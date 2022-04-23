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МВФ: Нас здивувала позиція українського уряду. Інтерв’ю з високопосадовцем Міжнародного валютного фонду Альфредом Кеммером.
У Вашингтоні відбулись весняні щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Незважаючи на війну, до Вашингтона прибула висока делегація з України на чолі з прем’єр-міністром Денисем Шмигалем. Українська сторона намагається переконати міжнародну спільноту надати десятки мільярдів доларів Україні, причому кошти потрібні вже зараз, адже, за оцінками озвученими українськими урядовцями, Україна вже в квітні недоотримає половину податкових надходжень. У найближчі місяці бюджет потребуватиме по 5 мільярдів доларів щомісяця просто, щоб виконувати життєво необхідні соціальні та гуманітарні виплати, вказують у МВФ.
Фонд закликав країни надати Україні короткострокове фінансування. "Я закликаю нас працювати над забезпеченням 15 млрд дол на 3 місяці для України, щоб уряд (України) продовжував надавати життєво необхідні послуги , - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у виступі на засіданні МВФ/СБ, присвяченому Україні. Для повоєнної відбудови потрібні ще десятки мільярдів. За оцінками Світового банку, лише руйнування будівель та інфраструктури нанесло шкоди на 60 млрд. дол.
Про те, чим здивувала українська делегація співрозмовників у Вашингтоні, чи реалістично зібрати кошти необхідні для підтримки і відбудови України, чим загрожує гривні та фінансовій стабільності України тривала війна, а також про те, чому порятунок українців є не лише тягарем, а може стати позитивом для сусідніх країн, нам розповів Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.
Оксана Бедратенко: За оцінками МВФ, Україна може потребувати по 5 мільярдів доларів щомісяця у наступні три місяці. Чи реалістично зібрати для України ці кошти за такий короткий час?
Альфред Кеммер: Перше, хочу зазначити, що український уряд, Міністерство фінансів та Національний банк наразі виконують зразкову роботу з управління економікою і утримання макростабільності. Вони почали із надзвичайних заходів з першого дня, щоб зберегти ватість валюти, ціновий рівень і забезпечити роботу платіжної системи та економіки настільки, наскільки це можливо.
Зараз вони переходять до нової фази. Це початок економічного відновлення. Вони хочуть забезпечити роботу сільського господарства. Вони хочуть відбудувати мости в західній частині України, щоб уможливити транспортування. Вони хочуть забезпечити, щоб економіка почала виходити з ями, там, де це зараз можливо в Україні. Щоб це підтримати, потрібні бюджетні кошти.
Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись...Цим фінансуванням, ми підтримуємо стратегію України - почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.
Чому їм потрібні бюджетні кошти? Бо податкові надходження впали. Вони менше 50% того, що було раніше до кризи і водночас, звичайно, потреби у витратах значно зросли у тому, що стосується переміщених осіб, соціальних видатків, різних урядових пріоритетів. Ці оціночні п’ять мільярдів доларів бюджетних коштів на місяць потрібні, на переконання українського уряду, в короткостроковій перспективі, щоб запустити економіку, що з часом і економічним відродженням, дозволить отримати необхідні податкові надходження.
Важливо знайти фінансування, бо влада утримала макростабільність, вони хочуть уникнути інфляції і необхідності після війни робити валютну реформу і починати з більших складнощів. На це потрібні п’ять мільярдів.
Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись. Міжнародна спільнота цього тижня виявила готовність шукати шляхи, як надати це фінансування, можливо, є кошти і всередині України. Цим фінансуванням ми підтримуємо стратегію України почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.
ОБ: Ви позитивно відгукнулись про те, як уряд наразі справляється з кризою. А якщо війна затягнеться, які виклики перед Нацбанком, Міністерством фінансів постануть після трьох місяців? Чи потрібно буде приймати рішення щодо конвертованості гривні?
АК: Питання в тому: чи буде економічне відновлення в регіонах вільних від воєнного протистояння? Я гадаю, що на цьому зосереджується уряд, вони вважають, що цьогорічний аграрний сезон можна врятувати і на великій частині можна провести посівну і отримати врожай. Якщо цього року отримати врожай, то варто зазначити, що аграрний експорт становить половину експортних надходжень, що є важливою частиною стратегії економічного відновлення. Це важливо, щоб підтримати валюту і це є фактором в макроекономічному управлінні.
Тому важливо впоратись у наступні місяці, щоб поновити сільське господарство і отримати більш широке відновлення. Це стане гарним стартом для забезпечення стабільності, включаючи валюту.
Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.
Йдеться про етап відбудови, який уряд хоче почати якомога швидше. Вони вже створили десять робочих груп. Вони постійно аналізують руйнування, потреби на відбудову. Вони хочуть почати планувати відбудову вже зараз, бо вони не хочуть відбудовувати стару модель України. Вони хочуть використати це і модернізувати економіку, покращити управління, стати більш конкурентними в світі. Ця стратегія поверне назад біженців.
Ця стратегія дуже логічна – підтримати відбудову в короткій перспективі і утримати стабільність. Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.
ОБ: МВФ говорить про покриття короткострокового дефіциту бюджету і адмініструє фонд для України, Світовий банк відкрив трастовий фонд. Чи можна сказати, що МВФ займається короткостроковою допомогою для України, а Світовий банк питаннями стратегічної відбудови?
АК: Ми всі тісню працюємо з Україною. Ми (МВФ) дуже швидко надали 1,4 млрд дол Україні. Світовий банк надав значні суми, як і інші міжнародні фінансові організації. Ми також надаємо можливості для двосторонньої допомоги Україні. Ми адмініструємо рахунок для України в МВФ, ЄС має фонд солідарності, Світовий банк – трастовий фонд. Ми всі намагаємось підтримати Україну.
Яка роль МВФ? Ми працювали і продовжуємо працювати з Міністерством фінансів та центробанком, щоб допомогти їм проходити ці складні часи. Ми допомагаємо економічними порадами, оцінками фінансових потреб і загалом донорська спільнота намагається задовольнити потреби фінансування. Звичайно, Світовий банк матиме провідну роль в повоєнній відбудові України. Ми добре координуємо зусилля.
ОБ: МВФ адмініструє фонд для допомоги України. Уряд Канади вже перерахував туди кошти. Є очікування, що країни Великої сімки могли б надати Україні до 40 мільярдів доларів через цей механізм. Наскільки це реалістично?
Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значно готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль
АК: Ці рахунки – це механізми, через які кошти можуть іти українському урядові і є можливість також надавати кошти на двосторонній основі. Для міжнародної спільноти взагалі складно швидко надати гроші. Можливо, немає механізмів, або потрібно закласти їх до бюджету. Краще, щоб ці гроші надавались як гранти. Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значну готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль
ОБ: Країни Східної Європи надають Україні значну допомогу у подоланні гуманітарної кризи. Які з них несуть найбільший тягар в цій сфері?
АК: Так, поза Україною, війна найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, з огляду на ціни на енергоресурси, а також через те, що вони приймають багато біженців.
Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках.
Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям.
Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно.
В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили.
Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати.
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- Голос Америки
Зеленський: Держсекретар і Міністр оборони США приїдуть в Київ у неділю
У неділю, 24-го квітня, до Києва приїдуть Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
Наразі, Міністерство оборони США, Держдепартамент і Білий дім не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що він все ще обговорює із своєю командою, чи відправляти в Україну високопоставленого члена своєї адміністрації.
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- Голос Америки
Чи варто визнавати РФ спонсором тероризму? - думки посадовців США та експертів
В суботу, 23-го квітня міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту визнати РФ державою-спонсором тероризму.
“Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею потрібно відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами”, - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Твіттер.
Раніше в суботу пресслужба українського повітряного командування “Південь” повідомила, що їхні військові знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря.
“Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.
Підтвердили обстріли і на офіційному сайті міської ради Одеси. Там повідомляють, що російські військові завдали ракетного удару по місту та влучили в об’єкти інфраструктури.
Відповідно до пояснень на сайті Держдепартаменту, “держави-спонсори тероризму” - це ті, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму та визначаються відповідно до трьох законів США: розділу 1754(c) закону про дозвіл на національну оборону, розділу 40 закону про контроль експорту зброї та розділу 620A закону про іноземну допомогу.
“Держави-спонсори тероризму” підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також – під різні фінансові та інші обмеження.
Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із “державами-спонсорами тероризму”. Наразі Вашингтон виділяє чотири країни, які офіційно підпадають під це визначення: Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), Іран та Сирія.
Раніше, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом звернувся із проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє “The Washington Post”.
За словами видання, Байден не підтримав пропозицію Зеленського, але й не відкинув її.
Байден закликав Путіна забезпечити гуманітарні коридори, аби цивільні могли безпечно залишити Маріуполь. Відео
Пізніше представники Держдепартаменту та Білого дому заявили, що проти РФ вже запроваджені санкції, які накладаються на країни, визнані такими, що спонсорують тероризм, повідомляє MSN.com. Зокрема, йдеться про ембарго на поставки зброї, торговельні обмеження та призупинення іноземної допомоги від США. Відтак вони висловили сумніви у практичній необхідності цього визначення
“Санкції, які ми вже запровадили, є тими самими кроками, які ми задіяли б при визнанні держави спонсором тероризму”, - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. І водночас додав: “Ми уважно розглядаємо усі потенційні важелі. І це один із них”.
Однак, за словами речника Пентагону Джона Кірбі визнання РФ державою-спонсором тероризму не є предметом серйозного розгляду в США. “Мені невідомо про жодне активне обговорення цього питання”, - сказав Кірбі.
Нинішні дії Росії в Україні майже напевно не будуть кваліфікуватися як акти підтримки тероризму, сказав в інтерв’ю виданню Олександр Мотиль, професор політології Ратгерського університету, автор 10 книг з історії Росії та України.
“Державне спонсорство тероризму — це коли конкретна держава підтримує якусь групу за межами цієї держави, яка займається терористичною діяльністю”, — зазначає Мотиль. “Таке визначення беззаперечно стосувалося би Росії у 2014 році, коли Кремль підтримував сепаратистів на Донбасі і вони брали участь у актах насильства. Але сьогодні люди, які вбивають, — це російські солдати у формі, тож вони, по суті і є держава” – сказав він.
Це не означає, що американським дипломатам довелося би довго шукати докази спонсорування Росією тероризму, наголошує Мотиль, наводячи приклади отруєння російських дисидентів за межами Росії.
“Якщо США офіційно визнають Росію державою-спонсором тероризму, головна цінність могла б бути в потенційних переговорах, де цей ярлик міг би використовуватися, як розмінна монета", - каже Мотиль.
Однак, нині переговори майже знаходяться у глухому куті, тому важко сказати, чого можна досягти визнавши Росію державою-спонсором тероризму на цьому етапі.
“Тепер, коли їх (ред. - Росію) звинувачують у геноциді та військових злочинах, а Путіна звинувачують у тому, що він є військовим злочинцем, додаткове обвинувачення його (ред. - в спонсорстві тероризму) не матиме великої різниці. Звичайно, не для нього”, – сказав Мотиль в інтерв’ю MSN.com.
«Ця пропозиція має певний сенс», — сказав Аріель Коен, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної Ради в інтерв'ю "Washington Post". «Питання в тому, які наслідки з економічної точки зору?»
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- Голос Америки
ВООЗ: Система охорони здоров'я на сході України наближається до колапсу
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.
Представники охорони здоров'я ООН кажуть, що дуже важливо, щоб вони отримали негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій на сході України. Вони кажуть, що отримали повідомлення про те, що майже всі медичні заклади та лікарні в таких місцевостях, як Луганська область, пошкоджені або зруйновані.
ВООЗ закликає надати доступ до постраждалих територій, щоб оцінити потреби в галузі охорони здоров’я та надати важливе медичне забезпечення хворим і пораненим. Виступаючи у Львові, речник ВООЗ Бхану Бхатнагар сказав, що ВООЗ поки що не змогла потрапити в Маріуполь і їй не відомо про стан здоров’я населення, що перебуває в облозі.
Протягом останніх двох місяців Маріуполь зазнає невпинних бомбардувань і обстрілів з боку російських військ. Місто зрівняно з землею. Десятки тисяч людей, як повідомляється, живуть у підземних бункерах із обмеженою кількістю їжі, води та медикаментів.
Бхатнагар сказав, що ВООЗ переміщує товари, які, на думку організації, необхідні в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що важливо, щоб безпечний прохід був створений швидко.
Нам потрібно припинити боротьбу принаймні на два дні, щоб перемістити життєво важливі запаси, а також оцінити потреби в галузі охорони здоров’я», – сказав він. "Ми очікуємо найгіршого. Система охорони здоров'я, яка повністю занепала, і яка несе за собою всілякі побічні ефекти. Звичайно, є люди з травмами, пов'язаними з конфліктом, яким потрібна допомога."
Бхатнагар зазначив, що є також люди з хронічними захворюваннями та іншими потребами в медичній допомоги, які не мають доступу до життєво важливих ліків. Він сказав, що результати нового опитування ВООЗ серед 1000 домогосподарств по всій Україні показують руйнівний вплив цієї війни на доступ до медичної допомоги.
«Два з п’яти домогосподарств мають принаймні одного члена з хронічними захворюваннями, такими як рак, діабет та хвороби серця», – сказав він. "З них кожен третій відчуває труднощі з доступом до медичної допомоги для цих хронічних захворювань. Наше опитування також показує, що війна впливає на поведінку людей, які шукають лікування - менше третини домогосподарств заявили, що нещодавно звернулися за медичними послугами".
Бхатнагар додав, що 39% людей кажуть, що ситуація з безпекою заважає їм звертатися за допомогою з лікуванням, а 27% кажуть, що в їхньому районі немає медичних послуг.
ВООЗ підтвердила 162 напади на заклади охорони здоров’я та персонал, принаймні 73 людини були вбиті.
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- Голос Америки
"The Telegraph": Росія, ймовірно, використовує французьке та німецьке військове озброєння в Україні
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Франція та Німеччина спорядили Росію військовим обладнанням, “що, ймовірно, використовується в Україні”, вартістю близько 300 мільйонів доларів. Такий висновок, заснований на даних Європейської комісії, був оприлюднений у репортажі британської газети "The Telegraph".
Як повідомляє видання, важке озброєння було надане, незважаючи на ембарго Європейського Союзу на постачання зброї до Росії. Цю заборону ввели після анексії Криму Росією у 2014 році.
Німеччина захищала здійснення постачань, стверджуючи про “подвійне призначення” спорядження та посилаючись на слова Росії про необхідність техніки для цивільного, а не військового використання.
Серед обладнання, відправленого до Росії, були “бомби, ракети та вогнепальна зброя”, стверджує видання. Французькі фірми також постачали “тепловізійні камери для більше ніж 1000 російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів та ударних гелікоптерів”, - повідомляє "The Telegraph".
Щонайменше 10 держав-членів Європейського Союзу надіслали військове озброєння Росії вартістю близько 380 мільйонів доларів, із якого 78% надійшло від французьких та німецьких компаній, згідно з публікацією.
Серед інших європейських країн, що продавали Росії зброю, - Австрія, Велика Британія, Болгарія, Чехія та Італія, йдеться в репортажі "The Telegraph".
Крістіан Терхес, румунський депутат Європарламенту, поділився з "The Telegraph" аналізом ЄС розслідування про те, які країни продавали Росії військове спорядження.
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