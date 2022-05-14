Неформальна зустріч НАТО в Німеччині. В центрі обговорень - війна в Україні, безпека Фінляндії, Швеції 

Німеччина вперше стала місцем проведення неформальної зустрічі міністрів країн-членів НАТО. "Замість наперед визначеної програми, метою є провести більш відкрите та інтерактивне спілкування", - заявили організатори. Обговорення зосереджуються на питанні війни Росії проти України а також загрозах, які становить ця війна для НАТО.

В засіданні в суботу взяли участь міністри Фінляндії та Швеції. Вони поінформували союзників про обговорення щодо національної безпеки в їхніх країнах а також можливе членство цих країн в НАТО, повідомляє заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

НАТО раніше привітало можливе членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. Президент США Джо Байден в п'ятницю поспілкувався телефоном з лідерами двох країн. Під час розмови лідери підкреслили підтримку України у війні, президент США також наголосив на політиці "відкритих дверей" НАТО і праві Фінляндії та Швеції обирати власне майбутнє, міжнародну політику та формати безпеки, заявили в Білому домі.

Росія ж виступає проти можливого членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Зовнішньополітичне відомство РФ пригрозило цим країнам "відплатою". Російський президент Путін під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо в суботу назвав "помилкою" "кінець політики військової нейтральності" країни.

Нііністо ж вказав на те, що безпекова ситуація для Фінляндії змінилась після російського вторгнення до України.

Застереження щодо вступу Фінляндії та Швеції висловила і Туреччина, яка є членом Альянсу. Речник турецького президента в суботу заявив Reuters, що Туреччина не намагається блокувати вступ Фінляндії та Швеції, але хоче, щоб міркування безпеки інших країн враховувались.

В суботу Росія заявила про зупинку еклктропостачання Фінляндії, що деякі оглядачі пов'язали з політичними мотивами. В Фінляндії вказали, що відключення не матиме значного впливу, адже країна отримує біля 10% свого струму з Росії і може замінити це поставками з інших джерел, повідомляють ЗМІ.