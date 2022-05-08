Держсекретар Блінкен телефоном з міністром Кулебою привітав українців з Днем пам’яті та примирення 

Білий дім повідомив про нові санкції США, ЄС та "Групи семи" щодо Росії. Відповідну заяву оприлюднили після саміту G7, що відбувся в неділю за участі президента України Володимира Зеленського у віртуальному форматі.

Зокрема, США оголосили санкції щодо трьох російських телеканалів і керівників «Газпромбанку», а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги.

Санкції щодо російських телеканалів «Перший канал», «Росія-1» і «НТВ» передбачають заборону будь-якій американській компанії фінансувати ці канали через рекламу або продавати їм обладнання.

«Американські компанії не повинні займатися фінансуванням російської пропаганди», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому, спілкуючись із журналістами.

Запроваджені також санкції щодо російських еліт та членів їхніх сімей, а також візові обмеження щодо російських та білоруських чиновників, які причетні до підриву суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

Вказується, що США запровадили близько 2600 візових обмежень щодо російських та білоруських чиновників.

"Сьогодні Сполучені Штати, Європейський Союз і G7 взяли на себе зобов’язання збільшити ці витрати (для Росії - ред.) шляхом спільного запровадження подальших заходів відповідно до правових повноважень і процесів кожної країни-партнера", - йдеться у заяві Білого дому.

Серед іншого, президент США Джо Байден та інші лідери "Групи семи" зобов’язалися поступово повністю припинити використання російської нафти і газу.

"Сполучені Штати вже заборонили імпорт російської нафти, газу та вугілля. Сьогодні вся "Група семи" зобов’язалася поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти. Це сильно вдарить по головній артерії економіки Путіна і позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. Путін не досяг своєї початкової військової мети домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм", - мовиться у заяві G-7, що оприлюднена на сайті Білого дому.

Санкції також забороняють американцям надавати росіянам бухгалтерські, трастові, корпоративні та консультаційні послуги, хоча надання юридичних послуг все ще дозволене.

Заходи проти керівників «Газпромбанку» – це перші заходи, які стосуються російського гіганта-експортера газу.

«Це не повне блокування. Ми не заморожуємо активи «Газпромбанку» і не забороняємо будь-які операції з «Газпромбанком». Ми сигналізуємо про те, що «Газпромбанк» не є надійним сховищем, тому накладаємо санкції на деяких з його топменеджерів... щоб створити негативний ефект», – розповів журналістам посадовець Білого дому.

Крім того, до санкційного переліку потрапили вісім керівників російського «Сбербанка», а також Московський промисловий банк та 10 його дочірніх компаній.

Пакет санкцій також включає нові заходи експортного контролю, спрямовані на пряме придушення військових зусиль, а також контроль за промисловими двигунами, бульдозерами, виробами з деревини, вентиляторами.

Санкції також спрямовані на компанію з виробництва зброї «Промтехнологія», щодо семи судноплавних компаній, а також на компанію, яка займається морським буксируванням.

Білий дім також заявив, що Комісія з ядерного регулювання США призупинить дію ліцензій на експорт спеціального ядерного матеріалу до Росії.

Водночас на сайті Державного департаменту США мовиться, що відомство "вживає додаткових заходів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, застосувати серйозні витрати на уряд Російської Федерації і зменшити здатність Кремля підтримувати неспровоковану та невиправдану війну Путіна проти України, фінансувати її загарбницьку війну".

Під час саміту лідери "Групи семи" запевнили Зеленського у незмінній підтримці України.

«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, у тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – йдеться в повідомленні Вашингтона.

Лідери країн G7 пообіцяли «не шкодувати зусиль» для притягнення до відповідальності Володимира Путіна та архітекторів «і співучасників цієї агресії», зокрема, режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.