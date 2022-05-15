Наступ Росії втратив темпи та навряд прискориться протягом місяця – британська розвідка 

Наступ Росії на Донбасі втратив темпи та за нинішніх умов Росія навряд чи зможе значно його прискорити протягом наступних тридцяти дів. Про це повідомляє британська військова розвідка.

В опублікованому 15 травня повідомлення йдеться, що Росія втратила скоріш за все третину сухопутних військ, які були направлені на війну у лютому. Міноборони каже, що «попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла захопити значні території України та має зазнає стабільно високі рівні виснаження».

Британська розвідка прогнозує, що уповільнення російського нападу буде посилюватись через втрату мостового обладнання, розвідданих та дронів для спостереження.

«Протягом усього періоду конфлікту росіянам не вистачало мостового обладнання, що сповільняло та обмежувало наступальні маневри. Російські БПЛА мають критично важливе значення для тактичної обізнаності на управління артилерією, але є уразливими перед українськими ППО», - йдеться у повідомленні.

Британці також констатують низький бойових дух російського війська та зниження бойової ефективності. «Більшість з цих потужностей не можуть бути швидко замінені та відновлені, що продовжуватиме перешкоджати російській операції в Україні».

В матеріалі використані джерела: Твіттер британської військової розвідки.