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Спецвипуск – наживо

“Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"

“Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"
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“Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"

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Що найбільше вразило іноземних журналістів, які висвітлюють розв'язану Росією війну в Україні? Чи відрізняються умови роботи воєнних кореспондентів в Україні від тих, що були в Сирії та інших гарячих точках навколо світу? Та чи вдається міжнародній пресі доносити правду про війну та злочини російських військових, дотримуючись балансу та об’єктивності? Ці та інші теми обговорювалися під час телевізійного круглого столу “Журналісти на війні: висвітлення України в світі” за участі відомого журналіста, директора News Line Magazine Майкла Вейса, легендарного британського фотографа Пола Конроя та воєнного кореспондента телеканалу ICTV Олега Корнієнка.

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