Російські та білоруські тенісисти не будуть допущені до участі у Вімблдоні

«Від імені Всеанглійського клубу та Комітету менеджменту чемпіонатів, ми хочемо висловити нашу триваючу підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні у ці шокуючі та важкі часи», - йдеться в офіційній заяві організаторів змагань.

Вони зазначили, що розділяють світовий осуд незаконних дій Росії та прийняли це рішення в контексті обовя’зків перед гравцями, громадами та спортом.

«Це наш обов’язок зробити свій внесок у широкомасштабні зусилля уряду, індустрії, спортивних та культурних інституцій обмежити світовий вплив Росії найжорсткішими засобами», - ідеться у заяві.

Вони зазначили, що за умов невиправданої та безпрецедентної військової агресії, було б неприйнятним, щоб уряд Росії зміг скористатися з участі російських та білоруських гравців у чемпіонаті.

«Ми розуміємо, що це матиме тяжкий вплив на осіб, яких стосується це рішення, і шкодуємо, що вони страждатимуть через дії російського режиму», - сказав голова Всеанглійського клубу Іан Г'юітт.

Він також зазначив, що рішення зумовлено міркуванням безпеки громади, гравців та їх родин.

У першу десятку чоловічого світового рейтингу входять росіяни Данило Медведєв (2 місце) та Андрій Рубльов (8 місце), у першу двадцятку жіночого – росіянка Анастасія Павлюченкова (15 місце), а також білоруски Арина Соболенко (4 місце) та Вікторія Азаренко (18 місце) ).

Вімблдонський турнір пройде з 27 червня по 10 липня у Лондоні.

В матеріалі використані джерела організатора змагань Вімблдон