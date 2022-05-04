Блінкен: Війна Росії проти України погіршила проблеми в Америці

Російська війна проти України погіршує проблеми на Американському континенті. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у своїй промові на щорічній Вашингтонській конференції з питань Америк, яку організували Бюро Держдепу із питань Західної півкулі а також Рада Америк у Вашингтоні.

"Російська брутальна агресивна війна проти України погіршила багато з існуючих проблем, через зростання цін на важливі сировинні матеріали в Америках, від добрив до пшениці та бензину, перервала ключові експортні ринки для багатьох галузей в Америках і змусила домогосподарства регіону робити важкий вибір, через стрімкий ріст витрат на проживання", - наголосив головний американський дипломат.

Під час конференції обговорювалась підготовка до саміту Америк, який має відбутись в Лос-Анджелесі наступного місяця. Серед важливих тем в регіоні Блінкен відзначив економічні наслідки та питання охорони здоров'я, які поставила пандемія COVID-19, "брутальний та непровокований напад Росії на Україну а також зростання загроз для вільних і демократичних суспільств з боку Китаю та інших авторитарних урядів".

Споживчі ціни та витрати фермерів зростають по всьому світові через війну в Україні, заявила цього тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер у інтерв'ю АВС. Ціни на продукти харчування в світі зросли на 34%, додала посадовиця. Вона відзначила значну роль війни в цьому. "Це ще один катастрофічний вплив непровокованого вторгнення до України", - наголосила Пауер.

В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.