтування почали вважатися військовими злочинами лише наприкінці 90-х. Однак, на відміну від кулі чи ракети, сексуальна наруга ніколи не буває випадковістю, кажуть у провідних міжнародних організаціях.
"Сексуальне насильство використовується як навмисна військова стратегія, тактика війни або терору для досягнення певних цілей - домінувати, принизити, очорнити ворога, вселити страх, послати сигнал жертвам і усьому співтовариству про те, що немає нічого святого і немає безпеки, - "Голосу Америки" розповіла Праміла Паттен, спецпредставниця Генсекретаря ООН. - Зґвалтування — безшумна та дешева зброя. Злочинці розраховують, що жертви не повідомлять про те, що сталося, внаслідок чого ґвалтівники залишаться безкарними".
"Дані про зґвалтування та будь-які види сексуальних злочинів загалом зазвичай занижені з багатьох причин, включаючи реакцію влади чи поліції, можливе тавро ганьби, табу тощо, незалежно від того, чи відбувається це під час війни чи ні, - пояснює Гілларі Марголіс, представниця Human Rights Watch. - У військовий час доступ до поліції та отримання медичної допомоги ще важчий, тому у людей ще менше шансів повідомляти про ці злочини".
Лише за офіційними даними, під час громадянської війни у Сьєрра-Леоні сталось понад 60 тисяч випадків зґвалтування, у Ліберії – понад 40 тисяч, 80 тисяч - у НанкІні, 200 тисяч - у Бангладеш, 100 тисяч - у Гватемалі. Експерти припускають, що реальні цифри набагато вищі.
Алія Ель-Ясір, директорка агенції ООН з гендерної рівності, каже: "Ви можете бачити фізичні пошкодження будівель, потерпілих та вбитих на вулицях. А такий вид злочинів як сексуальне насильство непомітний. Навколо нього багато страху, сорому та мовчання".
"Розслідування та документування таких злочинів можуть забирати набагато більше часу, - розповідає Марголіс. - Іноді люди бояться помсти, іноді жертви, особливо жінки, схильні до того, щоб зосередити свою увагу на потребах своїх сімей та дітей. Тому вони не поспішають повідомляти про те, що сталося, і часом вирішують зробити це набагато пізніше".
Довгий час зґвалтування вважалися неминучими наслідком війни, кажуть експерти. Зокрема, після Другої світової війни трибунали в Токіо та Нюрнберзі не визнали сексуальну наругу військовими злочинами. Лише у 1992 року у зв'язку з масовими випадками зґвалтувань на території колишньої Югославії Рада Безпеки ООН звернула увагу на відсутність переслідування ґвалтівників. Військовим злочином і злочином проти людяності сексуальне насильство було визнано після Міжнародного трибуналу щодо геноциду в Руанді в 1994 році.
"Міжнародні кримінальні трибунали з Югославії та Руанді справді просунули нас уперед у тому, яким має бути процес переслідування порушників у судовому порядку та розгляду питання зґвалтувань під час збройних конфліктів", - зазначають у Human Rights Watch.
Після звільнення частини українських територій від армії РФ надходить все більше повідомлень про випадки сексуальних знущань над жителями окупованих населених пунктів з боку російських солдатів. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви нещодавно розповів про сотні випадків зґвалтування російськими військовими, у тому числі, маленьких дівчат і "навіть немовля".
"Малоймовірно, що звинувачення у сексуальному насильстві сфабриковані. Навпаки, знаю з власного досвіду, що це ще не всі дані. Я хочу, щоб жінки в Україні знали, що вони не на самоті, що ООН мобілізована для їхньої підтримки. Дуже важливо, щоб жертви повідомляли про насильство, і вже організовані гарячі лінії за сприяння різних агенцій ООН. Я також хочу, щоб жертви зґвалтувань знали, що єдині, хто має відчувати сором – це ті, хто їх скоїв або їм потурав. Тягар ганьби повинен лежати на злочинці, а не на жертві", - наголосила Паттен.
Справжні масштаби трагедії стануть відомими лише після закінчення бойових дій, кажуть експерти й закликають тим часом чітко документувати та повідомляти про випадки сексуальної наруги. І хоча проведення розслідувань може забрати багато часу, такі злочини не мають терміну давності.
У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Будьте сильні та майте у серці одвагу – Джонсон звернувся до українців у великодньому привітанні українською
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у привітанні з Великоднем, розміщеному у його Твітері, звернувся до українців українською мовою.
У привітанні англійською мовою Борис Джонсон згадав, що для українців «Христове послання любові, тріумфу життя над смертю та добра нал злом відгукнеться більше, ніж для будь-кого».
«Великдень каже нам, що за темрявою є світ, після страждань наступає порятунок», - сказав Джонсон на продовжив українською: «Будьте сильні та майте у серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа».
В матеріалі використані джерело - Твітер прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона
- Голос Америки
Ми молимось за мир, свободу та фундаментальну гідність – президент Байден привітав християн з Великоднем
Президент Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден привітали християн світу з Великоднем – «днем радості, надії, відновлення та відродження».
Президент Байден зазначив, що американці вдячні мати змогу відсвяткувати цей день відновлення та радості після пандемії відвіданням церковних служб та в колі родин.
«Але ми знаємо, що цей день є важким для тих, хто втратив близьких та тих серед нас, хто живе у темній тіні війни, переслідування та бідності», - йдеться у привітанні, розміщеному на сторінці Білого дому.
«У цей день і кожного дня ми молимось за мир, свободу та фундаментальну гідність і повагу для всіх дітей божих», - зазначив президент Байден.
В матеріалі використані джерела Білого дому
Битва за Донбас "може вплинути на хід усієї війни", - Зеленський для CNN
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Україна не відмовиться від своїх територій на сході країни, щоб припинити російську війну.
За словами українського глави, Росія зможе знову спробувати захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас. "Тому для нас дуже важливо не дозволити їм цього зробити, вистояти, тому що ця битва... може вплинути на хід усієї війни", - сказав Зеленський. Він також заявив, що після російської війни він більше не вірить "світові", "словам" політиків і країнам-"сусідам" України.
Днями в інтерв'ю інформагенції AP Зеленський сказав, що "Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні, воно б'ється, ми воюємо, ми міцні, якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцнішими будуть наші позиції на сході держави" і за столом переговорів.
Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC про те, що попри заяви Росії про повний контроль над Маріуполем, українські захисники не здалися. "Місто не впало. Там і досі є наші військовики, наші солдати, і вони продовжать боротись до останнього, поки вони у Маріуполі".
Також ефірі американського телеканалу український прем'єр, який разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком днями відвідають Вашингтон, закликав партнерів "допомогти припинити цю гуманітарну катастрофу" і підкреслив, що цивільні мешканці колись 400-тисячного міста страждають "без води, їжі, опалення й світла".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.
При цьому у Twitter журналіст The Time Саймон Шустер написав: "Я на зв'язку з одним із останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі, за його словами, "здатись неможливо". Він відчуває, що їхній підрозділ виконав свою місію. Вони взяли на себе стільки вогневої міці росіян, що це дало шанс іншим містам вижити".
11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти, що з ними "ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось", повідомляє "Радіо Свобода".
Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські підрозділи в оточеному Маріуполі не залишені напризволяще, а згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».
Президент Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.
У неділю генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю й готують морську піхоту "до проведення десантної морської операції". А у зверненні напередодні Зеленський сказав, що українська влада робить "все для порятунку наших людей" у Маріуполі.
Російське міністерство оборони повідомило напередодні, що в Маріуполі "здались" майже півтори тисячі українських військовиків. Росія називає свою війну в Україні "спецоперацією" з "демілітаризації" України, а бойовими діями в Маріуполі - "визволенням" міста.
У статті використано матеріали CNN, ABC News, Reuters, AP, "Радіо Свобода"
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