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Блінкен: Війна Росії проти України погіршила проблеми в Америці
Російська війна проти України погіршує проблеми на Американському континенті. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у своїй промові на щорічній Вашингтонській конференції з питань Америк, яку організували Бюро Держдепу із питань Західної півкулі а також Рада Америк у Вашингтоні.
"Російська брутальна агресивна війна проти України погіршила багато з існуючих проблем, через зростання цін на важливі сировинні матеріали в Америках, від добрив до пшениці та бензину, перервала ключові експортні ринки для багатьох галузей в Америках і змусила домогосподарства регіону робити важкий вибір, через стрімкий ріст витрат на проживання", - наголосив головний американський дипломат.
Під час конференції обговорювалась підготовка до саміту Америк, який має відбутись в Лос-Анджелесі наступного місяця. Серед важливих тем в регіоні Блінкен відзначив економічні наслідки та питання охорони здоров'я, які поставила пандемія COVID-19, "брутальний та непровокований напад Росії на Україну а також зростання загроз для вільних і демократичних суспільств з боку Китаю та інших авторитарних урядів".
Споживчі ціни та витрати фермерів зростають по всьому світові через війну в Україні, заявила цього тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер у інтерв'ю АВС. Ціни на продукти харчування в світі зросли на 34%, додала посадовиця. Вона відзначила значну роль війни в цьому. "Це ще один катастрофічний вплив непровокованого вторгнення до України", - наголосила Пауер.
В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.
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ЄС «хоче, щоб Україна перемогла» і санкцій щодо російської нафти
Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську Комісію, закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України.
Виступаючи у Європейському парламенті 4 травня, вона також оголосила санкції щодо російських військових командувачів причетних до злочинів в Україні, зокрема в Бучі та Маріуполі, і наміри позбавити три російські державні медіаорганізації можливостей поширювати інформацію у Європі.
Путін хотів стерти Україну з мапи і очевидно, що він не досягне цього. Навпаки, Україна піднялася сміливо і згуртовано. А саме його країна Росія тоне. Шановні депутати, ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні.Урсула фон дер Ляєн
У проекті також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк та два інших російських банки.
Пропозиція щодо нафти, яка пройшла тривалий і складний період обговорення серед 27 країн організації, передбачає впродовж наступних шести місяців припинили купувати російську сиру нафту, а до кінця року також відмовилися від нафтопродуктів з Росії.
У попередньому п’ятому наборі санкцій Євросоюз проголосив відмову від російського вугілля, але нафтові санкції можуть стати важчим ударом для російської економіки, яка значною мірою залежить від експорту нафти й газу.
США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв зокрема про відмову від нафти.
Урсула фон дер Ляєн визнала, що енергетичні санкції будуть більш болісними для Європи зокрема для країн, які більше залежать від російської нафти.
Це зокрема стосується країн, яким можуть запропонувати триваліший перехідний період.
«Ми зробимо так, щоб відмова від російської нафти відбувалася поступово і впорядковано. Так, щоб ми і наші партнери змогли забезпечити інші маршрути постачанні, і щоб зменшити наслідки на світовому ринку», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам Європейського парламенту.
Вона також зупинилася на планах європейської допомоги у повоєнній відбудові України.
Президент Байден - про безпекову допомогу Україні. Відео
Президент США Джо Байден: "Я закликаю Конгрес швидко ухвалити фінансування, щоб допомогти Україні продовжувати успішно протистояти російській агресії, так само, як вони зробили, перемігши у битві за Київ".
- Голос Америки
Джавелін та Джавеліна – найцікавіше із промови Байдена на заводі в Алабамі
У вівторок, 3-го травня, Президент США Джо Байден відвідав завод компанії Lockheed Martin у штаті Алабама, який виробляє системи озброєнь, серед них - протитанкові ракети "Джавелін", які США постачають в Україну.
В Алабамі Байден закликав Конгрес якнайшвидше прийняти додатковий пакет допомоги Україні та поповнення арсеналу зброї союзників, які надають озброєння України.
«Як я вже говорив із самого початку, цей бій буде недешевим. Але поступитись агресії було б ще дорожче», - сказав він.
Минулого четверга, 28 лютого, президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою.
Байден зазначив, що кожен працівник на заводі та кожен американський платник податків робить внесок у розвиток свободи та нагадав про військову допомогу, яку США вже надали Україні.
«Від початку вторгнення Росії трохи більше двох місяців тому, ми надіслали Україні понад 3 мільярди доларів безпекової допомоги. Лише ми, не рахуючи наших союзників. Ці гроші є прямою інвестицією у захист свободи та самої демократії. Бо якщо не протистояти диктаторам, історія показує, що їх стає більше. Їхній апетит до влади продовжує зростати».
Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на понад 3,7 мільярда доларів.
У своїй промові Байден також відзначив хоробрість народу України та історичність моменту, в якому перебуває світ.
«Хоробрий народ України, включно з багатьма цивільними, які взяли до рук зброю, щоб захищати свою країну, заслуговують на кожну дещицю похвали за те, що вони дали відсіч російському нападу та зіпсували бажання Путіна домінувати над Україною. Ми перебуваємо у переломному моменті історії. Насправді, це відбувається приблизно кожні шість чи вісім поколінь, коли речі змінюються так швидко, що ми повинні зберігати контроль. Люди, у світі триває боротьба між автократією та демократією», - сказав президент США.
Байден виступив із промовю після того, як подивився виробничі потужності заводу в місті Трой, Алабама. Систему "Джавелін"спільно виробляють Lockheed Martin та Raytheon та збирають у Трої. На сьогодні США та їхні союзники передали українському уряду 5500 "Джавелінів", повідомляє CNBC.
Говорячи про важливість продукції заводу для захисту України від російської агресії, президент навів той факт, що в України іменами Джавелін назвали новонароджених дітей.
«Є навіть історія про те, що українські батьки називали своїх новонароджених дітей, свою новонароджену дитину — і я не жартую, — «Джавелін», або «Джавеліна». Без жартів», - сказав Байден.
Як повідомляє видання The Village, з посиланням на Міністерство юстиції України, дві родини у Вінницькій області дали своїм дітям імена, співзвучні із популярним ПЗРК, - Ян Джевелін та Джавеліна.
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Президент США Джо Байден: "Ми перебуваємо у переломному моменті історії". Відео
Президент США відвідав завод компанії Lockheed Martin у штаті Алабама, який виробляє системи озброєнь, серед них - протитанкові ракети "Джавелін".
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