Пентагон: Російські удари в районі Львова спричинили незначні пошкодження в Яворівському центрі

Росія з Чорного моря запустила біля шести ракет по регіону Львова, повідомив посадовець Пентагону США під час брифінгу в понеділок, пише журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.

Найімовірніше запуск вівся з підводного човна. Одна з ракет влучила по навчальному оборонному центру в Яворові, однак завдані пошкодження є незначними, додав посадовець і зауважив, що відомостей про постраждалих немає.

"Я не маю повної видимості з цих ударів, - заявив посадовець, пишуть ЗМІ. - Видається, що вони були спрямовані на навчальний об'єкт і з цього ракурсу ми можемо бачити незначні пошкодження декількох споруд".

Посадовець Пентагону наголосив на ролі, яку американські гаубиці грають в українському контрнаступі. Українські сили, за словами посадовця Пентагону, які наводить Селдін, повернули контроль над декількома містами.

"За нашими даними, на основі наших розмов з українцями, 74 (з 90 [переданих США гаубиць] задіяно в бою" поблизу Харкова та на Донбасі, зауважив посадовець.

В понеділок відбулась розмова між міністром оборони України Олексієм Резніковим та очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Резніков написав у соцмережах, що повідомив Остіну "як ЗСУ успішно використовує M777 (американські 155-міліметрові гаубиці – ред)".

Під час спілкування з пресою представник Пентагону, за словами Селдіна, також озвучив дані з оборонних поставок для України за минулу добу. Він зауважив, що до регіону було проведено 10 авіапоставок з 7 країн.