Актуально
- Голос Америки
Пропаганда РФ не здатна приховати воєнні злочини - шведський міністр у США
"Історичним" для Швеції назвав цей тиждень міністр оборони країни Петер Гультквіст. "Все змінилось ... російська пропаганда більше не може приховати справжню корумповану та автократичну природу російського керівництва. Вона не може приховати російські воєнні злочини", - заявив посадовець під час зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіним у Вашингтоні, повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.
Остін привітав рішення Швеції подати заявку на членство в НАТО і подякував за підтримку України.
"Швеція приєдналась до Сполучених Штатів, наших союзників та партнерів в тому, щоб швидко надати необхідну безпекову та гуманітарну допомогу хороброму народові України", - заявив Остін.
У середу Гультквіст перебуває у Вашингтоні, де провів зустріч з Остіним. В четвер президент США Джо Байден планує провести зустріч з прем'єр-міністром Швеції та президентом Фінляндії в Білому домі.
18 травня Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. Цей крок привітав президент США Джо Байден, прем'єр-мініcтр Канади, лідери інших країн.
Очікуються, як повідомляв Голос Америки, що процес схвалення заявок може тривати кілька тижнів, а тоді, у разі згоди представників усіх 30-ти країн - членів НАТО, має відбутися підписання протоколу про вступ.
Далі країни альянсу повинні ратифікувати документи, що може тривати кілька місяців, але деякі країни вже заявили, що прагнутимуть завершити ратифікацію до того, як парламенти розійдуться на літні канікули.
Важливим етапом у процесі вступу Фінляндії та Швеції в НАТО буде планований на кінець червня саміт альянсу у Мадриді в Іспанії.
Наразі, серед країн-членів Альянсу, лише Туреччина висловила заперечення щодо прийому Фінляндії та Швеції, але чимало лідерів та оглядачів припускають, що проблеми, які турбують Анкару, будуть залагоджені.
Проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО виступала і Росія. Все ж під час саміту "Організації договору про колективну безпеку" в Москві цього тижня Путін заявив, що вступ цих країн до НАТО не становить загрозу для Росії, на відміну від розміщення в тих країнах військової інфраструктури.
Всі новини дня
Посольство США офіційно повернулося до Києва
У середу, 18 травня, Посольство США в Україні офіційно відновило свою роботу у приміщенні в Києві, піднявши над комплексом американський прапор. Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Здійснюючи цей важливий крок, ми запровадили додаткові заходи для підвищення безпеки наших колег, які повертаються до Києва, і посилили наші заходи безпеки та протоколи. Ми прагнемо протистояти майбутнім викликам. Війна триває. Російські війська щодня завдають смерті та руйнувань на українській землі. Мільйони українців вимушені виїхати зі своїх домівок і сумують за втратою своїх близьких. Цілеспрямовано ми підтверджуємо нашу відданість народу та уряду України та з нетерпінням чекаємо виконання нашої місії від Посольства США в Києві», - йдеться в офіційній заяві від імені Держсекретаря.
Посольство США перемістило свою роботу до Варшави за кілька днів до початку російського вторгнення 24 лютого, а на початку березня переїхало до Львова.
«Коли ми призупинили роботу в посольстві, ми чітко пояснили: хоча ми перемістимо персонал посольства США для їх безпеки, це жодним чином не завадить нашій взаємодії з українським народом, урядом та громадянським суспільством та їх підтримці, а також з нашими союзниками та партнерами».
Безпеку роботи посольства назвала серед своїх пріоритетів кандидатка на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк під час слухань в Сенатському комітеті із закордонних справ 10 травня.
«Хоча ми не зможемо без ризику вести дипломатію в зоні бойових дій, я зобов’язуюся працювати з моїм керівництвом і нашою командою, щоб збалансувати ризики та наші цілі таким чином, який просуває наші національні інтереси в Україні», - зауважила дипломатка.
«Посольство надає дуже важливий контекст та інформацію, а також довідкову інформацію, розвіддані про те, як триває робота в Києві і загалом в Україні. Найкраще це робити в Києві. Тому так важливо повернути посольство в гру», - сказав раніше в інтерв’ю Голосу Америки колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні, а нині віце-президент Інституту мира США Вільям Тейлор.
Дивіться також: Як українці можуть приїхати до США за програмою спонсорства Uniting for Ukraine. Відео
- Голос Америки
Міністерка фінансів США прокоментувала можливість конфіскації активів РФ, блокування боргових виплат та санкції
США, ймовірно, не продовжуватимуть для Росії строк дії дозволу на погашення державного боргу в валюті. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Строк дії дозволу на проведення виплат за державним боргом у валюті завершується 25 березня - в день наступних виплат Росії, повідомляє Reuters. Дозвіл, можливо, продовжено не буде.
"Остаточне рішення ще не прийняте, але, гадаю, малоймовірно, що він продовжуватиметься", - вказала посадовиця. Вона додала, що невиплата з боку Росії означатиме технічний дефолт. Дефолт, на думку Єллен, практично не змінить стан Росії, яка "вже відрізана від світових ринків капіталу", - додала вона.
Єллен підкреслила, що міжнародні санкції вже мають значний вплив на Росію.
"Росія переживає рецесію, високу інфляцію, жорсткі виклики для фінансової системи, вона не здатна закуповувати сировину та товари, необхідні для підтримування економіки війни", - сказала Єллен.
А от конфіскація російських активів наразі не відповідає американському законодавству. Вона, однак, зауважила, що Росія має платити за відбудову України.
"Очевидно, є очікування, що Росія тим чи іншим чином допоможе частково забезпечити необхідне для відбудови України, і ми маємо цього домагатись", -. заявляла Єллен минулого місяця.
Єллен цього тижня бере участь в економічному форумі в Брюсселі. Під час форуму посадовиця закликала союзників посилити економічну підтримку України. За її словами, закладеної нині фінансової допомоги буде недостатньо для задоволення основних потреб держави, навіть у короткостроковій перспективі.
За словами Єллен, наразі Україні потрібне «бюджетне фінансування для оплати праці солдатів, службовців та пенсіонерів, а також для управління економікою, яка має задовольнити основні потреби громадян».
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Розслідування. Китай, слідом за Росією, спотворює історію канадського снайпера Валі в Україні
У неділю, 8 травня, рупор Комуністичної партії Китаю (КПК) Global Times повторив розповідь російського державного медіа RT про канадського снайпера, який добровольцем пішов воювати на захист України.
В обох історіях йдеться, що снайпер нібито повернувся до Монреаля та різко критикував українських військових.
«У розповіді [RT] йдеться, що після повернення додому він розповів місцевим ЗМІ, що пережив «крайнє розчарування» в Україні. Він також публічно звинуватив українських військових у хаосі, мародерстві та некомпетентності», – пише Global Times. "Він звинуватив українську армію в недостатньому озброєнні, поганій підготовці, великих втратах, наживі та дезертирстві".
Історія, яка привернула увагу в Китаї, спотворює статтю, опубліковану у La Presse, франкомовній газеті в Монреалі, в якій цитуюється розповідь снайпера, відомого як «Валі» про свій досвід в Україні.
La Presse розповідає про два місяці служби Валі у добровольчому підрозділі в Україні. У статті під назвою «Війна – це жахливе розчарування», він розповідає про жахи та розчарування війни, зокрема, про те, що довелося шукати їжу, зброю та боєприпаси, а також інцидент, під час якого було вбито російським танком двох недосвідчених українських військовозобов’язаних.
Газета повідомляє, що члени Нормандської бригади, приватного волонтерського підрозділу, заснованого ветераном канадської армії, скаржилися на нестачу зброї та інші проблеми, в результаті яких деякі члени, включно з Валі, відійшли від підрозділу.
Але RT і Global Times вибрали лише окремі цитати зі статті, заявивши, що в ній описуються "грабування, спекуляція та дезертирство". Вони спрощують та перекруючують слова Валі, перебільшуючи його критику професійності українських військових.
Це справляє оманливе враження, оскільки консенсус щодо ходу війни полягає в тому, що Україна зупинила російські війська та завдала їм великої шкоди, незважаючи на значну перевагу російських військ.
Це не перші неправдиві повідомлення про Валі. У березні в соцмережах з`явилися дописи, в яких Валі називають «найкращим снайпером у світі» і помилково стверджують, що він був убитий російським спецназом.
"Я був останнім, хто дізнався про те, що я мертвий", - сказав Валі пізніше з Києва, згідно з USA Today.
Снайпер-доброволець
Валі розповів, що він служив в Афганістані в престижному 22-му полку королівської канадської піхоти, відомому елітними снайперами, і зголосився воювати проти Ісламської держави в Іраку в 2015 році.
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних добровольців допомогти у захисті його країни після вторгнення військ президента Росії Володимира Путіна 24 лютого.
Валі відповів на цей заклик і сказав, що прибув в Україну на початку березня, прагнучи змінити ситуацію.
«Цей захист був можливий лише завдяки мужності українських бійців», – написав Валі на своїй сторінці у Facebook. «Я маю намір зробити внесок, принаймні трішки, до перемоги цих людей, які так хочуть бути вільними».
Валі спочатку не входив до Міжнародного легіону територіальної оборони України, підрозділу, створеного Зеленським для іноземців. Натомість він хотів «якнайшвидше вийти на фронт» і уникнути тривалого процесу подачі заявки, повідомляє канадська телекомпанія CBC.
Отже Валі приєднався до Нормандської бригади, яку заснував і очолив ветеран канадських збройних сил під псевдонімом Хрульф.
У звіті, опублікованому в травні канадським National Post, описуються суперечки, розбіжності в бригаді та скарги на те, що вона була недостатньо оснащена та наражала канадців в її лавах на невиправданий ризик. Але там також цитується Валі, який захищає Хрульфа як «хорошого бійця та воїна».
"Ми всі на одному боці проти росіян, і це найважливіше", - сказав Валі.
У журналі La Presse також сказано, що серед добровольців Нормандської бригади не все добре. «Між військами швидко розпочався розбрат, і велика кількість бійців дезертирувала з Нормандської бригади», – йдеться у звіті видання.
La Presse процитувала трьох анонімних членів Нормандської бригади, які сказали, що Хрульф пообіцяв зброю та захисне спорядження, але це так й не відбулося. Хрульф підтвердив La Presse, що 60 добровольців виїхали, а інші намагалися сформувати власний підрозділ із американською зброєю вартістю 500 000 доларів.
Хоча ці звіти свідчать про безлад і суперництво, вони не повідомляють, що Валі критикував українську армію за «грабування», «зловживання» або «дезертирство», як повідомляють RT і Global Times.
"Я зробив помилку"
Історія La Presse починається з розповіді Валі про танковий снаряд, який підірвав двох співслужбовців, які проігнорували його попередження не відходити за сигаретами.
«Мені пощастило, що я все ще живий, це сталося дуже близько», – сказав Валі виданню, додавши, що кілька разів він був близький до смерті, перебуваючи в Україні. За його словами, це була його остання місія. Він пропустив перший день народження свого сина, перебуваючи за кордоном.
У розповіді Валі сказав, що бачив українських військовозобов’язаних, які не мали досвіду бойових дій, і був свідком зростаючих втрат. Він сказав, що хотів би, щоб ці «надзвичайно відважні» українські воїни отримали більше тактичної підготовки.
Цитуючи Валі, La Presse написав: "Це війна машин", де "надзвичайно відважні" українські воїни зазнають дуже значних втрат від обстрілів, але "пропускають багато можливостей" послабити противника через брак технічних військових знань.
«Якби в українців були такі протоколи, які ми мали в Афганістані для зв’язку з артилерією, ми могли б спричинити бійню», – вважає він.
Однак після публікації статті La Presse Валі сказав на своєму особистому веб-сайті, що він був надмірно зосереджений на втратах, свідком яких він став:
«Я зробив помилку. В інтерв'ю журналістам я схильний занадто багато говорити про страшні часи, коли ми зазнали втрат від ворогу. Я мало говорю про те, що ми завдаємо втрат ворогу», - він написав. «У результаті деякі статті справляють гірке враження майже поразки».
«Я мало говорю про те, що ворога було кілька разів розгромлено. Спочатку в Києві: ворога не тільки зупинили, а й відбили. Цей самий ворог, зазнавши великих втрат, нарешті вирішив відступити. Далі на Донбасі, на сході України: знову ворога стримано, він зазнав втрат. У кількох місцях українські сили навіть відновлюють позиції, багато позиції».
Polygraph.info звернувся до вВалі за коментарем, але не отримав відповіді до публікації. Проте його погляди на досягнення українських військових поділяють і багато інших.
Один з них – Філіпс Пейсон О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії, який написав у журналі The Atlantic, що українські військові дотримуються стратегії, яка «дозволила меншій державі – поки що – пережити більшу та значно могутнішу».
«Український спосіб війни - це злагоджена, розумна та добре продумана стратегія боротьби з росіянами», - написав О'Браєн.
«Це дозволило українцям зберігати мобільність, допомогло змусити росіян на тривалий час займати статичні позиції, підірвавши їх матеріально-технічне забезпечення, завдало росіянам великі втрати від виснаження, а в битві за Київ призвело до перемога, яка повністю змінила політичний фінал російського вторгнення».
На своєму веб-сайті 12 травня Валі написав:
«Я часто називаю війну "жахливим розчаруванням". Не те, щоб я сам «розчарований» війною чи своїм недавнім досвідом в Україні».
Оновлення: після публікації Валі зв’язався з Polygraph.info із заявою, яка містила таке:
«Українські Збройні Сили не ідеальні. Але це дивовижна сила. Багато українських воїнів не мають досвіду. Мене це не засмучує. Це абсолютно нормально на будь-якій війні, особливо на її початку. Насправді, це добре, що ми (українські сили) маємо стільки нових солдатів на фронті, адже ми зараз переважаємо ворога. Ці недосвідчені воїни будуть ставати все кращими. Вони вже є».
У статті використано матеріали The Atlantic, National Post, CBS, La Presse, Global Times,
Дивіться також: Білоруські добровольці тренуються захищати Україну і воювати з Лукашенком. Відео
"Сподіваємось і чекаємо, що Херсон буде Україна" - містянин про життя в окупації
Щодня житель окупованого російською армією Херсона разом зі своєю командою кухарів-волонтерів годують безкоштовними обідами близько двохсот жителів міста. Цієї допомоги потребують дедалі більше мешканців міста через високі ціни і брак продуктів, відсутність роботи, закриті магазини й банки. Про своє життя в окупації, відчуття небезпеки та мрії після закінчення війни він розповів в інтерв'ю Голосу Америки. Далі - його розповідь. З міркувань безпеки ми не розкриватимемо його ім'я.
"У нас харчується до 180 людей"
"Я з міста Херсон. Херсон – це Україна. Нещодавно ми почали з командою молодих енергійних хлопців і дівчат годувати нужденних людей у Херсоні. Дякую їм за це. Іноді нам допомагають ще 2-3 людини.
В перший день до нас прийшло 57-58 людей. Ніхто не знав. Просто зварили велику каструлю, винесли, нарізали хліба. Це, до речі, був борщ. І люди йшли, і ми просто пропонували дідусям і бабусям поїсти. Зараз у нас десь харчується до 180 людей.
Взагалі, все добре. Але на жаль, кількість людей росте. У нас є один дідусь, у нього було 2 інсульти, у нього погано працює одна нога, він о 5 ранку… Це люди, які приходять о 5 годині ранку і займають чергу. І бабусі, і дідусі, і молоді є. З 5-ї години вже черга.
Кожної неділі ми робимо щось для них смачне, солоденьке. Це були паски на Великдень. Потім ми робили млинці з яблуками і корицею. В цю неділю це будуть яблука і полуниця. Щоб їх якось відволікти, побалувати смачненьким.
Я іноді допомагаю хлопцям і дівчатам, але я допомагаю більше, коли мене нема на кухні. Моя праця – це більше закупитись, щось знайти, десь щось забрати, їх привезти, відвезти, щось почистити, вимити.
"Великі супермаркети зачинені"
У мене багато знайомих, тому я знайду все, що мені потрібно, в будь-який час. Великі супермаркети українські – зачинені, лише працюють маленькі крамниці і дуже багато зараз людей повернулися в дев'яності і перепродають щось там з машин.
Ну овочі, ви знаєте, що Херсонщина – це одна з областей, де овочі і фрукти є завжди, ми годували всю країну. Тому з овочами у нас немає проблем. М'ясо – дуже дороге. Наприклад, якщо філе куряче - 220 грн за кілограм замороженого, якщо крильця – 120 або 130. Крупи є, але їх продають вже перекупи так би мовити. Дорого.
"Роботи немає взагалі"
Коли в мене з’явилась ідея про ці обіди, мені подзвонив знайомий з Німеччини і запропонував надати суму для перших обідів. Ми днів 6-7 готували за ці гроші, потім гроші закінчились, тож ми почали робити в інстаграмі пости, і як усі – знайомі знайомих робили репости і потрошку нам допомагають.
У нас є зараз на тиждень, на півтора, є кошти. Нам нещодавно багато скинули – ну як багато – скинули з Канади мої знайомі. Я частину віддав тим, хто працює в нас - не зарплата, а як то премія так сказати, нашим хлопцям і дівчатам. І сьогодні ми поїхали закупились, дуже багато овочів, і каші, і крупи, олія.
21 день вони працювали безкоштовно. Іноді я з власних коштів я їм щось давав, але це не була зарплата. І ось ми зробили пост, щоб люди віддячили якоюсь невеликою сумою на зарплату. А взагалі щодо роботи в місті, то дуже мало працюють людей, роботи немає взагалі.
"В нас немає рублів і сподіваюсь, що їх і не буде"
Ще є одна з проблем - це банки і кредитні картки. З усіх банків, що в нас були, працюють зараз тільки два: А-банк і, здається, Ощадбанк. Всі інші банки, в яких були ці картки для пенсій, вони зачинені і люди не можуть отримати грошей.
Ні, в нас немає рублів і слава Богу, і сподіваюсь, що їх і не буде. Деякі магазини працюють, що можна розрахуватись і готівкою, і карткою. Знімати можна у відділеннях і банкоматах, але там величезні черги.
Дуже важко жити старим і людям, які залежні від ліків. Майже нічого не працює, ніякі аптеки. Зараз є невелика кількість волонтерів, які насправді волонтери, які, ризикуючи життям, їздять і закуповують медикаменти. Але на жаль, поряд з цим, деякі люди їздять в Крим і привозять до нас якісь ліки і продають їх з машини на ринках.
"Ми не хочемо Росії"
Щодо життя в окупації, це морально тяжко. Ну тому що зараз ми спілкуємося з вами, а в мене чутно десь вибухи. (на фоні чутно звуки вибухів - ГА) О, чуєте, це вже близько десь. Це ще не так страшно, як буває, буває і погірше.
У мене дім – ми заклали майже всі вікна, взяли мішки, набили землею і вибудували.
Всім страшно. Тільки хвора людина не має страху. Всім страшно, але чого боятись, якщо за нами правда. Ми не хочемо Росії, ми не хочемо там жити. У нас немає ані бандерівців, ані правосекторовців. У нас класно. Ми щасливо жили і хочемо жити.
"Я хочу жити в Херсоні"
Найбільше шкода, насправді, літніх людей. Є такі, кому за 80. Їм вже треба жити на пенсії і доживати свої щасливі роки, а вони все бачать і переживають.
З того, чого мені найбільше не вистачає, напевно, морально видихнути… можливо, сходити в кіно. Але кіно у нас не буде довго, тому що у нас згоріла "Фабрика", наш торгівельний центр, тому кіно у нас не буде довго.
Щодо виїзду, то я дав собі два місяці, ще два місяці. Я думаю, що вони покажуть, що буде далі. Я не хочу виїжджати, я нікуди не хочу виїжджати, я хочу жити в Херсоні. Я думаю, що скоро ми вже дізнаємося, що буде далі. Але Херсон, ми надіємось і чекаємо, щоб він, що він буде Україна.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum