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США роблять кроки на підтримку українських металургів
Сполучені Штати на рік призупиняють дію 232 митних тарифів на імпорт металургійної продукції з України.
В Міністерстві торгівлі США наголосили на важливій ролі, яку металургійні заводи відіграють в часи війни а також на їхню майбутню роль у відбудові країни. В Україні кожне 13-те робоче місце, яке добре оплачується, створене в металургії. Незважаючи на воєнні дії, деякі металургійні заводи в Україні відновлюють виробництво а також надають прихисток і їжу для працівників, йдеться в повідомленні американського відомства.
"Низка найбільших металургійних громад України найбільше постраждала від путінського варварства, а металургійний завод в Маріуполі став тривалим символом відданості України опору російській агресії", - наголошується у заяві відомства.
"Металурги - серед найбільш витривалих в світі, чи живуть вони в Янгстауні, чи в Маріуполі, - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо. - Ми не можемо просто захоплюватись витривалістю та духом українського народу - ми маємо їх підтримати і підтримати одну з найважливіших галузей для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували економічно забезпечувати український народ, вони повинні мати моживість експортувати сталь".
Міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила, що йдеться про зупинення дії 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа.
"Скасування цих мит буде поворотним моментом у торгових відносинах між Україною і США", - заявила українська посадовиця в Facebook.
Наприкінці квітня Європейська Комісія оголосила про плани на один рік скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС а також тимчасово скасування всі антидемпінгові заходи проти української сталі.
Про це йдеться в повідомленні виданому установою. Захід стосуватиметься як промислових, так і сільськогосподарських товарів, додають в Департаменті торгівлі Єврокомісії. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив на безпрецедентності таких заходів: "Ще ніколи ЄС не вводив такі заходи з лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до рику ЄС", - заявляв Домбровскіс.
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Президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Президент США Джо Байден 9 травня підписав законопроект Про захист демократії України ленд-ліз 2022 року.
"Я підписую законопроект, який забезпечує ще один важливий інструмент для безпосередньої підтримки уряду України та українського народу в їхній боротьбі за захист своєї країни та своєї демократії проти путінської брутальної війни. І вона є брутальною", - заявив президент Байден перед підписанням.
"Я хочу подякувати членам Конгресу за підтримку цього законопроекту і всім, хто його підтримував. І цей документ демонструє, що підтримка України є пріоритетною на даний момент", - додав він.
Під час підписання законопроекту в Овальному кабінеті Білого дому були присутні віце-президентка США Камала Гарріс та законодавці від обох партій Конгресу - демократи Елісса Слоткін та Бен Кардин, та республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження.
Закон, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання зі спрощеними процедурами експортного контролю. Використана військова техніка за цим законом може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися.
Президент Байден заявив, що українці щодня платять своїм життям: "Ціна цієї боротьби недешева, але піддатися агресії - ще дорожче”.
Американський глава держави пояснив, що підписання такого законопроекту саме 9 травня є символічним:
"Сьогодні Європа відзначає ще один важливий день, ювілей. 9 травня 1950 року, всього через кілька років після закінчення Другої світової війни, Європа почала працювати над зміцненням єдності між націями, зокрема економічної єдності та спільного економічного процвітання.
Ця ідея врешті переросла у те, що зараз стало як 27 країн Європейського Союзу, економічний центр і глобальна сила за мир, близькі партнери з усіх питань, з якими ми стикаємося. І воно справді корисне для всіх. Це об’єднало всі ці країни так, що вони тісно співпрацюють економічно, співпрацюють також іншими способами. І ви це бачили в їхній підтримці України", - сказав президент Байден.
"І зараз, коли війна Путіна знову принесла безглузде руйнування в Європу, і щоб підтвердити стійку відданість майбутньому, заснованому на демократії, правах людини та мирному врегулюванні розбіжностей, я підписую цей законопроект", - додав президент США Джо Байден. - "Тому що це дійсно важливо. Це важливо".
Раніше Голос Америки повідомляв про законопроект, який передбачає 33 мільярди додаткової допомоги на підтримку України впродовж наступних кількох місяців. Напередодні спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі повідомила, що законодавці планують ухвалити цей законопроект до кінця травня.
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У Нью-Йорку напередодні 9 травня відбулиля кілька акцій під гаслами «Ніколи знову» і «Зупиніть російську агресію». Відео
У Нью-Йорку напередодні 9-го травня відбулися кілька акцій під Гаслами «Ніколи знову» і «Зупиніть російську агресію». Мітинги були приурочені до підписання Німеччиною акту про беззастережну капітуляцію у травні 1945-го
- Голос Америки
Ленд-ліз США став ключовим для перемоги у Другій світовій, тільки тепер Росія - мішень, а не отримувач - сенатор США Салліван. Відео
Перший, і до сьогодні єдиний в історії США закон про ленд-ліз ухвалили за часів Другої світової, і він дозволив антигітлерівській коаліції, зокрема, радянському Союзу, отримати американські зброю та обладнання.
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Президент США Джо Байден підписує закон про ленд-ліз для України. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден підписує закон про ленд-ліз для України. Наживо з перекладом українською:
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