"Війна Росії в Україні йде не за планом Москви" - Столтенберг

"Війна Росії в Україні йде не за планом Москви", - заявив генсек НАТО

Єнс Столтенберг під час прес-конференції в Берліні. - "Вони не змогли захопити Київ. Вони відходять з Харкова, а їхній основний наступ на Донбасі застопорилась".

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив: "Брутальне вторгнення Росії втрачає темп. Враховуючи значну підтримку союзників та партнерів, мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, ми знаємо, що завдяки сміливості українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", – сказав він.

Тим часом, британська військова розвідка вважає, що наступ Росії на Донбасі втратив темпи і за нинішніх умов Росія навряд чи зможе значно його прискорити протягом наступних тридцяти дів.

За оцінкою розвідки, Росія втратила скоріш за все третину сухопутних військ, які були направлені на війну у лютому. Міноборони каже, що "попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла захопити значні території України та має зазнає стабільно високі рівні виснаження".

Як повідомляв Голос Америки, у Берліні відбулась зустріч голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу, де взяли участь також представники країн, що не входять до НАТО.

Зокрема, голови МЗС Фінляндії та Швеції, які поінформували союзників про можливе членство цих країн в НАТО. А також у Берліні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

При цьому в неділю посольство США в Україні повідомило у Twitter: "Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій".

Між тим, як пише Радіо Свобода, посол Росії у США Анатолій Антонов сказав, що США "підштовхують" Росію до переговорів про мир, але на своїх умовах: припинення бойових дій в Україні, відведення військ на позиції до 24 лютого, а також необхідність "покаятися за все скоєне". За словами посла, "такої капітуляції не буде", "ми ніколи не здамося, не підемо назад" - сказав він.

У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода