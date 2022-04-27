Прокурор США підтримав передачу Україні частини грошей від конфіскованих активів РФ

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд висловився на підтримку того, щоб Міністерство юстиції США передало Україні частину коштів від конфіскованих активів російських олігархів.

"Ми підтримали б законодавство, яке б дозволило деякі кошти спрямувати прямо Україні", - заявив Гарланд на слуханнях Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань.

Наразі активи, які конфіскуються урядом США переходять до спеціального фонду Міністерства юстиції США. Щоб передати кошти з фонду Україні потрібні будуть законодавчі зміни, які стосуватимуться "того, як ми проводимо конфіскацію, зокрема полегшення цього процесу а також можливості переведення коштів із фонду і спрямування їх Україні", наводить слова Гарланда журналіст Голосу Америки Масуд Фарівар.

Гарланд заявив, що пропозицію щодо законодавствчих змін може бути надіслано вже цими днями.

Минулого тижня з закилком срямувати кошти від заблокованих актвів Росії та російських на повоєнну відбудову України і компенсацію збитків, завданих іншим країнам звернувся український президент Володимир Зеленський. Він озвучив це звернення на засіданні МВФ та Світового банку, присвяченому Україні.

В березні генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої, Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль, для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційних режим.

Міністерство юстиції США оголосило на початку цього місяця, що заарештувало 77-метрову яхту вартість 90 млн дол, російського олігарха Віктора Вексельберга. "Разом з нашими міжнародними партнерами ми зробимо все можливе, щоб притягнути до відповідальності будь-кого, чиї злочинні дії дозволяють російському урядові вести свою несправедливу війну", - оголосив Гарланд під час оголошення про арешт, пише Фарівар.