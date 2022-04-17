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- Голос Америки
«Світ об'єднався» навколо України – принц Гаррі на церемонії відкриття «Ігор нескорених», Україна здобула перші медалі
Представники національної збірної України у змаганнях «Ігри нескорених» (Invictus Games) здобули три нагороди у перший день змагань.
Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м. Срібло і бронзу – Артем Лукашук і Іван Герецун – у стрибках в довжину – з результатом 5,20 та 5,10 м відповідно.
«Ігри Нескорених» (Invictus Games)– мультиспортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів, які цьогоріч проходять у Гаазі (Нідерланди).
Відриваючи змагання Принц Сассекський Гаррі сказав, що світ об’єднався навколо України. Напередодні він зустрівся з українською командою.
«Ви сказали мені вчора, що коли ви вирішили приєднатися до нас, попри усе, ви сказали, що ви прибули на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб розповісти правду, правду про те, що відбувається в вашій країні. Знайте: ми з вами. Весь світ єдиний з вами, і ви заслуговуєте на ще більше. Моя надія, що ці події, це змагання створює можливість…як світова спільнота може вам допомогти краще», - сказав принц Гаррі під час церемонії відкриття змагань.
Цього року у Гаазі розвішані портрети атлетів-учасників «Ігор нескорених», які, за словами прем’єр-міністра Нідерландів, «демонструють стійкість духу та силу перед обличчям лиха і уразливості».
«Це ваші історії, ваші лінії життя, та події, які зараз розгортаються в Україні, лише роблять їх більш вагомими. Я б хотів особливо привітати команду з України», - сказав він під бурхливі аплодисменти.
В матеріалі використані джерела The Guardian
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Як військовики країн-агресорів використовують зґвалтування як зброю у війні
Зґвалтування на окупованих військами РФ територіях Київщини мали масовий характер, але поки що порахувати кількість випадків неможливо, нещодавно заявила "Радіо Свобода" уповноважена Верховної Ради з прав людина Людмила Денісова.
Зґвалтування почали вважатися військовими злочинами лише наприкінці 90-х. Однак, на відміну від кулі чи ракети, сексуальна наруга ніколи не буває випадковістю, кажуть у провідних міжнародних організаціях.
"Сексуальне насильство використовується як навмисна військова стратегія, тактика війни або терору для досягнення певних цілей - домінувати, принизити, очорнити ворога, вселити страх, послати сигнал жертвам і усьому співтовариству про те, що немає нічого святого і немає безпеки, - "Голосу Америки" розповіла Праміла Паттен, спецпредставниця Генсекретаря ООН. - Зґвалтування — безшумна та дешева зброя. Злочинці розраховують, що жертви не повідомлять про те, що сталося, внаслідок чого ґвалтівники залишаться безкарними".
"Дані про зґвалтування та будь-які види сексуальних злочинів загалом зазвичай занижені з багатьох причин, включаючи реакцію влади чи поліції, можливе тавро ганьби, табу тощо, незалежно від того, чи відбувається це під час війни чи ні, - пояснює Гілларі Марголіс, представниця Human Rights Watch. - У військовий час доступ до поліції та отримання медичної допомоги ще важчий, тому у людей ще менше шансів повідомляти про ці злочини".
Лише за офіційними даними, під час громадянської війни у Сьєрра-Леоні сталось понад 60 тисяч випадків зґвалтування, у Ліберії – понад 40 тисяч, 80 тисяч - у НанкІні, 200 тисяч - у Бангладеш, 100 тисяч - у Гватемалі. Експерти припускають, що реальні цифри набагато вищі.
Алія Ель-Ясір, директорка агенції ООН з гендерної рівності, каже: "Ви можете бачити фізичні пошкодження будівель, потерпілих та вбитих на вулицях. А такий вид злочинів як сексуальне насильство непомітний. Навколо нього багато страху, сорому та мовчання".
"Розслідування та документування таких злочинів можуть забирати набагато більше часу, - розповідає Марголіс. - Іноді люди бояться помсти, іноді жертви, особливо жінки, схильні до того, щоб зосередити свою увагу на потребах своїх сімей та дітей. Тому вони не поспішають повідомляти про те, що сталося, і часом вирішують зробити це набагато пізніше".
Довгий час зґвалтування вважалися неминучими наслідком війни, кажуть експерти. Зокрема, після Другої світової війни трибунали в Токіо та Нюрнберзі не визнали сексуальну наругу військовими злочинами. Лише у 1992 року у зв'язку з масовими випадками зґвалтувань на території колишньої Югославії Рада Безпеки ООН звернула увагу на відсутність переслідування ґвалтівників. Військовим злочином і злочином проти людяності сексуальне насильство було визнано після Міжнародного трибуналу щодо геноциду в Руанді в 1994 році.
"Міжнародні кримінальні трибунали з Югославії та Руанді справді просунули нас уперед у тому, яким має бути процес переслідування порушників у судовому порядку та розгляду питання зґвалтувань під час збройних конфліктів", - зазначають у Human Rights Watch.
Після звільнення частини українських територій від армії РФ надходить все більше повідомлень про випадки сексуальних знущань над жителями окупованих населених пунктів з боку російських солдатів. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви нещодавно розповів про сотні випадків зґвалтування російськими військовими, у тому числі, маленьких дівчат і "навіть немовля".
"Малоймовірно, що звинувачення у сексуальному насильстві сфабриковані. Навпаки, знаю з власного досвіду, що це ще не всі дані. Я хочу, щоб жінки в Україні знали, що вони не на самоті, що ООН мобілізована для їхньої підтримки. Дуже важливо, щоб жертви повідомляли про насильство, і вже організовані гарячі лінії за сприяння різних агенцій ООН. Я також хочу, щоб жертви зґвалтувань знали, що єдині, хто має відчувати сором – це ті, хто їх скоїв або їм потурав. Тягар ганьби повинен лежати на злочинці, а не на жертві", - наголосила Паттен.
Справжні масштаби трагедії стануть відомими лише після закінчення бойових дій, кажуть експерти й закликають тим часом чітко документувати та повідомляти про випадки сексуальної наруги. І хоча проведення розслідувань може забрати багато часу, такі злочини не мають терміну давності.
У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Їжа використовується як «військова зброя» у російській війні проти України – ООН
Директор Світової програми харчів ООН Девід Бізлі заявив, що «їжа використовується як військова зброя» у війні Росії проти України.
«Ми бачимо, як бомблять склади з харчами. Я бачив склади, у яких нема нічого, крім харчів. І йдеться навіть не про Маріуполь. Так що навіть не має питання, чи використовується їжа у кілька різних способів як військова зброя», - відповів Бізлі на запитання ведучої програми «Обличчям до нації» на каналі CBS, чи використовує Путін голод як зброю. На запитання, чи має він впевненість, що Світова програма харчів зможе тримати відкритими лінії поставок харчів, він відповів, що не певний.
Він додав, що його робітники не мають доступу до Маріуполя.
«Ми маємо доступ до мільйонів людей, ми та наші партнери в міжнародній спільності, тут всередині України. Але є такі місця, до яких у нас нема доступу, такі як Маріуполь та інші місця, де росіяни оточили міст та не дають нам доступ, якого ми потребуємо», - додав посадовець.
Минулого місяця президент Байден попередив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до нестатку харчів у світі. Світові ціни на харчі вже досягли рекордних показників.
В матеріалі використані джерела CBS
- Голос Америки
Будьте сильні та майте у серці одвагу – Джонсон звернувся до українців у великодньому привітанні українською
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у привітанні з Великоднем, розміщеному у його Твітері, звернувся до українців українською мовою.
У привітанні англійською мовою Борис Джонсон згадав, що для українців «Христове послання любові, тріумфу життя над смертю та добра нал злом відгукнеться більше, ніж для будь-кого».
«Великдень каже нам, що за темрявою є світ, після страждань наступає порятунок», - сказав Джонсон на продовжив українською: «Будьте сильні та майте у серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа».
В матеріалі використані джерело - Твітер прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона
- Голос Америки
Ми молимось за мир, свободу та фундаментальну гідність – президент Байден привітав християн з Великоднем
Президент Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден привітали християн світу з Великоднем – «днем радості, надії, відновлення та відродження».
Президент Байден зазначив, що американці вдячні мати змогу відсвяткувати цей день відновлення та радості після пандемії відвіданням церковних служб та в колі родин.
«Але ми знаємо, що цей день є важким для тих, хто втратив близьких та тих серед нас, хто живе у темній тіні війни, переслідування та бідності», - йдеться у привітанні, розміщеному на сторінці Білого дому.
«У цей день і кожного дня ми молимось за мир, свободу та фундаментальну гідність і повагу для всіх дітей божих», - зазначив президент Байден.
В матеріалі використані джерела Білого дому
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