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Прокурор США підтримав передачу Україні частини грошей від конфіскованих активів РФ
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд висловився на підтримку того, щоб Міністерство юстиції США передало Україні частину коштів від конфіскованих активів російських олігархів.
"Ми підтримали б законодавство, яке б дозволило деякі кошти спрямувати прямо Україні", - заявив Гарланд на слуханнях Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань.
Наразі активи, які конфіскуються урядом США переходять до спеціального фонду Міністерства юстиції США. Щоб передати кошти з фонду Україні потрібні будуть законодавчі зміни, які стосуватимуться "того, як ми проводимо конфіскацію, зокрема полегшення цього процесу а також можливості переведення коштів із фонду і спрямування їх Україні", наводить слова Гарланда журналіст Голосу Америки Масуд Фарівар.
Гарланд заявив, що пропозицію щодо законодавствчих змін може бути надіслано вже цими днями.
Минулого тижня з закилком срямувати кошти від заблокованих актвів Росії та російських на повоєнну відбудову України і компенсацію збитків, завданих іншим країнам звернувся український президент Володимир Зеленський. Він озвучив це звернення на засіданні МВФ та Світового банку, присвяченому Україні.
В березні генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої, Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль, для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційних режим.
Міністерство юстиції США оголосило на початку цього місяця, що заарештувало 77-метрову яхту вартість 90 млн дол, російського олігарха Віктора Вексельберга. "Разом з нашими міжнародними партнерами ми зробимо все можливе, щоб притягнути до відповідальності будь-кого, чиї злочинні дії дозволяють російському урядові вести свою несправедливу війну", - оголосив Гарланд під час оголошення про арешт, пише Фарівар.
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США і Росія провели обмін полоненими. Тревор Рід - на свободі
США та Росія провели успішний обмін полоненими, після чого додому з російської тюрми повернувся колишній морський піхотинець Тревор Рід, що фігурував у кількох гучних справах щодо незаконного ув'язнення в Росії.
Про повернення Ріда додому у середу, 27 квітня, оголосив президент США Джо Байден: “Ласкаво просимо Тревора Ріда додому, ми святкуємо його повернення до сім’ї, яка дуже сумувала за ним. Тревор, колишній морський піхотинець США, звільнений з російського ув'язнення”.
В обмін за Ріда США повернули в Росію російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річне ув'язнення у штаті Коннектикут за причетність до контрабанди кокаїну. Його увязнили у 2010 році в Ліберії і видали США.
Міністерство юстиції США називало Ярошенка “досвідченим міжнародним наркоторговцем”, який був причетний до розповсюдження тисяч кілограмів кокаїну по всьому світі.
За даними телеканалу CNN, обмін відбувся у Туреччині. “Американський літак зупинився поруч із російським, і вони привели обох полонених одночасно, як ви бачите у фільмах”, - розповів в інтерв'ю телеканалу батько звільненого Ріда.
В оголошенні про успішний обмін Байден, зокрема скавав: “Переговори, які дозволили нам повернути Тревора додому, вимагали складних рішень, я не ставлюсь до них легковажно. Його безпечне повернення є свідченням пріоритетів, які має моя адміністрація щодо повернення додому американців, які перебувають у заручниках або затримані незаконно за кордоном”.
30-річний Тревор Рід - колишній морський піхотинець з Техасу, після служби в збройних силах вступив до Техаського університету. Його заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.
Пізніше Тревору оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив.
Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я. Батьки Ріда та їх адвокат підзорювали, що Тревор Рід у російській тюрмі захворів на туберкульоз.
Видання AP звернулось за коментарем до адвоката росіянина Ярошенка, втім поки запит лишається без відповіді.
При підготовці цього матеріалу використовувались матеріали з Associated Press, CNN, Радіо Свобода, веб сайт Білого дому
"Безпрецедентно". Європа скасує всі мита для України на один рік
Європейська Комісія планує на один рік скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС а також тимчасово скасування всі антидемпінгові заходи проти української сталі. Про це йдеться в повідомленні виданому установою в середу. Захід стосуватиметься як промислових, так і сільськогосподарських товарів, додають в Департаменті торгівлі Єврокомісії.
ЄС також працює над шляхами щодо того, щоб полегшити Україні вивіз товарів за її межі, повідомив очільник Департаменту торгівлі Єврокомісії Руперт Шлегельмілх у соцмережах.
Мета заходу - підтримати українських виробників та експортерів перед лицем російської військової агресії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей крок зроблено у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського щодо підтримки української економіки. "Російська неспровокована і невиправдана агресія має значний вплив на українську економіку", - заявила посадовиця.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив на безпрецедентності таких заходів: "Ще ніколи ЄС не вводив такі заходи з лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до рику ЄС".
"Це посились впевненість в українській економіці і надішле потужний сигнал, що ЄС зробить все можливе, щоб допомогти Україні у час, коли це потрібно", - додав він.
Україна утримує контроль над більшою частиною повітряного простору - Міноборони Британії
Про успіхи України в протиповітряній обороні йдеться в повідомленні британської розвідки за 27 квітня.
"Україна утримує контроль над більшою частиною повітряного простору. Росія не змогла ефективно знищити українські повітряні сили, або придушити повітряну оборону. Україна продовжує створювати ризики для російських повітряних активів", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Відомство також повідомляє, що Росія має обмежений доступ до неба на півдні та заході України, і зосереджує свою повітряну діяльність на півдні та сході, "щоб підтримати російські сухопутні сили". Також йдеться про те, що напади на Маріуполь Росія в основному здійснює некерованими бомбами, що збільшує ризики для цивільних.
США допомогли Україні захистити небо, надаючи країні розвіддані, повідомляє NBC News з посиланням на інформацію американських посадовців. Так, зауважує видання, розвіддані, надані в реальному часі, дозволили Україні збити російський транспортний літак, що перевозив сотні військових на початку війни.
Надати Україні літаки. Такий заклик міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс планує озвучити у своїй промові в середу, повідомляють ЗМІ на основі попереднього тексту промови. "Важка зброю, танки, літаки - зануримось глибоко до наших запасів, збільшимо виробництво. Мусиме це все зробити", - наводить ВВС слова із тексту промови Трасс.
Питання протиповітряної оборони України обговорювалось цього тижня на Конференції з української оборони, яку США провели в Німеччині і в якій взяли участь представники більше 40 країн. Очільник Пентагону Ллойд Остін подякував союзникам США, Німеччині та Британії, за рішення надіслати Україні засоби для протиповітряної оборони, зокрема Остін назвав важливим рішення Німеччини надати Україні 50 такнів "Гепард". Остін також відзначив допомогу, яку надає Україні Канада.
Раніше США передавали Україні гелікоптери, а також забезпечували запчастини для літаків. Про можливість передачі Україні літаків раніше заявляли в Польщі, однак Польща хотіла отримати заміну для літаків від США і США наголосили на логістичних складнощах такої поставки.
В статті використано інформацію NBC News, BBC, Reuters
В ЄС заявили про європейську солідарність у відповідь на зупинку поставок газу з РФ до Польщі та Болгарії
Російська компанія "Газпром" заявила про повну зупинку поставок газу польській PGNiG та болгарській Bulgargaz "за відмову сплачувати в рублях". Про це російська компаній повідомила у Twitter.
В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними" а також "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу".
Президентка Єврокомісії урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи до такого сценарію а також плани Єврокомісії відповісти на такії дії Росії.
"Європейці можуть бути впевнені в нашій єронсті та повній солідарності з країнами-членами ЄС, на які вплинуло це рішення. Європейці можуть розраховувати на нашу повну підтримку", - заявила фон дер Ляєн.
Польща та Болгарія неодноразово заявляли про неприйнятність сплати в рублях за газ а також про те, що контракти з "Газпромом" не передбачають таку можливість, попри оголошений Путіним минулого місяця указ, що вимагає від "недружніх країн" платити за газ в рублях. Строк дії довгострокових контрактів з "Газпромом" в обох країнах закінчується в грудні 2022 року.
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у виступі в парламенті назвав дії "Газпрому" відплатою за польські санкції. Напередодні Польща оголосила про санкції проти 50 олігархів та компаній, включаючи "Газпром".
Навіть після відключення російського газу, Польща не матиме необхідності скорочувати енергоспоживання, адже її газосховища заповнені на 76%, пише в соцмережах дослідник американського центру СЕРА Бенджамін Шмітт. В довгостроковій перспективі, вказує аналітик, Польща вже планує завершити споживання російського газу до кінця 2022 року, коли почне працювати Балтійський трубопровід, що йде з Норвегії та Дані до Польщі. Також Польща має термінал зрідженого газу у Свіноусцьє.
Том Марчек-Мансер з британського аналітичного центру ICIS погоджується - сховища природного газу в Польщі заповнені і в березі були рекордні обсяги імпорту зрідженого газу.
В Болгарії, вказує Шмітт з посиланням на болгарських посадовців, зменшення споживання в короткостроковій перспективі не очікується, однак ситуація є менш визначеною стосовно довгострокового впливу.
Греція заявила, що допоможе Болгарії впоратись з газовою кризою. Очікується, що до кінця червня завершиться побудова газопроводу між Болгарією та Грецією. До того, існуюче з'єднання газопроводів в Кулата-Сідірокастро є "короткостроковим рішенням", пише дослідник оксфордського центру RUSI Самуель Рамані.
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