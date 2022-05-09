США роблять кроки на підтримку українських металургів 

Сполучені Штати на рік призупиняють дію 232 митних тарифів на імпорт металургійної продукції з України.

В Міністерстві торгівлі США наголосили на важливій ролі, яку металургійні заводи відіграють в часи війни а також на їхню майбутню роль у відбудові країни. В Україні кожне 13-те робоче місце, яке добре оплачується, створене в металургії. Незважаючи на воєнні дії, деякі металургійні заводи в Україні відновлюють виробництво а також надають прихисток і їжу для працівників, йдеться в повідомленні американського відомства.

"Низка найбільших металургійних громад України найбільше постраждала від путінського варварства, а металургійний завод в Маріуполі став тривалим символом відданості України опору російській агресії", - наголошується у заяві відомства.

"Металурги - серед найбільш витривалих в світі, чи живуть вони в Янгстауні, чи в Маріуполі, - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо. - Ми не можемо просто захоплюватись витривалістю та духом українського народу - ми маємо їх підтримати і підтримати одну з найважливіших галузей для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували економічно забезпечувати український народ, вони повинні мати моживість експортувати сталь".

Міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила, що йдеться про зупинення дії 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа.

"Скасування цих мит буде поворотним моментом у торгових відносинах між Україною і США", - заявила українська посадовиця в Facebook.

Наприкінці квітня Європейська Комісія оголосила про плани на один рік скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС а також тимчасово скасування всі антидемпінгові заходи проти української сталі.

Про це йдеться в повідомленні виданому установою. Захід стосуватиметься як промислових, так і сільськогосподарських товарів, додають в Департаменті торгівлі Єврокомісії. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив на безпрецедентності таких заходів: "Ще ніколи ЄС не вводив такі заходи з лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до рику ЄС", - заявляв Домбровскіс.